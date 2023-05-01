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Британська військова розвідка пояснила, чому Росія будує найбільші у світі укріплення
З літа минулого року Росія вибудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть. Це може бути свідченням як глибокого занепокоєння російських лідерів тим, що Україна здатна досягнути серйозного прориву під час контрнаступу, так і спробами просунути офіційний наратив ніби Україна та НАТО "загрожують" Росії.
Росія вибудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть.Міноборони Великої Британії
Такі версії оприлюднено у Twitter-повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
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Сотні кілометрів траншей всередині Росії
За інформацією британських військових аналітиків, ці нещодавно зведені оборонні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й у глибині окупованих Росією територій.
Крім того, Росія також викопала сотні миль траншей на власних землях, зокрема в Білгородській та Курській областях, зазначає Міноборони Великої Британії.
Зображення, зібрані розвідниками, свідчать, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка.
Ці укріплення можуть свідчити про побоювання щодо контрнаступу. Натомість укріплення всередині російських територій, свідчить Міноборони Великої Британії, могли бути замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами "у спробах просунути офіційний наратив про те, що Україні та НАТО "загрожують" Росії".
Раніше, як повідомляв Голос Америки, британська розвідка свідчила також про труднощі, яких зазнає російська пропаганда у виправданні своєї війни навіть всередині власної країни. Про це свідчило і скасування маршів пам'яті "Безсмертного полку".
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- Голос Америки
Представник Китаю із мирного врегулювання війни в Україні -"найкраща кандидатура" для Росії - експерти
Спецпредставник Китаю із мирного врегулювання російської війни в Україні Лі Хуей є "найкращим можливим вибором" для Москви, кажуть деякі експерти.
Зокрема раніше Хуей, колишній китайський посол у Москві, писав, що Китаю потрібна "потужна Росія". Про це у коментарі для NBC News розповів Олексій Маслов, директор Інституту азійських і африканських досліджень МДУ.
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"Москва не буде хвилюватися, тому що він дійсно розуміє російську політику", - сказав Маслов, який розповів, що особисто знає Лі 10 років. Хуей має десятиліття дипломатичного досвіду в тодішньому Радянському Союзі та у регіоні після його розпаду, його вважають відомим русофілом і він вільно володіє російською мовою. Також дипломат - серед небагатьох іноземців, нагороджених президентом Володимиром Путіним престижною медаллю Дружби.
Лі любить читати письменників, як-то Лев Толстой і Федір Достоєвський, сказав Маслов, додавши: "Він дійсно розуміє російську душу, він розуміє російську психологію, російську ментальність".
Водночас інший експерт Зено Леоні з Королівського коледжу Лондона вважає, що глибокі знання Лі про Росію "не обов’язково слід розглядати як роботу на користь Росії, а більше як спробу призначити когось, хто зможе точно витлумачити позицію Китаю". За словами Леоні, Лі "розбереться, де можливе посередництво між Росією та Україною, а де - ні". При цьому Мікеле Герачі, професор Ноттінгемського університету у Великій Британії, вважає, що для Пекіна Лі був прагматичним вибором, оскільки війна "створила проблеми для Китаю, який торгує як з Україною, так і з Росією".
У коментарі для NBC News речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ сподівається, що "глибоке знання Лі нашого регіону допоможе йому неупереджено та ефективно спілкуватися з усіма сторонами".
Про відправлення "спеціального представника китайського уряду з питань Євразії, щоб відвідати Україну та інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання конфлікту", як пише китайська державна інформаційна агенція Xinhua, стало відомо минулого тижня.
В аналізі агенції AP йдеться, що план направити свого представника в Україну дозволяє китайському уряду відповісти на критику щодо підтримки Пекіна Москви та дає можливість Китаю відіграти більшу роль як світової дипломатичної сили.
Виконуючи роль миротворця, Пекін також може прагнути відокремити європейських союзників від Сполучених Штатів, яких Сі звинувачує в спробах заблокувати економічне і політичне зростання Китаю. "Спроба вбити клин між США та європейськими партнерами є важливою метою, - каже в коментарі АР Александр Габуєв з Фонду Карнегі за міжнародний мир. - Для цього Китаю потрібно продемонструвати, що він є активною силою, яка виступає за мир".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сполучені Штати і Франція привітали розмову лідерів. При цьому, як Голос Америки повідомляв раніше, Європа не сприймає "нейтральності" Китаю стосовно російської війни в Україні, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.
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Путіна не вітають у Південній Африці - ЗМІ
Якщо президент Росії Путін прибуде до Південної Африки на саміт країн BRICS, йому загрожуватиме арешт. Південна Африка, яка є членом Міжнародного кримінального суду, муситиме виконати ордер на арешт Путіна, виданий МКС.
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Щоб уникнути цього, уряд Південної Африки проситиме Путіна взяти участь в саміті через он-лайн платформу Zoom, а не особисто. Таке рішення було прийнято після того, як Преторія звернулась за правовою консультацією щодо виконання ордера МКС, пише Sunday Times.
"Ми не маємо можливості не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", – наводить видання слова посадовця уряду ПАР.
Саміт BRICS, організації, куди входять Бразилія, Росія, Китай, Індія та Південна Африка, запланований на серпень.
Минулого тижня лідер опозиції в країні, Алан Вінде, заявив, що Путіна заарештують, якщо той прибуде до Південної Африки.
"Путін постійно насильницьки руйнує свободу українського народу та тих в його власній країні, хто насмілюється зайняти принципову позицію проти його жорстоких дій", - заявив Вінде в четвер.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці квітня ПАР відвідала українська делегація, яка закликала уряд Південної Африки переглянути дружні відносини з Росією, яка веде війну проти Києва. Українці закликали ПАР виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) і заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він поїде туди на саміт у серпні.
Олександра Романцова, яка очолює Український центр громадянських свобод, неурядову організацію, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру, перебувала в Південній Африці разом із представником Торгово-промислової палати України, щоб спробувати підтримати позицію Києва.
Преторія зайняла офіційно нейтральну позицію щодо конфлікту та утрималася від критики вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Уряд є близьким союзником Москви і навіть проводив двосторонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього року і приймав російські військові кораблі в лютому для спільних військових навчань.
Романцова розповіла Голосу Америки, що група зустрілася з представниками Департаменту міжнародних зв’язків і співробітництва, і відбулася хороша та «продуктивна» дискусія.
Проте, її засмутило, що як регіональний лідер Південна Африка не зайняла більш рішучої позиції щодо незаконного вторгнення Росії.
«Для українців, які знають Нельсона Манделу та боротьбу південноафриканського населення за гідність, рівність і права людини, це справді велике розчарування», – сказала вона.
Вона сказала, що як країна, яка має добрі стосунки з Москвою, Південна Африка повинна використовувати цю платформу, щоб попередити Росію про порушення нею прав людини в Україні, такі як викрадення тисяч українських дітей. Вона припустила, що Південна Африка могла б відігравати більшу посередницьку роль.
Водночас вона зазначила, що було «дуже боляче» бачити запрошення Путіна на саміт країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки — запланований на серпень у Йоганнесбурзі.
Міністр внутрішньої безпеки США обіцяє пришвидшити обробку імміграційних справ
Глава Міністерства внутрішньої безпеки США в неділю пообіцяв, в рамках існуючого імміграційного законодавства США, розглянути справи тисяч мігрантів, які, як очікується, намагатимуться перетнути кордон США з Мексикою, починаючи з 12 травня. Саме тоді адміністрація президента США Джо Байдена припиняє застосовувати положення закону, введене під час пандемії коронавірусу, яке дозволяло швидко видворити тих, хто прибуває без документів, з міркувань охорони здоров'я.
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Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас сказав в інтерв'ю каналу NBC, що коли сім’ї прибудуть на кордон, щодо них «будуть розпочаті імміграційні процедури, процедури виселення, а якщо вони подадуть запит про допомогу, ми швидко його розглянемо».
Він сказав, що справи мігрантів, які хочуть залишитися в Сполучених Штатах, можуть бути розглянути протягом «днів або тижнів». Це не [вимагатиме] місяців і місяців», і це буде почуто офіційними особами імміграційної служби перед 2 мільйонами існуючих імміграційних справ, які очікують на вирішення в США.
Майоркас сказав, що якщо дитина без супроводу прибуде на кордон: «Ми дотримуватимемось закону, і закон передбачає, що ми беремо опіку над цією дитиною, і у нас є 72 години, протягом яких ми можемо передати цю дитину, яка прибула без супроводу, до Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення».
«Тоді Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб … має визначити родича чи спонсора в Сполучених Штатах, якому вони можуть передати догляд за цією дитиною. – сказав Майоркас. - Ми, згідно із законом, надаємо гуманітарну допомогу цим дітям, і виконуємо цей закон».
Понад 2,4 мільйона мігрантів прибули до кордону США за останній рік, багато з них з країн Центральної Америки, а також з країн Карибського басейну, Африки, України та інших країн. Багатьом було відмовлено, а інші втекли вглиб США або їм дозволили очікувати у США імміграційного суду, засідання якого має відбутись через місяці та роки.
Майоркас виклав масштаб проблеми, з якою стикаються США, оскільки мігранти, багато з яких рятуються від бідності та політичних переслідувань на Батьківщині, намагаються втекти до найбагатшої країни світу.
«Це справді важкий виклик, який триває багато років, — сказав Майоркас. - Ми бачимо безпрецедентний рівень міграції не лише на нашому південному кордоні, але й у всій півкулі».
«Я вважаю, що це найбільша міграція в нашій півкулі з часів Другої світової війни», — додав він.
Коли пандемію коронавірусу вважали широкомасштабною загрозою, законодавство наділило прикордонників США повноваженнями швидко видворяти тих, хто перетинає мексикансько-американський кордон, щоб запобігти поширенню інфекційних захворювань. Але ті, кому було відмовлено у в’їзді на кордоні, часто знову і знову намагалися потрапити до Сполучених Штатів без жодних правових наслідків.
Посадовці уряду Байдена намагалися припинити дію положення, яке не дозволяло мігрантам скористатися звичайними міграційними законами країни, які вимагають заборони порушникам на п’ять років реадмісії до США. Генеральні прокурори в підконтрольних республіканцям штатах отримали судові рішення, які продовжили дію положення введене під час пандемії, до 11 травня.
У результаті очікується новий приплив мігрантів, починаючи з 12 травня, незважаючи на те, що існуючі притулки для мігрантів у прикордонних містах та в інших містах США, таких як Нью-Йорк і Чикаго, переповнені.
"Наш підхід полягає в тому, щоб побудувати законні шляхи, викорінити безжальних контрабандистів, забезпечити законні шляхи, щоб люди могли отримати доступ до гуманітарної допомоги без необхідності вирушати в небезпечну подорож зі своїх рідних країн", — сказав Майоркас.
Але він визнав існування проблем в імміграційній системі США, оскільки Конгрес десятиліттями не реформував міграційні закони.
«Я просто хочу чітко пояснити, що ми працюємо зі значними обмеженнями, — сказав він. - Нам потрібні люди, нам потрібні технології, нам потрібні засоби, нам потрібні транспортні ресурси - усі елементи для задоволення потреб великої кількості людей, які прибувають до нашого південного кордону».
- Голос Америки
"Вдячна тим, хто захищає небо України" - посолка США, після нових ракетних обстрілів РФ
Вдруге за три дні Росія провела масштабний ракетний удар по території України. Згідно з даними ЗСУ, українська ППО збила 15 з 18 крилатих ракет, захистивши Київ та інші великі міста.
34 людини постраждало через обстріли, десятки осель зруйновано, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В Дніпропетровській та Херсонській областях пошкоджено об'єкти енергорозподільчі мережі, написало у Telegram Міністерство енергетики України. Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб, заявили у відомстві.
Повітряна тривога тривала декілька годин, ППО знищила БПЛА та ракети, яки летіли на Київ, повідомили в місцевій владі. Зі словами вдячності до тих, хто захищає небо України звернулась 1 травня посолка США в Україні Бріждит Брінк. Вона запевнила: "Сполучені Штати продовжуватимуть наполегливо та швидко працювати, щоб підтримати їх та їхню здатність протистояти варварським нападам Росії на народ України".
Під час нічних обстрілів посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс запостила у Twitter допис про те, що "звучить, як протиповітряна оборона працює тяжко в Києві у відповідь на дзвінок тривоги у травневий день".
Напередодні в дописі Сіммонс протиставила "бомбування, вбивства цивільних, гарячкові розмови про контрнаступ", красі магнолій та дерев, що квітнуть в парках Києва, куди приходять кияни, щоб сфотографуватись.
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Попередній масштабний обстріл території України Росія здійснила 28 квітня. Реагуючи на обстріли в Держдепі США пообіцяли робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател 28 квітня, коментуючи ракетні обстріли росіян по всій Україні.
“Це ще один приклад, серед багатьох інших прикладів, нахабного ігнорування Росією українського мирного населення та українського життя. Знову і знову ми бачимо, як вони вдаються до легковажних та нерозсудливих дій в питанні їхньої несправедливої війни в Україні», – сказав речник Державного департаменту США.
Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки українських партнерів, і для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності.
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