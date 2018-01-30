ЦРУ: Росія спробує втрутитись до виборів в США в 2018

Директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що Росія буде провадити дії, націлені проти проміжних виборів в США, які відбудуться пізніше цього року, адже Кремль намагається вплинути на внутрішню політику країн Заходу.

"Росія має тривалу історію ведення інформаційних кампаній і ця загроза не зникне", - заявив Помпео в інтерв’ю ВВС, повідомляє Reuters.

У відповідь на те, чи намагатиметься Росія вплинути на проміжні вибори, він заявив: "звичайно. Я очікую, що вони продовжать це робити".

"Однак, я переконаний, що Америка проведе вільні та справедливі вибори, - додав Помпео, - ми потужно захищаємося і їх вплив на наші вибори не буде значним".

Він також привернув увагу до загроз, що надходять з Китаю. "Ми можемо спостерігати за дуже зосередженими зусиллями, спрямованими на те, щоб отримати американську інформацію, надіслати до Сполучених Штатів шпигунів, осіб, які працюють від імені уряду Китаю проти Америки", - наголосив Помпео.

"Ми бачимо це в наших школах, лікарнях та медичній системі, ми бачимо це в корпоративній Америці. Ми всі маємо звертати більше уваги на такі зусилля. Мусимо краще стримувати намагання китайців приховано впливати на світ", - зауважив посадовець.

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