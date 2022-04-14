"Блеф" - експерти про погрози Медведєва  Фінляндії та Швеції у випадку вступу до НАТО

Якщо Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО, "про жодний без'ядерний статус Балтики не може бути і мови". Про це заявив в телеграм-каналі заступник голови Ради безпеки Росії та колішний російський президент Дмитро Медведєв, пише "Радіо Свобода".

Росія вже розмістила ядерну зброю в Калінінграді, зауважили в Литві. "В Калінінграді завжди тримали ядерну зброю, - заявив міністр оборони країни Арвідас Анусаукас в інтерв'ю виданню BNS, - це відомо міжнародній спільноті, країнам в регіоні. Вони використовують це як загрозу".

Ймовірним блефом назвав у дописі у Twitter погрози Росії експерт центру RUSI Семуель Рамані. "Росія розмістила в Калінінграді ракети, спроможні нести ядерні боєголовки, тому погроза Медведєва розмістити ядерну зброю в Балтії, ймовірно, є блефом". На думку Рамані, більше занепокоєння можуть викликати плани Росії збільшити присутність ВМС в Фінській затоці, "що може зашкодити перевезенням та торгівлі".

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт також назвав заяви Медведєва "порожньою погрозою", а також спробою Кремля відлякати Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО.

А Олександр Стабб, колишній прем'єр міністр Фінляндії, побачив у заявах Медвєдєва звичну "гібридну" тактику Кремля - "погрожувати ескалацією до того, як буде невідворотньо прийняте рішення". В результаті таких погроз, підтримка членства зросте на декілька відсоткових пунктів, вважає експерт.

Російська агресія проти України спонукала позаблокові Швецію та Фінляндію розглянути можливість вступу до НАТО. Це питання обговорювалось під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу минулого тижня, повідомляли ЗМІ з посиланням на високопосадовців Держдепу США. Швеція та Фінляндія, за очікуванями, можуть подати заявки на вступ до НАТО вже влітку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, на його переконання, НАТО вітатиме запити про членство від цих двох країн.

Погрози Медведєва означають, що між запитом від цих двої країн щодо вступу до НАТо та відповіддю Альянсу має пройти мінімальна кількість часу, вважає європейських журналіст Янніс Кутсомітіс.

"Російскі загрози означають, що не може і не повинно бути часової прогалини між можливою заявкою про вступ до НАТО від Швеції та Фінляндії та відповіддю НАТО. Відповідь НАТО Швеції та Фінляндії має прийти через години після заявки, навіть не через дні", - написав він у Twitter.