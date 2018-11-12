Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Росію підозрюють у втручанні до роботи GPS під час навчань НАТО

  • Голос Америки
Навчання НАТО "Єдиний тризуб"

Показати коментарі

Минулими вихідними, Росія, можливо, втрутилась до сигналів геолокації GPS у Фінляндії через масштабні навчання НАТО, які відбуваються за участі військових Фінляндії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Юза Сіпіля, пише Newsweek.

Москва негативно сприйняла масштабні навчання, в яких задіяно 50 000 військових з 29 країн НАТО а також Швеція та Фінляндія.

Навчання НАТО "Єдиний тризуб" 2015 року
SEE ALSO:

В масштабних навчаннях НАТО, Росію, можливо, найбільше дратує участь двох країн, які не є членами Альянсу

У вівторок аеронавігаційна системи Фінляндії видала попередження авіадиспетчерам, що масштабні перебої з роботі GPS можуть вплинути на північ країни.

"Можливо, Росія є стороною, відповідальною за зриви в роботі, - сказав Сіпіля пресі. Відомо, що Росія має такі потужності".

Норвегія також повідомила, про проблеми з GPS протягом навчань. Зриви в роботі GPS зареєстровано біля кордону з Росією. "Важко назвати причини, однак є підстави вважати, що це пов'язане з військовими навчаннями поза межами Норвегії", - заявив Венхе Ользен, директор установи з цивільної авіації Норвегії цього місяця, повідомляє BBC.

Дивіться також: Міністр енергетики США Рік Перрі приїхав в Україну закріпити і розвинути співпрацю

Міністр енергетики США Рік Перрі приїхав в Україну закріпити і розвинути співпрацю. Відео
Embed
Міністр енергетики США Рік Перрі приїхав в Україну закріпити і розвинути співпрацю. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:02 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Трамп про Путіна та Крим. Відео
Embed
Трамп про Путіна та Крим. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:54 0:00

Трамп про Путіна та Крим. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG