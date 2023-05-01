Актуально
- Голос Америки
США та Велика Британія закликали Росію вивести війська з Придністров’я
Росія продовжує розміщувати війська на території Молдови без її згоди, як вона це робила у Грузії та Україні, що створює загрозу не лише для Молдови, а і для регіону. Таку заяву оприлюднило представництво США при ОБСЄ.
Проти розміщення російських військ виступило і представництво Великої Британії.
Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими демократичному шляху Молдови до повної інтеграції з Європою, підтримці верховенства права та антикорупційних реформ у Молдові, а також допомозі країні в мирному врегулюванні придністровського конфлікту.
Карпентер відзначив успіхи Молдови у зміцненні демократії і додав, що громадяни Молдови краще за інших розуміють, як Росія роками відверто нехтувала суверенітетом, територіальною цілісністю та політичною незалежністю своїх сусідів.
Посол нагадав, що Росія продовжує розміщувати війська на території Молдови майже через 25 років після того, як пообіцяла навпаки вивести свої війська та боєприпаси (зокрема на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року).
“Безперешкодний доступ до всіх об’єктів у зоні безпеки або поруч із нею, включаючи склад зброї в Кобасні та в аеропорту Тирасполя не є двостороннім питанням, як любить стверджувати Росія. Це питання регіональної безпеки, яке безпосередньо стосується ОБСЄ”, – заявив Карпентер.
Він також додав: “Якщо Росії справді немає чого приховувати, то їй давно пора дозволити Місії ОБСЄ доступ до Кобасни та запасів, які вона перемістила в аеропорт Тирасполя. Сполучені Штати готові допомогти Молдові, ОБСЄ та іншим партнерам у вивезенні та утилізації цих боєприпасів”.
Сполучені Штати готові допомогти Молдові, ОБСЄ та іншим партнерам у вивезенні та утилізації боєприпасів.Майкл Карпентер
Посол США подякував Молодові за наданий притулок понад 850 000 біженців з України.
Посол Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш своєю чергою заявив: “Ми з жалем констатуємо відсутність прогресу у вивезенні потенційно небезпечних боєприпасів із Кобасни, як і у виведенні незаконно дислокованих російських сил із Придністровського регіону Республіки Молдова”.
Буш нагадав, що, згідно з резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, російські війська, які перебувають на суверенній території Молдови, без згоди приймаючої країни, повинні залишити її.
Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої сили [з Молдови]Ніл Буш
“Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої сили та терміново сформулювати пропозицію щодо відновлення процесу вивезення та знищення боєприпасів з Кобасни”, - йдеться у заяві посольства Великої Британії при ОБСЄ.
Як повідомляє агенція АР, поліція Молдови заявила у березні цього року, що їй вдалося запобігти змові груп підтримуваних Росією діячів, які пройшли спеціальну підготовку, щоб викликати масові заворушення під час протесту у столиці проти нового прозахідного уряду Молдови.
Один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу", - таку заяву озвучив раніше Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, - інформував Голос Америки.
Всі новини дня
Президенти США та Філіппін зустрічаються на тлі збільшення напруги у стосунках з Китаєм
Президент США Джо Байден і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший під час зустрічі у понеділок узгодять нову програму зміцнення військового співробітництва, заявили посадовці США, підкресливши значну зміну у американо-філіппінських відносинах за останній рік.
Нова програма зосередиться на військовій співпраці на землі, морі, повітрі, космосі та кіберпросторі, адміністрація також передасть три літаки C-130 і планує надіслати додаткові патрульні кораблі.
Байден також підтвердить відданість Договору про взаємну оборону, що діє між країнами з 1951 року, який закликає Сполучені Штати діяти у разі збройного нападу на філіппінську армію, заявили офіційні особи під час брифінгу для журналістів.
Маркос перебуває у США з чотириденним візитом, який розпочався в неділю, першого візиту президента Філіппін за понад 10 років. Маркос, який став президентом минулого року, прагнув підтримувати теплі відносини як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм, які змагаються за вплив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
За Родріго Дутерте, попередника Маркоса, відносини зі США погіршилися, оскільки він різко відвернув Філіппіни від їхнього колишнього колоніального правителя та налагодив тісніші зв’язки з Китаєм. Але багато філіппінців розчаровані діями Китаю в Південно-Китайському морі, включно з переслідуванням філіппінських кораблів і рибалок у частинах моря, на які претендують обидві країни. Популярність більш жорсткої позиції щодо Пекіна зросла.
Останнім часом напруга у відносинах з Китаєм зросла
За повідомленнями, минулого місяця посол Пекіна в Манілі сказав, що Філіппіни не повинні підтримувати незалежність Тайваню, «якщо ви дбаєте про 150 000 закордонних іноземних робітників» філіппінського походження, які живуть там. Це, за словами американського чиновника, було розцінено як «завуальована погроза».
«Деякі кроки Китаю викликали занепокоєння (Маркоса), ймовірно, навіть здивували його, — сказав один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. - Він бажає тісно співпрацювати з обома країнами, але опинився в ситуації, що кроки Китаю викликають глибоке занепокоєння».
«Ми підтвердимо нашу прихильність зміцненню давнього альянсу як інструменту миру та каталізатора розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», — сказав Маркос перед від’їздом у неділю.
Філіппіни - в центрі планів США
Зі свого боку, уряд США вважає Філіппіни ключовим для протидії вторгненню на Тайвань Китаю, який претендує на острів.
Експерти кажуть, що Сполучені Штати розглядають можливість розмістити ракети та артилерійські системи на Філіппінах для протидії китайському десантному нападу.
Байден докладає зусиль для покращення відносин з Маркосом, проти якого ведеться справа в суді США, пов’язана із розкраданням 2 мільярдів доларів під час правління його батька.
Вашингтон допоміг батькові Маркоса втекти у вигнання на Гаваї під час повстання «влада народу» 1986 року. Його син має імунітет від судових переслідувань у США, бо є головою держави.
Обриси американсько-філіппінського військового альянсу залишаються невизначеними, включаючи рівень доступу та співпраці на філіппінських базах, де військові країн погодилися працювати разом.
Цього місяця Вашингтон отримав доступ до нових військових баз на Філіппінах - трьох ближче до Тайваню та однієї біля островів Спратлі в Південно-Китайському морі.
Китай заявив, що цей крок "розпалює вогонь" регіональної напруженості і що Вашингтон не повинен брати участь у конфлікті далеко від своїх берегів.
«Ми стоїмо пліч-о-пліч у Південно-Китайському морі, і наша єдність ніколи не була міцнішою», — сказав один американський чиновник.
Байден також робить кроки в економічній сфері, включаючи направлення торгово-інвестиційної місії до Маніли, підтримку розгортання телекомунікаційної технології 5G, запуск державно-приватного фінансування видобутку найважливіших корисних копалин і розвитку «розумної» електромережі, нову двосторонню дискусію щодо праці, а також співпраця в сфері підтримки безпеки аеропорту та галузі охорони здоров’я країни.
Тим не менш, зв’язки в сфері безпеки залишатимуться в центрі уваги, оскільки Вашингтон також працює над поглибленням військової співпраці між Філіппінами та Японією. Пізніше цього місяця Байден відправляється до Японії на зустріч "Групи семи" та в Австралію на зустрічі Четвірки (Quad), до якої входять Сполучені Штати, Японія, Індія та Австралія.
Очікується, що обидві зустрічі будуть присвячені Китаю. Сполучені Штати також планують можливу зупинку Байдена в Папуа-Новій Гвінеї 22 травня в рамках активізації взаємодії з тихоокеанським острівним регіоном, за словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням.
- Голос Америки
Загибель американського добровольця "Гарріса" у Бахмуті. Вашингтон підтвердив смерть громадянина США в Україні
Американська влада підтвердила загибель громадянина США в Україні. "Ми підтримуємо зв’язок із родиною та надаємо всю можливу консульську допомогу, - йдеться у повідомленні посадовця. - З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати". Імені загиблого не зазначено.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram
Раніше медіа повідомили про те, що у Бахмуті загинув американський доброволець Купер Ендрюс із позивним "Гарріс". Як написав у Twitter засновник медіа-організації PopularFront Джейк Ганраган, "26-річний Купер "Гарріс" Ендрюс тривалий час підтримував PF (PopularFront - ред.) і був частиною нашої спільноти".
За словами журналіста, колишнього морського піхотинця США був представником Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору (Resistance Committee - ред.). "Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих", - зазначив Ганраган.
Наприкінці квітня Державний департамент США підтвердив загибель ще двох американських добровольців в Україні. 22-річний Едвард Вілтон зі штату Флорида загинув 7 квітня в Бахмуті, інший загиблий, про якого стало відомо, - це Грейді Курпасі, якого востаннє бачили ще у квітні 2022 року і вважали зниклим безвісти.
У лютому Голос Америки повідомляв про загибель колишнього військовослужбовця морської піхоти США, 33-річного американця Піта Ріда внаслідок атаки росіян в Україні 2 лютого, коли він надавав допомогу пораненій жінці у Бахмуті. Останні секунди життя Ріда в Україні випадково зняв на телефон його товариш, естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який був поруч із Пітом у момент атаки.
- Голос Америки
Британська військова розвідка пояснила, чому Росія будує найбільші у світі укріплення
З літа минулого року Росія вибудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть. Це може бути свідченням як глибокого занепокоєння російських лідерів тим, що Україна здатна досягнути серйозного прориву під час контрнаступу, так і спробами просунути офіційний наратив ніби Україна та НАТО "загрожують" Росії.
Росія вибудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть.Міноборони Великої Британії
Такі версії оприлюднено у Twitter-повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram
Сотні кілометрів траншей всередині Росії
За інформацією британських військових аналітиків, ці нещодавно зведені оборонні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й у глибині окупованих Росією територій.
Крім того, Росія також викопала сотні миль траншей на власних землях, зокрема в Білгородській та Курській областях, зазначає Міноборони Великої Британії.
Зображення, зібрані розвідниками, свідчать, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка.
Ці укріплення можуть свідчити про побоювання щодо контрнаступу. Натомість укріплення всередині російських територій, свідчить Міноборони Великої Британії, могли бути замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами "у спробах просунути офіційний наратив про те, що Україні та НАТО "загрожують" Росії".
Раніше, як повідомляв Голос Америки, британська розвідка свідчила також про труднощі, яких зазнає російська пропаганда у виправданні своєї війни навіть всередині власної країни. Про це свідчило і скасування маршів пам'яті "Безсмертного полку".
- Голос Америки
Представник Китаю із мирного врегулювання війни в Україні -"найкраща кандидатура" для Росії - експерти
Спецпредставник Китаю із мирного врегулювання російської війни в Україні Лі Хуей є "найкращим можливим вибором" для Москви, кажуть деякі експерти.
Зокрема раніше Хуей, колишній китайський посол у Москві, писав, що Китаю потрібна "потужна Росія". Про це у коментарі для NBC News розповів Олексій Маслов, директор Інституту азійських і африканських досліджень МДУ.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram
"Москва не буде хвилюватися, тому що він дійсно розуміє російську політику", - сказав Маслов, який розповів, що особисто знає Лі 10 років. Хуей має десятиліття дипломатичного досвіду в тодішньому Радянському Союзі та у регіоні після його розпаду, його вважають відомим русофілом і він вільно володіє російською мовою. Також дипломат - серед небагатьох іноземців, нагороджених президентом Володимиром Путіним престижною медаллю Дружби.
Лі любить читати письменників, як-то Лев Толстой і Федір Достоєвський, сказав Маслов, додавши: "Він дійсно розуміє російську душу, він розуміє російську психологію, російську ментальність".
Водночас інший експерт Зено Леоні з Королівського коледжу Лондона вважає, що глибокі знання Лі про Росію "не обов’язково слід розглядати як роботу на користь Росії, а більше як спробу призначити когось, хто зможе точно витлумачити позицію Китаю". За словами Леоні, Лі "розбереться, де можливе посередництво між Росією та Україною, а де - ні". При цьому Мікеле Герачі, професор Ноттінгемського університету у Великій Британії, вважає, що для Пекіна Лі був прагматичним вибором, оскільки війна "створила проблеми для Китаю, який торгує як з Україною, так і з Росією".
У коментарі для NBC News речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ сподівається, що "глибоке знання Лі нашого регіону допоможе йому неупереджено та ефективно спілкуватися з усіма сторонами".
Про відправлення "спеціального представника китайського уряду з питань Євразії, щоб відвідати Україну та інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання конфлікту", як пише китайська державна інформаційна агенція Xinhua, стало відомо минулого тижня.
В аналізі агенції AP йдеться, що план направити свого представника в Україну дозволяє китайському уряду відповісти на критику щодо підтримки Пекіна Москви та дає можливість Китаю відіграти більшу роль як світової дипломатичної сили.
Виконуючи роль миротворця, Пекін також може прагнути відокремити європейських союзників від Сполучених Штатів, яких Сі звинувачує в спробах заблокувати економічне і політичне зростання Китаю. "Спроба вбити клин між США та європейськими партнерами є важливою метою, - каже в коментарі АР Александр Габуєв з Фонду Карнегі за міжнародний мир. - Для цього Китаю потрібно продемонструвати, що він є активною силою, яка виступає за мир".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сполучені Штати і Франція привітали розмову лідерів. При цьому, як Голос Америки повідомляв раніше, Європа не сприймає "нейтральності" Китаю стосовно російської війни в Україні, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.
Форум