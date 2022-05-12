Міністерка США: санкції діють - в РФ зупинились танкові заводи, а військо, за повідомленнями, бере чіпи з побутової техніки

Експортні обмеження, які США та більше 30 інших країн запровадили проти Росії в рамках санкцій, введених через агресію Росії проти України, мають "дуже серйозний вплив". Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в Комітеті з бюджетних асигнувань Сенату США.

Міністерка назвала безпрецедентним масштаб експортних обмежень, введених проти Росії: "Це ширше, ніж будь-коли робили США. Міністерство торгівлі США очолило коаліцію з 37 інших країн, які узгодили експертні обмеження".

Підхід коаліції, говорить посадовиця, - закрити Росії доступ до технологій і "зашкодити їхній здатності продовжувати військову кампанію". Експорт технологічних товарів зі США до Росії впав майже на 70% після запровадження експортних обмежень і це має значний вплив на Росію, вказує вона.

"Два заводи з виробництва танків закрились, автовиробник "Лада"звільнив працівників і закрився", - додала міністерка.

Раймондо сказала, український прем'єр-міністр декілька тижнів тому повідомив їй, що в російському військовому обладнанні, яке виявляють українці, часто використовуються напівпровідники забрані з посудомийних машинах та холодильниках.

Для того, щоб тиск на Росію тривав, підкреслила Раймондо, необхідно неухильно забезпечувати виконання санкційного режиму. Посадовиця висловила впевненість в тому, що санкції виконуться, адже більше 30 країн застосовують свої системи контролю за їхнім виконанням.

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