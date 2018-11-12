Росію підозрюють у втручанні до роботи GPS під час навчань НАТО

Минулими вихідними, Росія, можливо, втрутилась до сигналів геолокації GPS у Фінляндії через масштабні навчання НАТО, які відбуваються за участі військових Фінляндії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Юза Сіпіля, пише Newsweek.

Москва негативно сприйняла масштабні навчання, в яких задіяно 50 000 військових з 29 країн НАТО а також Швеція та Фінляндія.

У вівторок аеронавігаційна системи Фінляндії видала попередження авіадиспетчерам, що масштабні перебої з роботі GPS можуть вплинути на північ країни.

"Можливо, Росія є стороною, відповідальною за зриви в роботі, - сказав Сіпіля пресі. Відомо, що Росія має такі потужності".

Норвегія також повідомила, про проблеми з GPS протягом навчань. Зриви в роботі GPS зареєстровано біля кордону з Росією. "Важко назвати причини, однак є підстави вважати, що це пов'язане з військовими навчаннями поза межами Норвегії", - заявив Венхе Ользен, директор установи з цивільної авіації Норвегії цього місяця, повідомляє BBC.

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