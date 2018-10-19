США: Росія заявляє, що нічого не приховує; чому ж вона обмежує спостереження ОБСЄ на кордоні?

Хоча Росія заявляє, що їй немає чого приховувати, Спостережну місію блокують, йдеться в повідомленні представництва США при ОБСЄ.

"Росія значно обмежила пересування команд спостереження на пунктах перетину кордонів, де вона також забороняє використання дронів, біноклів та камер", - зауважив в своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ, тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, виданому у відповідь на доповідь Глави Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» Дьордя Варги .

Спостережна місія виконує встановлені обмеження, але залишається питання: що Російська Федерація намагається приховати на кордоні?

Можливо, наголошується в повідомленні, відповідь знаходиться у тих діях, які виявили безпілотні апарати Особливої моніторингової місії 9, 10, 11 та 12 жовтня.

Тоді, під прикриттям темряви, місія зафіксувала, як кордон в напрямку з Росії до України перетнули конвої вантажівок та військове устаткування. Вміст цих вантажівок нам невідомий, очевидно, Москва не хоче, щоб ми знали, - заявляє Каміан. Така поведінка ще раз підтверджує, що спостережна та моніторингова місії мусять отримати повний доступ до міжнародно визнаного кордону між Росією та Україною, йдеться в заяві.

Під час лише цього звітного періоду, більше 120 000 вантажівок пройшли через ці два пункти пропуску на кордоні. Було зафіксовано більше 700 випадків перетину кордону особами у "подібному до військового одязі", наголошується у заяві.

28 липня безпілотний літальний апарат виявив чотири російські електронні системи ведення війни у 64 кілометрах від Луганська. Лише Росія може пояснити як ці системи опинились на сході України, заявляє посадовець.

Каміан закликав Росію виконувати Мінські домовленості і дозволити постійне спостереження на кордоні. "Спостережна місія має отримати необмежений доступ до пункту пропуску на кордоні і можливість спостерігати за інспекцією машин, які проїжджають через ці пункти пропуску", - наголосив він.

Дивіться також: Заяви Курта Волкера та Весса Мітчелла про Україну та російську агресію. Подія в Атлантичній раді