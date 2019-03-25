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Світ

Росія закликає США офіційно визнати, що не було змови

Роберт Мюллер, як директор ФБР, пояснює реорганізацію агентства на зустрічі з журналістами в будівлі ФБР у Вашингтоні, округ Колумбія, 29 травня 2002 року.

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Міністерство закордонних справ Росії у понеділок закликало Сполучені Штати офіційно визнати відсутність змови між Росією та кампанією президента Дональда Трампа на виборах 2016 року після завершення багатомісячного американського розслідування.

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив у своєму звіті в неділю, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер не знайшов жодних доказів змови у своєму розслідуванні, але не визначив, чи Трамп перешкоджав правосуддю, підриваючи розслідування, які ускладнювали його президентство.

Дивіться також: Час-Тайм. Конгрес отримав основні висновки звіту Мюллера

Час-Тайм. Конгрес отримав основні висновки звіту Мюллера
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Час-Тайм. Конгрес отримав основні висновки звіту Мюллера

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