США та Велика Британія закликали Росію вивести війська з Придністров’я

Росія продовжує розміщувати війська на території Молдови без її згоди, як вона це робила у Грузії та Україні, що створює загрозу не лише для Молдови, а і для регіону. Таку заяву оприлюднило представництво США при ОБСЄ.

Проти розміщення російських військ виступило і представництво Великої Британії.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими демократичному шляху Молдови до повної інтеграції з Європою, підтримці верховенства права та антикорупційних реформ у Молдові, а також допомозі країні в мирному врегулюванні придністровського конфлікту.

Карпентер відзначив успіхи Молдови у зміцненні демократії і додав, що громадяни Молдови краще за інших розуміють, як Росія роками відверто нехтувала суверенітетом, територіальною цілісністю та політичною незалежністю своїх сусідів.

Посол нагадав, що Росія продовжує розміщувати війська на території Молдови майже через 25 років після того, як пообіцяла навпаки вивести свої війська та боєприпаси (зокрема на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року).

“Безперешкодний доступ до всіх об’єктів у зоні безпеки або поруч із нею, включаючи склад зброї в Кобасні та в аеропорту Тирасполя не є двостороннім питанням, як любить стверджувати Росія. Це питання регіональної безпеки, яке безпосередньо стосується ОБСЄ”, – заявив Карпентер.

Він також додав: “Якщо Росії справді немає чого приховувати, то їй давно пора дозволити Місії ОБСЄ доступ до Кобасни та запасів, які вона перемістила в аеропорт Тирасполя. Сполучені Штати готові допомогти Молдові, ОБСЄ та іншим партнерам у вивезенні та утилізації цих боєприпасів”.

Сполучені Штати готові допомогти Молдові, ОБСЄ та іншим партнерам у вивезенні та утилізації боєприпасів.

Посол США подякував Молодові за наданий притулок понад 850 000 біженців з України.

Посол Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш своєю чергою заявив: “Ми з жалем констатуємо відсутність прогресу у вивезенні потенційно небезпечних боєприпасів із Кобасни, як і у виведенні незаконно дислокованих російських сил із Придністровського регіону Республіки Молдова”.

Буш нагадав, що, згідно з резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, російські війська, які перебувають на суверенній території Молдови, без згоди приймаючої країни, повинні залишити її.

Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої сили [з Молдови]

“Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої сили та терміново сформулювати пропозицію щодо відновлення процесу вивезення та знищення боєприпасів з Кобасни”, - йдеться у заяві посольства Великої Британії при ОБСЄ.

Як повідомляє агенція АР, поліція Молдови заявила у березні цього року, що їй вдалося запобігти змові груп підтримуваних Росією діячів, які пройшли спеціальну підготовку, щоб викликати масові заворушення під час протесту у столиці проти нового прозахідного уряду Молдови.

Один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу", - таку заяву озвучив раніше Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, - інформував Голос Америки.