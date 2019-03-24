Конгресмени та актвісти США вимагають оприлюднити результати слідства щодо втручання РФ у вибори

Неурядова організація США «Інформаційний центр з прав приватності в інтернеті» подала до суду, вимагаючи публікації звіту спеціального прокурора США Роберта Мюллера. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Спікер Палати представників США конгресмен-демократ Ненсі Пелосі також закликала оприлюднити повний текст звіту, щоб дати можливість комітетам Конгресу провести власну «незалежну роботу» над звітом. В своїй заяві вона закликала проводити інформування Конгресу стосовно звіту у відкритому режимі, щоб «конгресмени могли вільно про нього говорити».

Сенатор Джон Кеннеді, який щойно поверувся після візиту до України, також приєднався до закликів оприлюднити звіт.

"Звіт Мюллера має бути оприлюднено якнайшвидше. Звіт коштував багато грошей платникам податків і американський народ чув багато чуток, міркувань та інсинуацій стосовно його змісту. Американці мають право знати зміст і потрібно довіряти їм робити власні висновки", - написав сенатор-республіканець у Twitter.

В середу президент Трамп заявив, що він не проти того, щоб громадськість побачила цей звіт.

Звіт складено спецпрокурором за результатами розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори США, можливої змови виборчої кампанії Трампа з Росією і звинувачень в тому, що президент Трамп перешкоджав слідству.

Слідство тривало 22 місяці. Звіт було подано у п’ятницю міністру юстиції США Вільяму Барру і той має прийняти рішення стосовно публікації. Барр заявив, що вивчає звіт і планує подати короткий виклад звіту до кінця вихідних.

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