Яхту російського мільярдера, яка колись називалася Red Square, виставили на аукціон в Гібралтарі – британські ЗМІ

У вівторок, 23 серпня уряд Гібралтару, виставить на аукціон 72,5-метрову супер'яхту Axioma вартістю приблизно 75 мільйонів доларів, яку було заарештовано наприкінці березня внаслідок санкцій проти Росії, повідомляють британські ЗМІ.

Яхта Axioma, яка належить російському мільярдеру Дмитру Пумпянському, стала першим російським судном, виставленим на продаж після запровадження економічних санкцій щодо Росії за її вторгнення в Україну.

Як повідомило спеціалізоване видання Boat International, влада Гібралтару, що є заморською території Великої Британії на півдні Піренейського півострова, виставила яхту на аукціон після того, як були порушені умови кредиту. Російський мільярдер не зміг виплатити вартість судна через те, що його додали до списку підсанкційних осіб Європейського Союзу.

Як пише видання, яхту буде продавати Адміралтейський суд Гібралтару на приватному аукціоні. За умовами продажу, вона продаватиметься в тому місці, де вона є і в тому вигляді, в якому вона є зараз. Аукціон закриється в той же день, а кошти від продажу будуть передані Адміралтейському суду.

За повідомленням британської газети Guardian, адміністратори аукціону повідомили про «підвищений інтерес» до яхти протягом останніх днів, з тим, що до Гібралтару прибули понад 30 потенційних покупців, які розраховують, що через примусовий продаж яхту можна буде купити за нижчою ціною.

Газета Guardian додає, що через борг Пумпянського, яхта з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-центром, буде продана «не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan», якому російський мільярдер винен понад 20 мільйонів доларів.

Раніше уряди Британії, США та інших країн говорили про те, що гроші, конфісковані у російських олігархів, потрібно передати Україні як компенсацію за російську агресію.

Кореспонденти газети Guardian звернулися до JP Morgan з проханням відповісти, чи не планує банк передати гроші, що надійдуть з продажу, Україні. Банк не відповів на це запитання, але речник сказав, що «JP Morgan розширив благодійні зобов’язання з 5 до 10 мільйонів доларів, щоб допомогти підтримати загострення кризи біженців в Україні».

За даними Guardian, Пумпянський, власник і голова «Трубної металургійної компанії», що виробляє сталеві труби для російської державної енергетичної компанії «Газпром». Крім ЄС, він також потрапив під санкції Великої Британії і США після російського вторгнення в Україну. Велика Британія заявила, що мільярдер, статок якого оцінюється в 1,84 млрд фунтів стерлінгів, був одним із олігархів, «найближчих до Путіна».

Видання додає, що десятки супер'яхт, які, ймовірно, належать підсанкційним олігархам, були затримані або конфісковані по всьому світу, проте Axioma – єдина, яка була виставлена на продаж.

Британська корпорація ВВС додає, що човен, який належав Пумпянському спочатку називався Red Square (Червона площа), він був побудований у 2013 році і здавався в оренду за ціною до 549 000 євро на тиждень плюс витрати.