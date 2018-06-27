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Росія та Китай хочуть скоротити програми ООН в сфері захисту прав людини – Foreign Policy

  • Голос Америки

Китай та Росія докладають непублічних зусиль зі зменшення фінансування програм ООН, спрямованих на підтримку миротворчих місій в світі. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на повідомлення від дипломатів та на дані конфіденційних документів.

В своїй колонці, дописувач Foreign Policy Колум Линч наголошує, що Росія та Китай активізували свої зусилля після того, як США заявили про необхідність скорочувати видатки ООН і вийшли з Ради ООН з прав людини.

Під час бюджетних обговорень за зачиненими дверима, Китай та Росія активно просувають ідею значних скорочень фінансування таких програм і скорочення щонайменше 170 робочих місць, повідомляє кореспондент.

Позиція цих двох країн, які вважають, що ООН не має втручатись до внутрішніх справ країн-членів, не є чимось новим, однак, як правило, адміністрація США не дозволяла Китаю та Росії шкодити роботі ООН в сфері захисту прав людини.

«Кожного року, Китай та Росія тиснуть, щоб згорнути програми в сфері захисту прав людини, - повідомив кореспонденту один з дипломатів, - тиск посилюється».

«Очевидно, з Вашингтона прагнуть побачити скорочення видатків. Нас хвилює, що вони можуть бути готові легко поступитись позиціям з захисту прав людини», - додав він.

Внутрішні документи ООН свідчать, що Пекін та Москва пропонують скоротити фінансування програм, спрямованих на розслідування порушень прав людини та програми з підтримки діяльності миротворчих місій з протидії сексуальній експлуатації жінок та дітей, йдеться в статті.

Якщо такі дії досягнуть успіху, це відкине миротворчу діяльність ООН назад на десятиріччя
Елісон Ґіффен

Наприклад, Росія хоче скоротити на 50% фінансування діяльності з захисту прав людини миротворчих місій в Конго, на Кіпрі, Гаїті, Судані, Південному Судані, та в спірному анклаві Абеї, а також скоротити фінансування програм з протидії сексуальній експлуатації жінок та дітей.

«Якщо такі дії досягнуть успіху, це відкине миротворчу діяльність ООН назад на десятиріччя», - сказала Елісон Ґіффен, директор з миротворчої діяльності аналітичного центру, що вивчає миротворчу діяльність ООН.

«Через зростання складності конфліктів і кількість цивільних, проти яких спрямоване насильство, зараз потрібно зміцнювати – не обмежувати – миротворчі зусилля», - сказала вона.

Китай більш чітко спрямовує свої зусилля. Вони закликають скасувати більше 35 посад в сфері захисту прав людини, слідчих та гендерних експертів, вважає експерт.

Якщо навіть чверть цього станеться, це буде катастрофа
Луї Шарбоно, Human Rights Watch

Раніше Китай намагався заблокувати фінансування створення нових посад в сфері захисту прав людини, тепер вони прагнуть скоротити існуючі.

«Масштаб того, що намагаються зробити Росія та Китай більший за те, що вони намагались робити в минулі роки, - сказав Луї Шарбоно з Human Rights Watch. - Їх підхід полягає в тому, щоб забрати захист прав людини в ООН, крок за кроком».

«Якщо навіть чверть цього станеться, це буде катастрофа», - додав він.

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