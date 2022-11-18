Російські війська готуються обороняти Крим - експерти

Російські війська готуються до продовження українського наступу на Крим та Донбас, вважають західні військові аналітики.

Британська розвідка повідомляє у п’ятницю, що після відступу з Херсона, російські сили перегруповуються та «збудували нові траншеї біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський-Донець між Донецькою та Луганською областями».

«Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 км позаду поточної лінії фронту, що свідчить про те, що російські планувальники готуються до можливості подальших великих українських проривів», – мовиться у повідомленні Міністерства оборони Британії у Twitter.

Британські військові експерти не виключають, що Росія спробує передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області.

Говорячи про українську військову тактику, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що очікують, що українські сили, ймовірно, продовжуватимуть діяти так, як діяли досі – витискати росіян з території України, відрізаючи їм лінії постачання.

Принаймні, вони очікують, що українські війська далі будуть концентруватися на кількох головних маршрутах – південна траса Т2202 Нова Каховка – Армянськ, південно-східна траса Р47 Каковха – Генічеськ і траса М14, яка тягнеться на схід до Мелітополя, Бердянська, Маріуполя.

«Обмежена кількість високоякісних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема, тих, які з’єднують Крим із материком, створює потенційні вузькі місця, які можуть бути заблоковані Україною, що поступово погіршить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання на сході Херсонської області та в інших районах півдня України», – посянюють фахівці ISW.

Як наголошують експерти Інституту, подібна тактика витискання російських військ через вузькі місця вздовж ключових доріг, не лише мостів через річку Дніпро, була успішною під час контрнаступу України в Херсоні. Наявність широкого Дніпра у цьому районі сприяла успіху обраної тактики, тому вашингтонські експерти очікують, що просування на сході Херсонщини не буде таким кардинальним. Незважаючи на це, вони вважають, що і так українські військові зможуть «перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати свої нові лінії оборони».

Американський військовий аналітик Майкл Кофман, вважає, що важливим чинником для російського відступу від Херсона, було те, що російській армії бракує озброєння. У подкасті War on the Rocks, Кофман, який є директором дослідницької програми в Програмі вивчення Росії в CNA та співробітником Інституту Кеннана, каже, що схиляється до думки, що російська армія страждає від браку боєприпасів не лише в результаті того, що українські сили обмежують її можливості постачання, а тому що цих боєприпасів немає на російських складах. Тому росіяни намагаються закупити їх в Північній Кореї, а дрони - в Ірані.

На думку Кофмана, росіяни намагатимуться тримати оборону вздовж нинішніх позицій, намагаючись протриматися там цілу зиму. Українська тактика, на думку аналітика, полягатиме у тому, щоб не давати росіянам перепочинку взимку і тримати ініціативу до надходження з-за кордону техніки, яка дозволить перейти у великий контрнаступ.

Бої на Донбасі, на думку Кофмана, росіяни зараз ведуть за те, щоб не опинитися поза містами, коли настануть морози. Для української армії це був би найкращий сценарій, адже він би означав, що бойовий дух російської армії падає до рівня, коли вона неспроможна чинити опір.

Найгіршим сценарієм для України був би той, за якого Росія може використати зимову паузу для того, щоб підготувати новобранців та зробити нові запаси боєприпасів для початку нового наступу на Донбасі, каже Кофман.