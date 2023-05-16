У США пропонують підтримувати росіян, які покинули Росію. Слухання у Сенаті

Російське суспільство мобілізується на війну проти України, але США можуть підтримати тих, хто покинув Росію, втікаючи від мобілізації чи на знак протесту проти війни, вважають американські спеціалісти з питань Росії.

На слуханнях у Сенаті експертка з Росії Андреа Кендалл Тейлор сказала, що російське суспільство переходить у стан мобілізації, а рейтинги підтримки президента Володимира Путіна зросли від початку російського вторгнення в Україну.

«Протягом багатьох років апатія, відстороненість від політики була головною вимогою Путіна до свого населення, але з початком вторгнення є значно більше активної підтримки. Вже не можна бути пасивним прихильником, і в цьому є справжня різниця. Громадяни доносять на інших громадян. Згадати хоча б карколомну історію про батька, якого судили за те, що його дочка намалювала антивоєнний малюнок. Тобто Росія просувається від демобілізованого до мобілізованого суспільства, і за цим нам потрібно буде стежити», – сказала Андреа Кендалл Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки у Центрі нової американської безпеки.

Другий доповідач у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, колишній заступник держсекретаря та посол США в Російській Федерації Джон Салліван, сказав, що росіяни не мають доступу до об’єктивної інформації, що телебачення пропонує лише «державну пропаганду в режимі 24/7», і якщо хтось хоче отримати альтернативну точку зору, то йому потрібно докласти до цього зусилля.

Але, за словами колишнього дипломата, більшість росіян не шукають іншої інформації, зі звички до покори ще з радянських часів чи зі страху репресій.

На запитання про молодше покоління, Салліван відповів, що воно якраз ще більше, ніж середнє покоління, є схильним вірити пропаганді.

«Багато з них є націоналістами. Вони народилися вже після Холодної війни й чули лише пропаганду Другої світової війни, яку використовує Путін, який каже, що це те, що робили наші діди, які воювали проти нацистів. І вони хочуть згуртовуватися навколо керівництва країни. Я боюся, що це є молоді російські націоналісти», – сказав Салліван.

На думку експертів, США можуть зробити більше для підтримки російської опозиції та громадянського суспільства, особливо тих людей, які покинули Росію.

Як зауважила Кендалл Тейлор, декілька сотень тисяч росіян виїхало з Росії після початку широкомасштабної війни, і ці люди «створюють можливість для США».

«Конгрес США може зробити більше, щоб допомогти тим росіянам, які виїхали. Дехто виїхав, бо ухилявся від призову, але є велика кількість діячів громадянського суспільства, які покинули Росію. І тому дуже важливо, щоб Конгрес США вжив заходів і кроків, а також надав ресурси, які дозволять їм продовжувати свою роботу за межами Росії», – пропонує Кендалл Тейлор.

На її думку, для кращого розуміння цієї групи людей США могли б профінансувати спеціальне дослідження. Але їй здається доцільним «збільшити фінансування для підтримки тих, хто за межами Росії створює програми для правозахисників і журналістів». Вона додала, що ці люди можуть стати основою для відбудови російського суспільства після війни.