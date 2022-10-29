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- Голос Америки
Від Калінінграда до Афганістану. Росія шукає військових для війни проти України
Через брак боєспроможних військових Росія оголила свої позиції у Калінінграді та намагається закликати на допомогу колишніх ворогів – афганських командос, підготовлених США та Британією, які залишилися без роботи після приходу до влади Талібану в Афганістані, пишуть ЗМІ.
Як повідомив днями американський часопис Forbes, для посилення своїх військ в Україні Кремль перекинув туди 11-й армійський корпус з Калінінграда, північного російського анклаву. Але українська армія швидко його знищила.
Калінінград зараз майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО... зниклаForbes
Як пише Forbes, невдала російська війна проти української армії змінила розклад сил на півночі Європи. Корпус, що нараховував не менше 12 000 російських і був стратегічно розташований між двома країнами НАТО вздовж Балтійського моря, був розбитий армією України.
«Калінінград зараз майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО... зникла», – зауважує кореспондент Forbes.
До складу 11-го армійського корпусу, який підпорядковувався Балтійському флоту РФ, входили моторизована дивізія, окремий моторизований полк, артилерія, ракети, війська ППО та підрозділи забезпечення, пише Forbes.
Раніше країни НАТО з занепокоєнням спостерігали, як Росія нарощує свою військову присутність на західному кордоні Литви, однієї з найслабших держав-членів альянсу. Крім 11-го корпусу в Калінінграді, на заході Росії на східному кордоні країн Балтії були ще 18-тисячні сухопутні сили.
Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну все кардинально змінилося – Кремль направив на війну проти України 80% своїх сухопутних сил «і відразу втратив багато з них у приреченій спробі захопити Київ», пише Forbes.
Після цього, відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус і літаками та кораблями перекинув його до Білгорода на півдні Росії, а потім на Харківщину, йдеться в статті.
Три місяці важких боїв підірвали сили корпусу. Як пише Reuters, посилаючись на деякі документи 11-го армійського корпусу, які потрапили в руки журналістів, перед великим українським контрнаступом, у ньому залишалося близько 70% бойового складу. А деякі батальйони нараховували лише десяту частину їхньої початкової живої сили.
Після українського наступу 11-й корпус постраждав сильніше, ніж інші, пише Forbes. Але найважливіше для НАТО, зауважує американський часопис, є те, що 11-й армійський корпус вже не зможе захищати Калінінград і загрожувати східному флангу НАТО.
Гостра потреба у підготовлених військових кадрах змусила Росію рекрутувати добровольців із ще віддаленіших місць. Часопис Foreign Policy написав цього тижня, що Росія шукає рекрутів серед членів елітного Корпусу командос Національної армії Афганістану, яких колись тренували Сполучені Штати та західні союзники.
Численні афганські військові та джерела безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, могла б змінити ситуацію на користь Росії на полі бою в УкраїніForeign Policy
Коли країну захопив Талібан минулого року, було евакуйовано лише кілька сотень старших офіцерів, а тисячі солдатів втекли до сусідніх регіонів. Багато спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути захоплення та страти. За американськими даними, в Афганістані має бути від 20 до 30 тисяч командос, і до них почали звертатися з пропозиціями росіяни, щоб ті долучилися до російського війська у війні проти України.
«Численні афганські військові та джерела безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка воювала разом зі спеціальними силами США та інших союзників протягом майже 20 років, могла б змінити ситуацію на користь Росії на полі бою в Україні», – пише часопис Foreign Policy.
Видання нагадує, що Сполучені Штати витратили майже 90 мільярдів доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. І хоча афганська армія в цілому відмовилася воювати та передала країну Талібану за лічені тижні, коммандос, каже Foreign Policy, мають кращу репутацію, бо їх тренували морські котики ВМС США та Британська спецслужба.
Нині, як каже часопису колишній високопоставлений співробітник служби безпеки Афганістану, який побажав залишитися анонімним, їх намагається вербувати "Група Вагнера", приватна воєнна компанія, якою керує соратник президента Путіна Євген Пригожин. Як стверджує інше військове джерело: «У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати»
Афганські військові, які говорили з часописом, кажуть, що їхні колишні колеги не хотіли б воювати на боці Росії, бо після радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році та 10-літньої радянської окупації, вважають Росію ворогом, але залишившись без засобів до існування, можуть не мати іншого виходу, ніж вступити до російського приватного війська.
Всі новини дня
- Тетяна Ворожко
- Голос Америки
Наскільки серйозною є загроза використання Росією "брудної бомби", ядерної чи хімічної зброї? Відео
США не бачать ознак того, що Росія може готуватися до застосування ядерної чи хімічної зброї проти України. Наскільки серйозною є загроза, що Росія піде на використання "брудної бомби", ядерної чи хімічної зброї – грузинський відділ Голосу Америки розпитав експертів.
Компанії високих технологій несвідомо допомагають Росії - розвідка Нідерландів
Служба військової розвідки Нідерландів попередила компанії, що Москва намагається отримати високотехнологічні активи для війни в Україні через підставні компанії, повідомили місцеві ЗМІ в п'ятницю.
Глава військової розвідувальної служби Нідерландів (MIVD) Ян Свілленс заявив, що російські спецслужби створили в Нідерландах десятки «підставних компаній», щоб обійти санкції Заходу.
Ці компанії купують технології в Нідерландах, а потім імпортують їх до Росії для військових цілей, сказав він виданню Financieele Dagblad (FD).
Його коментарі підтвердило Міністерство оборони Нідерландів, повідомляють голландське інформаційне агентство ANP і громадське телебачення NOS.
Такі дії велись з часів російської незаконної анексії Криму в 2014 році, «але з війною в Україні вони значно посилилися», сказав Свілленс FD.
У Нідерландах розташовані провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, як-от NXP і ASML.
ANP цитує речника оборони, який сказав, що посилення санкцій, запроваджених західними країнами проти Росії через її вторгнення в Україну, змінило ситуацію для російських спецслужб.
Чим жорсткіші санкції, тим важче стає російській розвідці, і тим винахідливішими вони повинні бути, щоб обійти санкції», - сказав речник.
Тому підприємцям "важко" усвідомити, що вони опосередковано ведуть бізнес з Росією, додав він.
MIVD закликає компанії більш глибоко перевіряти своїх клієнтів і дізнатися про фактичних кінцевих користувачів їхніх товарів, повідомляє NOS TV.
Коли агентство AFP звернулося до міністерства оборони, воно не було доступним для коментаря.
- Голос Америки
«Вигадки епічного масштабу». Британія реагує на звинувачення Росії у нібито причетності до атаки безпілотників на Чорноморський флот
Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що Росія вигадує історії «епічного масштабу», щоб відволікти увагу від військових поразок в Україні.
«Щоб відволікти увагу від катастрофічного ведення незаконного вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід», – твітує Міністерство оборони Великої Британії.
Як пояснює американський телеканал CNN, у Росії заявили, що Україна здійснила “масовану" атаку безпілотників на Чорноморський флот у Криму в районі Севастополя, пошкодивши один військовий корабель. Не надавши доказів, Росія також звинуватила британські війська не лише в причетності до суботньої атаки на кораблі, але і до підриву газопроводів минулого місяця, повідомляє CNN.
Міноборони Росії стверджує, що операцію підготував той самий підрозділ британських ВМФ, що підірвав російські газогони у Балтійському морі. Про це у мережі Telegram повідомвла прес-служба російського відомства.
Як заявив представник окупаційної влади Севастополя, один з кораблів зазнав невеликого ушкодження.
За словами офіційного речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, інструктори одного з підрозділів Військово-морських сил Великої Британії підготували військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ у місті Очаків Миколаївської області. Вони ж, за версією російських військових, також спланували удари по кораблях в акваторії Севастополя.
Одночасно речник російського міноборони звинуватив британські ВМС у тому, що вони спланували і влаштували вибух на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі 26 вересня.
Російська влада повідомляє, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.
Росія заявила, що кораблі, які були об’єктами суботньої атаки, були залучені до міжнародної угоди що розблокувала експорт зерна з українських портів, а через кілька годин оголосила, що призупиняє свою участь у ній.
Раніше Росія вже погрожувала вийти з цієї угоди, заявляючи, що її власний експорт усе ще обмежено, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують. Москва заявила, що може не погодитись продовжити угоду про український експорт після кінця листопада. США, ЄС неодноразово наголошували на тому, що міжнародні санкції не стосуються експорту продуктів харчування та добрив.
- Голос Америки
ООН реагує на призупинку участі Росії в зерновій угоді
ООН обговорює повідомлення про вихід Росії із зернової угоди з російським урядом, заявив Стефан Дюжаррик, речник генсека ООН, коментуючи повідомлення про те, що Росія призупинила участь в зерновій домовленості, повідомляє кореспондентка Голосу Америки Маргарет Бешір.
"Ми бачили повідомлення від Російської Федерації стосовно зупинки участі в Чорноморській зерновій ініціативі, після нападу на російський Чорноморський флот, - сказав Дужаррик. - Ми в контакті з російським керівництвом з цього приводу".
Він додав, що для всіх сторін "життєво необхідно утриматись від будь-яких дій, які шкодили б Чорноморській зерновій ініціативі, яка є критично важливою гуманітарною програмою і має очевидний позитивний вплив на доступ до продуктів харчування мільйонів людей у світі".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіті звинуватив Москву в тому, що вона "під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей". Він закликав держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань.
Домовленість, укладена за посередництва Туреччини та ООН, дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море.
В суботу російське Міністерство оборони заявило, що "російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів" і звинуватило Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.
Раніше російський президент Путін погрожував припинити участь Росії в зерновій угоді, через атаки на Керченський міст. Україна не взяла на себе відповідальність за вибух на мосту раніше цього місяця.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
В ООН тоді висловили "стриманий оптимізм" щодо майбутнього угоди і закликали вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
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