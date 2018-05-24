Росія повертається до Африки у дуже дивний спосіб – DefenseOne

Після розпаду Радянського Союзу Росія зменшила присутність в Африці, але тепер повертається на континент у дуже дивний спосіб, пише дослідниця Марсел Пліхта з Університету Ґлазґо в статті для оборонного видання DefenseOne.

Починаючи з грудня, Москва уклала ряд великих угод в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) як з урядом, так і з керівниками повстанців, що ставить питання про її наміри в цій африканській країні, зазначає видання.

В грудні Росія подала запит на дозвіл Ради Безпеки ООН на постачання зброї до армії ЦАР, навчання якої проводить ЄС. Після певних зауважень з боку Франції, Росія отримала звільнення з ембарго ООН на постачання зброї і почала поставки з січня. До кінця року Росія має намір доставити 5 200 рушниць, різне легке озброєння, а також надати 170 цивільних інструкторів.

Наприкінці квітня, президент ЦАР Фостін-Аршанж Туадера з’явився на публіці з особистим охоронцем з Росії на додаток до руандійських охоронців, наданих йому миротворцями ООН. Щонайменше 40 російських спецпризначенців і, можливо, найманців пов’язаної з Кремлем групи Вагнера перебувають в країні, захищаючи її президента.

Наявність російських охоронців може допомогти президенту захиститись від спроб переворотів та замахів на нього. Він також підтримує російську присутність, адже він не схильний довіряти західним військовим.

Однак, Туадера, можливо, повинен більше остерігатись росіян, ніж він гадає. Із січня по березень російські посадовці проводили зустрічі з трьома лідерами повстанців в цій країні, двоє з яких перебувають під санкціями США та ООН.

Можливо, причина зустрічей була економічна, розмірковує дослідниця, адже повстанці контролюють більшість території країни, включаючи територію, де є поклади нафти, урану та діамантів. В заяві Міністерства закордонних справ Росії йдеться, що Москва має намір співпрацювати з урядом, щоб отримати дозволи на видобуток копалин, однак, так як Туадера не має великих шансів швидко повернути собі територію, Росія може намагатись отримати ресурси іншим шляхом.

Наміри Москви в ЦАР не відомі, наголошує дослідниця. Якою б не була мета Москви, отримання зисків з нестабільності в ЦАР і пасивності міжнародної спільноти може надати Росії великий вплив на країну, яка традиційно є прозахідною і яка має значні поклади корисних копалин, зауважує аналітик.

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