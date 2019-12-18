Небезпечні маневри російського корабля-розвідника біля США - відповідь на судна США і НАТО у Чорному морі - аналітик

Американські ВМС уважно слідкують за небезпечними маневрами російського корабля-розвідника біля берегів США.

У вівторок Берегова охорона Сполучених Штатів повідомила, що екіпаж корабля "Віктор Леонов" "не включав ходові вогні в умовах обмеженої видимості, не реагував на запити цивільних суден, які намагаються узгодити безпечний прохід, і (здійснював) інші безладні дії".

Днями в Чорне море увійшов американський есмінець "Росс" (USS ROSS - DDG-71) класу "Арлі Берк"

Судно продовжило ці маневри в міжнародних водах біля Атлантичного узбережжя США, через це за ним почали вести спостереження з повітря і з моря, повідомила прес-служба штабу Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Екіпажі суден, що перебувають поруч з узбережжям штатів Південна і Північна Кароліна та Джорджія, попередили про це й закликали бути пильними і поводитись обережно, якщо вони опиняться поруч з російським кораблем. Моряків також попросили повідомляти прикордонникам про будь-які можливі "небезпечні ситуації".

Військовий аналітик Олександр Гольц у коментарі російській службі Голоса Америки розповів, що російські моряки і льотчики, отримавши наказ згори, нерідко демонструють свою "зухвалість" так, як вони її розуміють.

За словами обох російських експертів, міць американського і російського військових флотів порівняти неможливо

Дії команди "Віктора Леонова" - це "чергова спроба показати, що, навіть перебуваючи насамоті поблизу американських берегів, представники ВМФ Російської Федерації роблять те, що вважають за потрібне, - каже політолог. - А те, що вони самі в результаті цього можуть постраждати або спричинити аварію, заподіявши шкоду іншим, у розрахунок просто не береться".



Крім того, це також може бути відповіддю на те, що військові кораблі США та інших країн НАТО після 2014 року почали регулярно заходити в чорноморську акваторію, вважає аналітик.



"Керівництво Росії розглядає таку практику як прагнення принизити військові можливості країни, - продовжує Гольц. - Не виключаю, що ризиковані маневри російського корабля - сигнали, пов'язані з бажанням продемонструвати, що ми так само поводимося біля берегів США. Насправді це не питання стратегії".



Днями в Чорне море увійшов американський есмінець "Росс" (USS ROSS - DDG-71) класу "Арлі Берк". Його, за вже усталеною традицією, одразу почав супроводжувати російський ракетний корабель ВМФ РФ.

Не виключаю, що ризиковані маневри російського корабля - сигнали, пов'язані з бажанням продемонструвати, що ми так само поводимося біля берегів США







Військовий оглядач Павло Фельгенгауер також пов'язав дії росіян із маневрами есмінця у Чорному морі. "Американські літаки і дрони літають поблизу російських кордонів, - говорить експерт, - а російські літальні апарати біля кордонів США практично не з'являються, тому що у них немає таких технічних можливостей. Для військових це прикро. Доводиться відповідати хоч чимось".

За словами обох російських експертів, міць американського і російського військових флотів порівняти неможливо. У США - набагато більше есмінців із великою водотоннажністю та авіаносців. А Росія робить ставку на менш універсальні кораблі - фрегати, а також підводні човни. Китаю Росія також програє, кажуть вони.

Гольц каже, що, намагаючись позбутися комплексу неповноцінності, вище військове керівництво Росії вирішило компенсувати перевагу США розміщенням на кораблях гіперзвукових ракет "Циркон" і крилатих ракет "Калібр". Але експерт не вірить в ефективність того, що таким чином можна протистояти ударній силі американського флоту.

Фельгенгауер також підкреслює: у Росії - "своєрідний флот". За його оцінками, він всерйоз згодиться лише у випадку глобальної ядерної війни, адже він підводний і ядерний.

Дивіться також: Вибори 2020: чи захищені США від кібер-атак? Відео