Російські хакери видавали себе за іранських шпигунів, здійснюючи напади в 35 країнах

Влада США та Британії звинуватила російських хакерів у кібернападах на 35 країн. Ці напади були здійсненні групою Turla, яку пов'язують з російськими хакерами. Група використовувала зловмисні програми з Ірану, заявили служби кібербезпеки США та Великої Британії в понеділок.

"Turla використовує низку інструментів та технологій для нападів на урядові, військові, високотехнологічні компанії, бізнеси в сфері енергетики та комерції, з метою збору розвідувальної інформації", - йдеться в заяві Національної служби безпеки США та Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

Turla використовувала хакерські інструменти Nautilus та Neuron в нападах на військові, урядові та наукові організації, йдеться в заяві.

Час інцидентів і поведінка Turla, яка активно сканувала системи з метою виявлення доступу, залишеного іранцями, свідчить, що хоча Nautilus та Neuron мають іранське походження, Turla використовувала ці інструменти та можливості доступу незалежно з власною розвідувальною метою, наголошується у заяві.

В основному діяльність проводилась в країнах Азії, включаючи Саудівську Аравію, Кувейт, Катар та ОАЕ, наголосили посадовці.

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