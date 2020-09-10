Сенатори-демократи представили законопроект-відповідь на винагороди Росії Талібану - пропонують санкції проти Путіна, російських урядовців

“Законопроект про винагороду пропоновану Росією” (Russia Bounty Response Act of 2020 - англ.) вимагає від президента Трампа перевірити, чи пропонував уряд Росії винагороди Талібану за вбивста американських військових, і, у разі пітдвердження, запровадити нові санкції проти причетних. Законопроект представили сенатори-демократи Боб Менендес, Жанна Шахін, Дік Дурбін, Річард Блюменталь, Джефф Мерклі та Таммі Дакворт.

Пропонований законопроект вимагає, щоб президент США засвідчив, чи дійсно уряд Росії пропонував, чи був відповідальний за винагороди за вбивства американських військових, або військових НАТО а Афганістані. Як відзначає сайт сенатора-демократа Менендеса, у разі отримання президентом США відповідних підтверджень, законопроект вимагає заблокувати візи та активи Володимира Путіна, чи його представників, будь-яких російських урядовців, включно із силовиками, які брали участь у програмі.

Як повідомляли у "Радіо Свобода", наприкінці червня американські щоденники New York Times і окремо від нього The Washington Post повідомили з посиланням на джерела в американських розвідслужбах, що російська військова розвідка, традиційно відома як ГРУ, ймовірно, пропонувала афганським бойовикам, пов’язаним із талібами, винагороду за вбивство військовослужбовців США й інших країн міжнародної коаліції, які перебувають в Афганістані. За цими повідомленнями, про такі виплати було відомо вже кілька місяців, і цю інформацію ще в березні доповідали президентові Трампу і обговорювали на засіданні його Ради нацбезпеки.

Росія і таліби виступили з запереченнями цих повідомлень. А в Білому домі США, зі свого боку, заперечили, що Трампа інформували про такі винагороди.

Запропонований “Законопроект про винагороду пропоновану Росією” також передбачає протидію російським загрозам в Південній та Центральній Азії, вимагаючи нових і посилених дипломатичних зусиль аби зменшити вплив Кремля в регіоні.

Окрім того, законопроект передбачає винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів на рік особам, які надають інформацію про винагороди Росії за те, щоб нашкодити Збройним силам США та 30 мільйонів доларів на рік на програму Державного департаменту для протидії російському впливу в Південній та Центральній Азії.

Ми ж заявляли і заявляємо: якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого

"Ми запроваджуємо цей закон сьогодні, оскільки така пошана нашого президента до Володимира Путіна вимагає від Конгресу активного формування зовнішньої політики США щодо Росії, особливо щодо санкцій. Неймовірно, що ми дійшли до цієї точки, але насправді нам потрібні закони, які змушують президента США захищати життя Америки та наші інтереси ", - заявив сенатор Боб Менендез.

У середині серпня державний секретар США Майк Помпео заявив, що попередив Лаврова про відповідальність Росії у разі, якщо підтвердиться інформація, що Москва пропонує гроші за вбитих американських військових.

"Ми ж заявляли і заявляємо: якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого. Саме цю думку я доніс до міністра закордонних справ Лаврова. Я знаю, що й наші військові обговорювали це з їхніми чільниками. Ми не потерпимо нічого такого", – сказав Помпео під час перебування з візитом у столиці Чехії Празі

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