Росія вбачає у ядерній зброї гарантію безпеки і спосіб залякування сусідів – аналітик Brookings Institution

Незважаючи на агресію в Україні та Сирії, Росія має ряд важливих довгострокових проблем щодо безпеки, переконаний Френк Роуз, дослідник американського аналітичного центру The Brookings Institution.

У своїх свідченнях в Комітеті Палати представників Конгресу США з закордонних справ, дослідник назвав п’ять основних проблем для Росії в сфері безпеки:

Росія не має союзників, або надійних партнерів в сфері безпеки. Лукашенка в Білорусі та Асада в Сирії надійними партнерами не назвеш. Росія переживає демографічні проблеми і, тому її масштаб вже не має такої ваги. Росія не має сучасної та інноваційної цивільної економіки. Що крім нафти та газу експортує Росія в цивільній сфері? Без сумнівів, спроможності Росії в сфері звичайного озброєння покращились з початку 2000-х років, що ми нещодавно побачили в Сирії, однак, жоден серйозний військовий аналітик не буде стверджувати, що військова спроможність Росії відповідає США на світовому рівні. Росію непокоїть політична, економічна та військова міць Китаю в Євразії. Хоча Росія та Китай мають «стратегічне партнерство», воно, насправді, стосується балансування впливу Сполучених Штатів.

З огляду на ці виклики, запитаємо себе: як Росія гарантуватиме власну безпеку в довгостроковій перспективі?

"Відповідь є очевидною - ядерна зброя", - наголошує Френк Роуз.

З 1991 року, керівництво США намагається зменшити роль ядерної зброї в оборонній стратегії США. Однак, Росія не поділяє такий підхід. Прихильність Росії до угоди про контроль за ядерною зброєю, на думку дослідника, продиктована лише бажанням підтримувати стратегічний ядерний паритет зі Сполученими Штатами, незважаючи на економічну кризу, наголошує Роуз.

Протягом останніх років, Росія надзвичайно безвідповідально ставилась до своєї публічної риторики стосовно ядерної зброї, йдеться в свідченнях аналітика. Декілька разів російські посадовці загрожували використати ядерну зброю проти союзників США.

Наприклад, в травні 2015 року, посол Росії в Данії заявив, що якщо ВМС Данії візьмуть участь в системі протиракетної оборони НАТО, датські бойові кораблі можуть стати ціллю для російських ядерних ракет. Така та подібні заяви є повністю неприпустимими і не допомагають забезпечити стабільність і зменшити ризики використання ядерної зброї.

Одне очевидно: Росія розглядає ядерну зброю як спосіб, щоб залякувати і дражнити своїх сусідів, робить висновок експерт.

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