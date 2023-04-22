Російське виправдання війни перестає працювати навіть всередині країни – британська розвідка

Російська пропаганда зазнає труднощів у виправданні своєї війни в Україні і через це скасувала марші пам'яті «Безсмертного полку», вважає британська розвідка.

«Влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх російських втрат», – мовиться у твітер-повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Росії не вдається зберегти послідовність в основному наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні, і який полягає в тому, що вторгнення в Україну повторює радянський досвід Другої світової війни, пояснюють британські аналітики.

У своєму щоденному зведенні у суботу міністерство оборони Великої Британії пише, що офіційно Росія повідомила, що скасовує щорічні марші пам'яті «Безсмертного полку», на яких люди несуть портрети своїх загиблих родичів (у ЗМІ були повідомлення, що частіше портрети роздають централізовано, – ред.), через проблеми безпеки.

Але насправді, як вважають аналітики британської розвідки, владу може турбувати можливість, що люди вийдуть з портретами нещодавно загиблих вже у цій війні, і цим учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії у війні проти України.

Також проблеми виникають з іншою частиною російського пропагандистського наративу, який стверджує, що в Україні є нацисти. Аналіки звертають увагу, що нещодавно Євген Пригожин, близький до президента Росії Володимира Путіна керівник Групи Вагнера, публічно поставив під сумнів існування нацистів в Україні.

«Власник Wagner Group Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є «нацисти», що суперечить виправданню війни Росією», – заявило британське міністерство.

Також російська влада продовжує спроби використати міфи сталінських часів, які намагаються відбілити злочини радянських керівників. Як пише британська розвідка, «12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило про «унікальні» документи з архівів ФСБ, які нібито свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 громадян Польщі під час Катинської різанини 1940 року».

«Насправді відповідальним був орган-попередник ФСБ, НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році», – нагадує британська розвідка.

Навесні 1940-го, у Катині було розстріляно понад 4 тисячі польських офіцерів-військовополонених, які потрапили в полон до Червоної Армії у 1939 році, коли вона спільно з нацистською Нмеччиною окупувала Польщу.

Масові розстріли здійснювало НКВД за прямим наказом Сталіна. Саме ця обставина – а ще більше те, що радянська влада не визнавала правди, стверджуючи, ніби польських військовополонених знищило гестапо після нападу у 1941-у Гітлера на СРСР – довгі роки затруювало польсько-російські відносини.

Як повідомляв Голос Америки, у 2010 році тодішні прем'єр-міністри Росії і Польщі Володимир Путін і Дональд Туск разом у Катинському лісі вшанували пам'ять жертв сталінського злочину.

Але, пізніше, намагаючись просунути свій наратив про Другу світову війну, Росія почала заглушувати голоси істориків, які висвітлюють реальні події тих часів. Голова карельського відділення товариства «Меморіал» Юрій Дмитрієв отримав 15 років колонії суворого режиму, як кажуть правозахисники та історики, за висвітлення злочинів сталінізму.

У 2021 році влада закрила «Меморіал», яка відіграла важливу роль у розкритті злочинів сталінського режиму та вшануванні пам’яті жертв ГУЛАГу. У 2022 році організація стала Лауреатом Нобелівської премії миру разом з українськими та білоруськими правозахисниками.

Представники «Меморіалу», однієї з найстаріших правозахисних груп Росії, вважають, що більшість росіян підтримують дії Путіна через відсутність пам’яті у суспільстві про злочини сталінського режиму, зокрема і часів Другої світової війни.