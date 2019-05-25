Колишній морпіх США скаржиться на порушення в російській в'язниці

Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, якого в грудні минулого року затримали в Росії за підозрою у шпигунстві, виступив на суді в Москві у п'ятницю.

48-річний громадянин США, Великобританії, Канади та Ірландії на суді посакржився на "порушення та залякування" з боку слідчого.

"Мені погрожували. Погрожували моїй особистій безпеці. Проти мене постійно здійснюються порушення та залякування", - сказав він.

Вілан поскаржився, що не мав доступу до душу два тижні, а також не має доступу до лікаря та стоматолога. Він також не може отримати книги та листи, які йому надіслали декілька місяців тому.

Вілан заявив, що справа "не має жодної легітимності", а є помстою США з боку Росії за запроваджені санкції. Він також назвав свій арешт "політичним викраденням".

Якщо Вілана визнають винним, йому загрожуватиме до 20 років ув'язнення.

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