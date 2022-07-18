137 доларів в день і більше. Москва обіцяє російським вчителям великі гроші за виїзд в окуповані регіони України – WP

Американське видання Washington Post пише, що російським вчителям обіцяють великі для них гроші, аби їхати викладати в тимчасово окупованих регіонах України. Видання наводить приклад, як у Чувашії, де середня зарплата вчителя нижча за 550 доларів на місяць, директор школи у вчительському чаті обіцяє тим, хто вирушить у Запорізьку та Херсонську області, у 5 разів більше – понад 2900 доларів на місяць. Вчителям також обіцяють безкоштовний проїзд.

Згідно з іншим джерелом видання, близько 250 російських учителів, у тому числі 57 з республіки Дагестан, підписали контракти на виїзд в Україну. За роботу на півдні та сході України їм пообіцяли 137 доларів добових на додаток до поточної зарплати.

Українську освіту "потрібно виправити", цитує слова міністра освіти Росії Сергія Кравцова, Washington Post. Він прилітав у середині червня до Мелітополя, де наголошував на тому, що українських дітей треба навчати російській версії історії.

"Головне завдання - донести до школярів всю правду, правду про наші братні народи, про спільні досягнення і перемоги", - цитує видання російського міністра, який пообіцяв, що Росія залишиться в регіоні назавжди.

Крім кремлівського погляду на історію Росії та України, що культивується в російській освіті та науці, російські освітяни насаджуватимуть українцям і свою версію поточної війни.

Раніше Reuters, писав, що переглянув десятки сторінок та відео інструкцій російським вчителям про те, як навчати школярів- підлітків. Зокрема вони містять уроки про те, що «російські солдати, які воюють в Україні, були героями; правителі України мали спільного з людьми, які співпрацювали з нацистами Другої світової війни; Захід намагався поширити розбрат у російському суспільстві, і росіяни повинні триматися разом».

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Кілька вчителів, з якими спілкувався Post, сказали, що вони готові їхати – через гроші, та, як вони вірять, щоб допомогти місцевому населенню. Але не усі. Одна вчителька в Санкт-Петербурзі на ім’я Лариса, з якою видання поспілкувалося анонімно вважає, що їхати та викладати в Україні - морально огидно.

«На жаль, знайдуться вчителі, які поїдуть в Україну, щоб заробити ті кляті гроші», — сказала Лариса. - Я не знаю, як вони будуть дивитися в дзеркало».

Вона ж не вірить, що російські вчителі зможуть змінити погляди українських дітей.

"Ті, хто залежить від вас, під загрозою бути вбитими або покараними можуть робити вигляд, що вірять вам. Але в глибині душі вони вам не повірять і будуть чекати будь-якої нагоди для помсти," – сказала вона в інтерв’ю американському виданню.

У тої же час, Даніїл Кен, голова Альянсу вчителів, розповів Washington Post, що, після того, як ЗМІ написали про пропозицію їхати працювати в Україну за значно більші гроші, представники місцевої освіти почали ці оголошення видаляти.

Він підозрює, що вони бояться, що вчителі в Чувашії, Дагестані та інших регіонах почнуть скаржаться на свої низькі зарплати та брак вчителів в російських регіонах.

Про те, що в окупованих регіонах росіяни насаджують власні освітні програми, в інтерв’ю «Радіо свобода» говорив представник Міністерства освіти та науки України, начальник управління загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко.

«Буквально з перших днів війни такі повідомлення почали надходити з Луганської області, де говорили, що вилучаються підручники з історії України, української мови, і що треба вчитися не за українською, а за російською програмою, вчитися виключно російською мовою. Частково такі повідомлення почали надходити із Херсонської області. Хоча там в цілому процес здійснюється дистанційно за українськими програмами, але такі випадки теж бувають», – цитує видання Кононенко.

За даними Міністерства освіти України, від 24 лютого 2129 навчальних закладів зазнали бомбардувань і обстрілів, - а 216 з них знищені повністю.

Як заявляв раніше президент США Джо Байден, російський президент Володимир Путін "не тільки намагається заволодіти Україною, він буквально намагається знищити культуру та самобутність українського народу".

У статті використано інформацію видань Washington Post, Reuters, Радіо свобода.