Росія та Китай хочуть скоротити програми ООН в сфері захисту прав людини – Foreign Policy

Китай та Росія докладають непублічних зусиль зі зменшення фінансування програм ООН, спрямованих на підтримку миротворчих місій в світі. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на повідомлення від дипломатів та на дані конфіденційних документів.

В своїй колонці, дописувач Foreign Policy Колум Линч наголошує, що Росія та Китай активізували свої зусилля після того, як США заявили про необхідність скорочувати видатки ООН і вийшли з Ради ООН з прав людини.

Під час бюджетних обговорень за зачиненими дверима, Китай та Росія активно просувають ідею значних скорочень фінансування таких програм і скорочення щонайменше 170 робочих місць, повідомляє кореспондент.

Позиція цих двох країн, які вважають, що ООН не має втручатись до внутрішніх справ країн-членів, не є чимось новим, однак, як правило, адміністрація США не дозволяла Китаю та Росії шкодити роботі ООН в сфері захисту прав людини.

«Кожного року, Китай та Росія тиснуть, щоб згорнути програми в сфері захисту прав людини, - повідомив кореспонденту один з дипломатів, - тиск посилюється».

«Очевидно, з Вашингтона прагнуть побачити скорочення видатків. Нас хвилює, що вони можуть бути готові легко поступитись позиціям з захисту прав людини», - додав він.

Внутрішні документи ООН свідчать, що Пекін та Москва пропонують скоротити фінансування програм, спрямованих на розслідування порушень прав людини та програми з підтримки діяльності миротворчих місій з протидії сексуальній експлуатації жінок та дітей, йдеться в статті.

Якщо такі дії досягнуть успіху, це відкине миротворчу діяльність ООН назад на десятиріччя

Наприклад, Росія хоче скоротити на 50% фінансування діяльності з захисту прав людини миротворчих місій в Конго, на Кіпрі, Гаїті, Судані, Південному Судані, та в спірному анклаві Абеї, а також скоротити фінансування програм з протидії сексуальній експлуатації жінок та дітей.

«Якщо такі дії досягнуть успіху, це відкине миротворчу діяльність ООН назад на десятиріччя», - сказала Елісон Ґіффен, директор з миротворчої діяльності аналітичного центру, що вивчає миротворчу діяльність ООН.

«Через зростання складності конфліктів і кількість цивільних, проти яких спрямоване насильство, зараз потрібно зміцнювати – не обмежувати – миротворчі зусилля», - сказала вона.

Китай більш чітко спрямовує свої зусилля. Вони закликають скасувати більше 35 посад в сфері захисту прав людини, слідчих та гендерних експертів, вважає експерт.

Якщо навіть чверть цього станеться, це буде катастрофа

Раніше Китай намагався заблокувати фінансування створення нових посад в сфері захисту прав людини, тепер вони прагнуть скоротити існуючі.

«Масштаб того, що намагаються зробити Росія та Китай більший за те, що вони намагались робити в минулі роки, - сказав Луї Шарбоно з Human Rights Watch. - Їх підхід полягає в тому, щоб забрати захист прав людини в ООН, крок за кроком».

«Якщо навіть чверть цього станеться, це буде катастрофа», - додав він.

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