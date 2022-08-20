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Яхту російського мільярдера, яка колись називалася Red Square, виставили на аукціон в Гібралтарі – британські ЗМІ
У вівторок, 23 серпня уряд Гібралтару, виставить на аукціон 72,5-метрову супер'яхту Axioma вартістю приблизно 75 мільйонів доларів, яку було заарештовано наприкінці березня внаслідок санкцій проти Росії, повідомляють британські ЗМІ.
Яхта Axioma, яка належить російському мільярдеру Дмитру Пумпянському, стала першим російським судном, виставленим на продаж після запровадження економічних санкцій щодо Росії за її вторгнення в Україну.
Як повідомило спеціалізоване видання Boat International, влада Гібралтару, що є заморською території Великої Британії на півдні Піренейського півострова, виставила яхту на аукціон після того, як були порушені умови кредиту. Російський мільярдер не зміг виплатити вартість судна через те, що його додали до списку підсанкційних осіб Європейського Союзу.
Як пише видання, яхту буде продавати Адміралтейський суд Гібралтару на приватному аукціоні. За умовами продажу, вона продаватиметься в тому місці, де вона є і в тому вигляді, в якому вона є зараз. Аукціон закриється в той же день, а кошти від продажу будуть передані Адміралтейському суду.
За повідомленням британської газети Guardian, адміністратори аукціону повідомили про «підвищений інтерес» до яхти протягом останніх днів, з тим, що до Гібралтару прибули понад 30 потенційних покупців, які розраховують, що через примусовий продаж яхту можна буде купити за нижчою ціною.
Газета Guardian додає, що через борг Пумпянського, яхта з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-центром, буде продана «не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan», якому російський мільярдер винен понад 20 мільйонів доларів.
Раніше уряди Британії, США та інших країн говорили про те, що гроші, конфісковані у російських олігархів, потрібно передати Україні як компенсацію за російську агресію.
Кореспонденти газети Guardian звернулися до JP Morgan з проханням відповісти, чи не планує банк передати гроші, що надійдуть з продажу, Україні. Банк не відповів на це запитання, але речник сказав, що «JP Morgan розширив благодійні зобов’язання з 5 до 10 мільйонів доларів, щоб допомогти підтримати загострення кризи біженців в Україні».
За даними Guardian, Пумпянський, власник і голова «Трубної металургійної компанії», що виробляє сталеві труби для російської державної енергетичної компанії «Газпром». Крім ЄС, він також потрапив під санкції Великої Британії і США після російського вторгнення в Україну. Велика Британія заявила, що мільярдер, статок якого оцінюється в 1,84 млрд фунтів стерлінгів, був одним із олігархів, «найближчих до Путіна».
Видання додає, що десятки супер'яхт, які, ймовірно, належать підсанкційним олігархам, були затримані або конфісковані по всьому світу, проте Axioma – єдина, яка була виставлена на продаж.
Британська корпорація ВВС додає, що човен, який належав Пумпянському спочатку називався Red Square (Червона площа), він був побудований у 2013 році і здавався в оренду за ціною до 549 000 євро на тиждень плюс витрати.
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- Голос Америки
США знову попередили Туреччину, що Росія прагне скористатись із співпраці, щоб обійти санкції
Російські організації та особи намагались використати Туреччину для того, щоб обійти санкції Заходу, введені через війну Росії в Україні. Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо попередив турецького заступника міністра фінансів Юнуса Елітаса під час телефонної розмови у суботу, пише Reuters з посиланням на повідомлення Мінфіну США.
Посадовці також обговорили режим втілення санкцій проти Росії.
Це не перший випадок, коли США застерігають Туреччину бути пильними щодо спроб Росії обійти санкції. У червні Адеємо на зустрічі з турецькими чиновниками та банкірами застеріг їх не сприяти ухиленню від санкцій запроваджених Заходом проти Росії, як повідомляли ЗМІ.
Британський економіст Тімоті Еш назвав теперішнє застереження "суворою доганою" від США Туреччині. Він написав у Twitter, що зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським президентом Путіним цього місяця у Сочі, показала, що Ердоган хоче скористатись із санкційного режиму, щоб збільшити торгівлю.
Після 4-годинної зустрічі з російьским президентом Путіним в Сочі, Ердоган заявив, що Туреччина частково платитиме в рублях за поставки російського газу, а п'ять турецьких банків можуть почати працювати з російською платіжною системою "Мір". Система "Мір" розвинулась в Росії, після того, як міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard припинили працювати в країні через санкції Заходу.
Туреччина не приєдналась до санкцій Заходу проти Росії.
Туреччина та ООН виступили посередниками домовленості минулого місяця, яка уможливила відправку вантажів із зерном з українських портів, вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Під час візиту до порту в Стамбулі в суботу генеральний секретар ООН заявив, що веде перемовини зі США та Європою щодо впливу санкцій на вивіз добрив та продовольства з Росії.
Хоча США та європейські країни неодноразово заявляли про те, що санкційний режим не стосується торгівлі добривом та продуктами харчування і заперечували відповідні закиди російської сторони, Гутерріш висловив занепокоєння, що санкції "охолодили" торгівлю цими товарами.
В статті використано матеріал Reuters.
- Голос Америки
Генсек ООН поділився емоціями щодо відправки українського зерна в Африку, повідомив про перемовини щодо поставок добрив з Росії
"Eмоційним" та "зворушливим" став для генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша візит до порту в Стамбулі, звідки відправляється корабель Brave Commander з вантажем українського зерна для африканських країн.
"Так зворушливо побачити в Стамбулі корабель Brave Commander Всесвітньої продовольчої програми, навантажений тоннами української пшениці, призначеними для того, щоб полегшити голод на Африканському розі. Я вітаю цю дивовижну гуманітарну операцію", - твітує генсек.
У відеоповідомленні, розміщеному в соцмережах Гутерріш поділився емоціями від побаченого і назвав поставки "надзвичайним внеском в те, щоб діти, жінки та чоловіки не загинули від голоду".
Водночас, Гутерріш сказав, що ООН веде перемовини зі США та Європою, щоб зняти перепони для експорту добрив та продуктів харчування з Росії.
Хоча США та європейські країни неодноразово заявляли про те, що санкційний режим не стосується торгівлі добривом та продуктами харчування і заперечували відповідні закиди російської сторони, Гутерріш висловив занепокоєння, що санкції "охолодили" торгівлю цими товарами.
"Є деякі перепони та складнощі, які потрібно подолати в плані поставок ... в сфері страхування та ... фінансів", - наводить Reuters слова Гутерріша під час спільної прес-конференції з міністром оборони Туреччини Хулусі Актаром.
Гутерріш прибув до Стамбула в суботу зранку, після візиту до Молдови, де він напередодні провів зустріч з президенткою країни Маєю Санду. Цього тижня Гутерріш також був у Львові, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.
Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і, за даними Міністерства агрополітики України, у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, аніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.
"Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світі, - заявив директор Всесвітьної продовольчої програми Девід Бізлі цього тижня. - Потрібно буде більше ніж поставки з України, щоб зупинити голод у світі, але повернення українського зерна на світові ринки дає нам шанс зупинити світову продовольчу кризу від подальшого загострення".
- Голос Америки
Крила надії. Документальна стрічка
Коли Яна тікала зі свого дому на Сході України, вона обрала Італію як тимчасовий прихисток від війни. Вона дісталася Варшави, Польщі, наземним шляхом. Однак решту своєї подорожі вона здійснила повітрям завдяки організації, якою керує аргентинський актор.
Ядерний інцидент може втягнути НАТО у війну - британський законодавець
Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд, який головує у спеціальному комітеті з питань оборони Палати громад, застеріг, що будь-яка ядерна аварія на Запорізькій АЕС може втягнути НАТО у війну між Росією та Україною.
"Давайте прояснимо зараз: будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському атомному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - написав він у п'ятницю в Twitter.
Стаття 5 договору про НАТО зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників НАТО в Європі чи Північній Америці вважається нападом на них усіх і змушує кожного вжити будь-яких дій, які вони вважають необхідними для надання допомоги атакованій державі-члену.
Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у п’ятницю президент Володимир Путін сказав, що Росія дозволить міжнародним інспекторам увійти на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію, найбільший ядерний об'єкт Європи.
Через кілька годин, виголошуючи промову на честь 78-ї річниці висадки союзників на окупованому нацистами півдні Франції, Макрон звинуватив російського лідера у «жорстокому нападі» на Україну в імперіалістичному, реваншистському порушенні міжнародного права. Він попередив громадян Франції, що енергетична та економічна криза, з якою стикається Європа, не закінчилися, назвавши це «ціною нашої свободи та наших цінностей».
«Відколи Володимир Путін розпочав свій жорстокий напад на Україну, війна повернулася на європейську землю, за кілька годин від нас», — сказав Макрон, додавши, що Путін прагне нав’язати свою «імперіалістичну волю» Європі, створюючи «фантоми». духу помсти" в "грубому порушенні цілісності держав".
У Європі зростає стурбованість тим, що обстріли навколо Запоріжжя можуть призвести до катастрофи, гіршої за Чорнобильську катастрофу 1986 року.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі «привітав нещодавні заяви про те, що і Україна, і Росія підтримують прагнення МАГАТЕ направити місію» на станцію.
Президент України Володимир Зеленський під час щоденного звернення у п'ятницю заявив: «Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка буде направлена на Запорізьку атомну електростанцію. Я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи та ініціативи».
Зеленський у своєму зверненні також попередив: «Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час».
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