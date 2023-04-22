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Російське виправдання війни перестає працювати навіть всередині країни – британська розвідка
Російська пропаганда зазнає труднощів у виправданні своєї війни в Україні і через це скасувала марші пам'яті «Безсмертного полку», вважає британська розвідка.
«Влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх російських втрат», – мовиться у твітер-повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Росії не вдається зберегти послідовність в основному наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні, і який полягає в тому, що вторгнення в Україну повторює радянський досвід Другої світової війни, пояснюють британські аналітики.
У своєму щоденному зведенні у суботу міністерство оборони Великої Британії пише, що офіційно Росія повідомила, що скасовує щорічні марші пам'яті «Безсмертного полку», на яких люди несуть портрети своїх загиблих родичів (у ЗМІ були повідомлення, що частіше портрети роздають централізовано, – ред.), через проблеми безпеки.
Але насправді, як вважають аналітики британської розвідки, владу може турбувати можливість, що люди вийдуть з портретами нещодавно загиблих вже у цій війні, і цим учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії у війні проти України.
Також проблеми виникають з іншою частиною російського пропагандистського наративу, який стверджує, що в Україні є нацисти. Аналіки звертають увагу, що нещодавно Євген Пригожин, близький до президента Росії Володимира Путіна керівник Групи Вагнера, публічно поставив під сумнів існування нацистів в Україні.
«Власник Wagner Group Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є «нацисти», що суперечить виправданню війни Росією», – заявило британське міністерство.
Також російська влада продовжує спроби використати міфи сталінських часів, які намагаються відбілити злочини радянських керівників. Як пише британська розвідка, «12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило про «унікальні» документи з архівів ФСБ, які нібито свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 громадян Польщі під час Катинської різанини 1940 року».
«Насправді відповідальним був орган-попередник ФСБ, НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році», – нагадує британська розвідка.
Навесні 1940-го, у Катині було розстріляно понад 4 тисячі польських офіцерів-військовополонених, які потрапили в полон до Червоної Армії у 1939 році, коли вона спільно з нацистською Нмеччиною окупувала Польщу.
Масові розстріли здійснювало НКВД за прямим наказом Сталіна. Саме ця обставина – а ще більше те, що радянська влада не визнавала правди, стверджуючи, ніби польських військовополонених знищило гестапо після нападу у 1941-у Гітлера на СРСР – довгі роки затруювало польсько-російські відносини.
Як повідомляв Голос Америки, у 2010 році тодішні прем'єр-міністри Росії і Польщі Володимир Путін і Дональд Туск разом у Катинському лісі вшанували пам'ять жертв сталінського злочину.
Але, пізніше, намагаючись просунути свій наратив про Другу світову війну, Росія почала заглушувати голоси істориків, які висвітлюють реальні події тих часів. Голова карельського відділення товариства «Меморіал» Юрій Дмитрієв отримав 15 років колонії суворого режиму, як кажуть правозахисники та історики, за висвітлення злочинів сталінізму.
У 2021 році влада закрила «Меморіал», яка відіграла важливу роль у розкритті злочинів сталінського режиму та вшануванні пам’яті жертв ГУЛАГу. У 2022 році організація стала Лауреатом Нобелівської премії миру разом з українськими та білоруськими правозахисниками.
Представники «Меморіалу», однієї з найстаріших правозахисних груп Росії, вважають, що більшість росіян підтримують дії Путіна через відсутність пам’яті у суспільстві про злочини сталінського режиму, зокрема і часів Другої світової війни.
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Україна і США спільно будуватимуть 20 малих модульних реакторів
Україна домовилась із американською компанією Holtec International про будівництво до 20 атомних енергоблоків із реакторами SMR-160, йдеться в повідомленні «Енергоатому».
Як уточнили в компанії, 21 квітня президент «Енергоатома» Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів.
Котін підписав договір у Києві, а Сінгх – у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.
В «Енергоатомі» розповіли, що угода передбачає будівництво в Україні до 20 реакторів SMR-160, реалізацію першого пілотного проекту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року.
Зазначається, що спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності.
SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.
Українські атомні електростанції забезпечують близько половини електроенергії, потрібної державі, і мають 15 ядерних реакторів. Ядерне паливо, а саме тепловидільні збірки, що містять сполуки урану, Україна закуповувала у двох постачальників: в американсько-японської компанії Westinghouse Electric і в російської «ТВЕЛ».
Але в березні 2022 року «Енергоатом» заявив, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.
В Україні діють 4 атомних електростанцій з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю в 6000 МВт є найпотужнішою в Європі.
Україна посідає дев'яте місце у світі та п'яте в Європі за кількістю ядерних реакторів. Усі українські реактори є радянського виробництва типу ВВЕР.
- Голос Америки
Документальний фільм редакторки Голосу Америки Тетяни Ворожко отримав срібло Нью-йоркського фестивалю кіно і телебачення
Документальний фільм журналістки Тетяни Ворожко "Київ - Софія - Голлівуд: Несподівана подорож українських біженок" здобув срібну медаль у категорії Документальний фільм/Проблеми людей Нью-йоркського фестивалю кіно та телебачення - 2023.
Фільм розповідає історію двох українських біженок, які опинилися і будують нове життя у дуже незвичному місці - на голлівудській кіностудії Nu Boyana Film Studios в Софії, Болгарія.
Як повідомляв Голос Америки, у стрічці "Київ-Софія-Голлівуд" також йдеться про адаптацію українців до життя в Болгарії і про те сестринство, яке побудували жінки, що мешкають в одному багатоквартирному будинку.
А головне – фільм порушує питання, чи повернуться ці дві українки, як й чимало інших з понад 8-ми мільйонів українських біженців, які, за даними ООН, перебувають лише в країнах Європи, до України.
Тетяна Ворожко, старша виконавча редакторка Української служби Голосу Америки продюсувала та написала сценарій фільму. Вона отримала фінансування зйомок як одна із переможниць пітч-конкурсу Голосу Америки.
“За умовами програми нам доводилося робити все дуже швидко — знімати, писати, монтувати відео, — розповідає Тетяна Ворожко. — На щастя, більша частина зйомок проходила на кіностудії, де нікому не треба було пояснювати, що саме ми робимо. У нас також була дуже професійна команда, яка працювала над кожним елементом цього фільму”.
Над фільмом працювали операторка Світлана Коваль, відеоінженер Костянтин Голубчик, редакторки Ема Кац та Жужанна Геллер-Варга, старша виконавча продюсерка Юна Лі.
Ворожко розповідає, що коли готувалася їхати до Болгарії на зйомки фільму про українських біженців, сподівалася, що до виходу фільму в жовтні 2022 року тема повернення українських жінок і дітей буде домінувати в новинах, пов’язаних з Україною.
“Але російські бомби досі падають на українські міста, а люди гинуть на передовій”, - додала авторка фільму.
На своїй сторінці у Фейсбуці вона подякувала героїням стрічки - Ярославі Кузьменко, Альоні Алтуховій, Владі Романченко та Василісі Двойченковій, які погодилися розповісти свої історії. Ворожко також висловила вдячність кіностудії Nu Boyana Film Studios та її генеральному директорові Яріву Лернеру за сприяння та участь у зйомках.
“Я пишаюся бути причетним до створення цього фільму”, - поділився своїми почуттями Ярів Лернер, гендиректор найбільшої у Східній Європі кіностудії Nu Boyana.
Юна Лі, керівниця відділу придбання та введення в експлуатацію програм Голосу Америки прокоментувала : «У “Голосі Америки” ми щороку проводимо конкурс, що дає нашим талановитим колегам можливість створювати глибокі історії. Мені випала честь спостерігати за історіями понад десяти переможців, і це справді надзвичайний досвід стати свідком відкриття такої кількості прихованих дорогоцінних каменів. Успіх Тетяни є чудовим прикладом цього, і я пишаюся результатом”.
“Київ - Софія - Голлівуд” від початку був цікавою сюжетною концепцією. Я мала честь працювати над ним із Тетяною з першого моменту, і це дало нам можливість перетворити його на справжній документальний фільм з добре розробленими персонажами та сценами. З Тетяною приємно працювати, вона відкрита до нових ідей, і наша співпраця була бездоганною. Її історія розповідається з унікальної точки зору, і я дуже рада, що вона отримала цю нагороду”, - поділилася редакторка Жужанна Геллер-Варга.
Загалом у 2023 році Голос Америки отримав рекордні 10 нагород на нью-йоркському теле- та кінофестивалі – дві золоті, три срібні та п’ять бронзових. Три стрічки із числа переможців – про Україну.
«Вітаємо всіх наших переможців, – сказала виконувачка обов’язків директора Голосу Америки Йоланда Лопес. – Я дуже пишаюся тим, що цього року члени журі нью-йоркського фестивалю відзначили зусилля щодо виконання нашої місії, пов’язаної з вирішенням важливих питань у новинах, таких як війна та права жінок, у більш креативний спосіб із довгоформатними матеріалами, які приваблюють ширшу аудиторія».
Телевізійна та кінопремія Нью-йоркського фестивалю відзначають видатний медіаконтент та інші формати у телевізійній та кіноіндустрії.
Коли і як танки Abrams зможуть підсилити українське військо? Відео
Вже незабаром Сполучені Штати розпочнуть тренування українських військових на американських танках Абрамс. Вони відбудуться у Німеччині. Про це розповів міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками чергової зустрічі групи з оборони України у форматі Рамштайн.
Запрошення для України в НАТО: влітку чи «після війни»?
У лічені тижні, що залишаються до липневого саміту НАТО, Україна посилює заклики до членів альянсу для того, щоб отримати позитивну відповідь на свою заявку на членство. Київ наводить практичні та моральні аргументи на користь того, щоб у Вільнюсі її запросили до альянсу.
«Важко навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж внесок наших воїнів, які своїм життям відстоюють свободу. Я вдячний усім партнерам, які підтримують нас у цьому. Україна зробила все, щоб забезпечити схвалення нашої заявки в НАТО», – заявив президент Володимир Зеленський під час візиту генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа до Києва у четвер.
Сам Столтенберґ напередодні зустрічі на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, де союзники обговорювали плани допомоги Україні, також підтвердив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в альянсі. Але як і раніше, він наголосив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
«Заслужене місце України – в євроатлантичній родині. Законне місце України є в НАТО. З часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», – заявив Столтенберґ у Києві, де він побував вперше з часу повномасштабної російської агресії.
За те, щоб залишити питання членства «на після війни», виступають не лише Німеччина і Франція, які тримаються цієї позиції з Бухарестського саміту НАТО 2008 року, коли Україні та Грузії пообіцяли, що вони стануть членами НАТО, але не сказали, коли. Сполучені Штати, які за адміністрації тодішнього президента Джорджа Буша наполягали на тому, щоб Україна отримала план для членства, тепер за адміністрації президента Джо Байдена кажуть, що спершу Україна має виграти війну, а вже потім думати про вступ до НАТО.
Як повідомляв Голос Америки, на полях засідання групи «Рамштайн» у Німеччині, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повторив позицію своєї країни: «Всі у майбутньому бачать Україну союзником НАТО. Але я б сказав, що це досить далеко».
З іншого боку, країни НАТО з числа Центральної та Східної Європи, наполягають, що Україні потрібно запропонувати членство щонайшвидше. А першим кроком до цього на саміті у Вільнюсі має бути надання їй детальної «дорожньої карти» для вступу.
Противники цієї ідеї кажуть, що 31 член альянсу має вирішити, чи їхня спільна безпека стане міцнішою чи слабшою після вступу України, і після того, як на неї пошириться Стаття 5 Статуту НАТО, тобто положення про колективну безпеку, коли напад на одного з членів альянсу вважається нападом на весь альянс.
Як каже німецький оглядач Андреас Клут, який висвітлює європейську політику для агентства Bloomberg, розповідає, що на відміну від Македонії чи інших нещодавно прийнятих членів НАТО, щодо яких це питання не поставало, щодо України воно є – країна перебуває у стані війни, і то не з ким-небудь, а з державною, для стримування якої НАТО і було створене.
«Фінляндія робить НАТО сильнішою, як і Швеція, коли вона приєднається. Україна – ні», – каже Клут у своїй колонці.
Також, за словами німецького оглядача, Київ зараз є вільний самостійно вирішувати, як йому вести війну з Росією і які цілі ставити. Якщо він стане частиною альянсу, то від рішення Києва може залежати весь альянс.
«НАТО могло б «увійти наосліп» у Третю світову війну, залежно від вибору Києва. Щоб уникнути цього, Захід мав би втручатися в рішення України», – вважає оглядач, який додає, що НАТО на цьому етапі має підтримувати Київ і не залишати Москві сумніву, що напад на будь-кого з союзників призведе до поразки Росії.
Інші оглядачі пропонують подивитися на нинішню ситуацію з точки зору далекосяжної перспективи. Головна редакторка видання Strategic Europe дослідницької групи Carnegie Europe Джуді Демпсі вважає, що рішення, яке буде ухвалене під час саміту у питанні України, «матиме фундаментальний і тривалий вплив на Україну та регіон». На її думку, мета президента Росії Володимира Путіна – зупинити шлях до модернізації, він вже зробив це для своєї країни, і хоче зробити так для України.
«Без комплексного пакету заходів безпеки та гарантій безпеки, запропонованих Заходом, Україна не зможе завершити свою трансформацію до сучасності. Країна, яка прагне побудувати демократію, потребує безпеки, щоб підтримувати та захищати такий величезний та амбітний проект», – каже Демпсі у своїй статті.
За її словами, більшість країн НАТО це розуміють. Тим не менше, не всі з них хочуть запропонувати Україні План дій щодо членства для приєднання до НАТО.
Наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають прихильником проросійських поглядів на Заході, знайшов лиш одне слово, щоб прокоментувати заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що місце України - в альянсі.
«Що?!», – написав він на своїй сторінці у Twitter.
Угорщина була останньою країною з європейських членів альянсу, яка проголосувала на нещодавній вступ Фінляндії, хоча і не мала проти вступу цієї країни вагомих аргументів, на відміну від Туреччини, яка також була проти, і яка досі стримує вступ Швеції.
Піднімаючи ставки, президент України Володимир Зеленський заявив, що приїде на літній саміт НАТО у Вільнюсі лише у тому випадку, якщо йому відкриють конкретний шлях до членства в НАТО. Київ подав заявку на вступ до альянсу у вересні, але в НАТО зрозуміли цю заявку більше як політичний крок, практична складова якого відкладена до мирного майбутнього.
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