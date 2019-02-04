5600 українських кримчан призвали до російської армії у 2018

Кримськотатарський ресурсний центр встановив, що Російська Федерація лише у 2018 році призвала до своєї армії понад 5600 українців з півострова, а з моменту початку окупації - понад 12 тисяч кримчан. Про це йдеться у зверненні тимчасово повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана до Постійної ради організації.

У документі зазначено, що Сполучені Штати стурбовані плачевною гуманітарною ситуацією в окупованому Росією Криму.

"Сполучені Штати закликають Росію припинити цю неприйнятну практику”, - пише у зверненні Каміан.

“Ми також стурбовані повідомленнями про те, що російська окупаційна влада користується новим приводом для залякування і арешту членів кримськотатарської громади, стверджуючи, що вони буцімто служать в українських добровольчих батальйонах, закидаючи, що вони виступають "проти інтересів Російської Федерації", - наголосив посадовець.

Так звана влада анексованого Криму 25 січня засудила кримського татарина Февзі Саганджі до 10 з половиною років ув'язнення. Причина, за версією російської сторони – участь у незаконному збройному формуванні “Батальйон імені Челебіджихана”.

Т.з. правоохоронці провели на півострові рейди будинків кримських татар 23 і 24 січня, під тим же приводом.

США закликають Росію надати усі можливості для роботи Cпеціальній Моніторинговій Місії на території Криму.

“Ми також стурбовані повідомленнями про погіршення здоров'я декількох ув'язнених українців, у тому числі Павла Гриба та Едема Бекірова”.

Нагадаємо, 19-річний Павло Гриб, громадянин України, перебуває у СІЗО на території Росії. Хлопець, за версією ФСБ, намагався переконати 17-річну школярку з Сочі закласти саморобний вибуховий пристрій в школі і підірвати його в день випуску. Україна вважає арешт Гриба політичним, а звинувачення сфабрикованими.

Едема Бакірова російська влада звинувачує у незаконному зберіганні зброї і тротилу на території Криму.

За словами адвокатів і Бакірова і Гриба, обидва українця потребують невідкладної медичної допомоги.

Дивіться також: