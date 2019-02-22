Пов'язані з Росією хакери атакували європейські аналітичні центри, - Майкрософт

Група хакерів, відома під назвою Strontium (Стронцій) вчинила хакерські напади на електронну пошту осіб, пов'язаних з європейськими аналітичними центрами. Від нападів постраждали акаунти 104 осіб в Бельгії, Франції, Німеччині, Польщі, Румунії та Сербії.

Про це повідомляє корпорація Майкрософт в своєму блозі. Корпорація повідомила про виявлення нападів перед виборами в ЄС, запланованими на травень цього року.

Strontium відома також під назвою Fancy Bear, або APT28. Американські правоохоронці пов'язують цю групу з російською розвідувальною службою ГРУ.

В більшості випадків хакери створювали посилання на заражені вірусами веб-сайти, або підробляли адреси електронної пошти, щоб отримати інформацію співробітника, яка дозволила б доставити вірус у мережу, йдеться в повідомленні.

Голова американського аналітичного центру Міжнародний республіканський інститут (IRI) нагадав, що американські аналітичні центри також були ціллю таких кібернападів.

"Вдруге за півроку Майкрософт оголосила про виявлення кібернападів російської розвідки на установи, критично налаштовані до путінського авторитарного режиму. Спершу – IRI та Hudson Institute, тепер Німецький фонд Маршалла та Аспенський інститут", - написав у Twitter Деніел Твайнін.

"Це тривожний дзвінок, - йдеться в заяві Аспенського інституту в Німеччині. – Готуючись до європейських виборів травня 2019 року, необхідно, щоб всі відповідальні гравці європейської демократії зберігали пильність".

З метою підвищення захисту від кібернападів, корпорація оголосила про розширення своєї програми Account Guard ще на 12 країн,

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