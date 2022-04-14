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"Блеф" - експерти про погрози Медведєва Фінляндії та Швеції у випадку вступу до НАТО
Якщо Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО, "про жодний без'ядерний статус Балтики не може бути і мови". Про це заявив в телеграм-каналі заступник голови Ради безпеки Росії та колішний російський президент Дмитро Медведєв, пише "Радіо Свобода".
Росія вже розмістила ядерну зброю в Калінінграді, зауважили в Литві. "В Калінінграді завжди тримали ядерну зброю, - заявив міністр оборони країни Арвідас Анусаукас в інтерв'ю виданню BNS, - це відомо міжнародній спільноті, країнам в регіоні. Вони використовують це як загрозу".
Ймовірним блефом назвав у дописі у Twitter погрози Росії експерт центру RUSI Семуель Рамані. "Росія розмістила в Калінінграді ракети, спроможні нести ядерні боєголовки, тому погроза Медведєва розмістити ядерну зброю в Балтії, ймовірно, є блефом". На думку Рамані, більше занепокоєння можуть викликати плани Росії збільшити присутність ВМС в Фінській затоці, "що може зашкодити перевезенням та торгівлі".
Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт також назвав заяви Медведєва "порожньою погрозою", а також спробою Кремля відлякати Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО.
А Олександр Стабб, колишній прем'єр міністр Фінляндії, побачив у заявах Медвєдєва звичну "гібридну" тактику Кремля - "погрожувати ескалацією до того, як буде невідворотньо прийняте рішення". В результаті таких погроз, підтримка членства зросте на декілька відсоткових пунктів, вважає експерт.
Російська агресія проти України спонукала позаблокові Швецію та Фінляндію розглянути можливість вступу до НАТО. Це питання обговорювалось під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу минулого тижня, повідомляли ЗМІ з посиланням на високопосадовців Держдепу США. Швеція та Фінляндія, за очікуванями, можуть подати заявки на вступ до НАТО вже влітку.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, на його переконання, НАТО вітатиме запити про членство від цих двох країн.
Погрози Медведєва означають, що між запитом від цих двої країн щодо вступу до НАТо та відповіддю Альянсу має пройти мінімальна кількість часу, вважає європейських журналіст Янніс Кутсомітіс.
"Російскі загрози означають, що не може і не повинно бути часової прогалини між можливою заявкою про вступ до НАТО від Швеції та Фінляндії та відповіддю НАТО. Відповідь НАТО Швеції та Фінляндії має прийти через години після заявки, навіть не через дні", - написав він у Twitter.
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- Голос Америки
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Війна в Україні загрожує голодом одній п’ятій людства – Ґутерріш
Війна Росії проти України може довести до бідності та голоду одну п’яту населення Землі, заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш 14 квітня.
Про це він заявив у своєму твітері, поширивши матеріал щодо глобальних наслідків російської агресії.
«Війна в Україні може відкинути понад одну п’яту людства за межу бідності, злиднів та голоду у масштабах, небачених десятиліттями», – застеріг голова ООН.
Ґутерріш назвав мир «єдиним сталим рішенням», аби покласти край війні та її впливу на найбільш бідні та вразливі країни світу.
Генеральний секретар не згадав Росію в своєму дописі, на що звернули увагу кілька коментаторів. Зокрема, колишня речниця українського президента Юлія Мендель зауважила, що в контексті глобальної кризи, якою загрожує війна, згадується лише Україна.
«Але справжню причину – російське вторгнення – забувають зазначити. Україна – єдина назва в твіті. Але причина – це Росія», – написала вона.
Як повідомив 4 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, через повномасштабну війну Росії в Україні неможливо провести посівну на 3,5 млн гектарів земель.
Президент України Володимир Зеленський 22 березня застеріг, що Україна не зможе експортувати продовольство в звичайних обсягах, якщо російська агресія триватиме.
Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу. Зокрема, йдеться про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав. Генеральний секретар ООН застерігав 15 березня, що російська агресія проти України може спричинити голод в інших країнах.
"Короткозора політика" - міністр фінансів США застерегла країни, які продовжують ділову співпрацю з Росією
Міністр фінансів США Дженнет Єллен заявила, що міжнародна коаліція країн, які впроваджують санкції проти Росії, через військові дії в Україні, "не буде байдужою до дій, які шкодять введеним нами санкціям".
Заява прозвучала під час виступу Єллен у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична Рада" у середу.
"Ми побачили, що швидкі та потужні санкції мають надзвичайну силу, - наголосила міністр. - Сполучені Штати, разом з більш ніж тридцятьома країнами, що представляють більше половини світової економіки, застосували безпрецедентні фінансові санкції та експортні обмеження проти Росії".
Єллен відзначила, що багато країн "роблять об'єднані кроки проти російських дій і багато компаній швидко і добровільно зупинили ділові відносини з Росією, але деякі країни та компанії цього не зробили".
Вона звернулась до країн, що вагаються, і назвала "короткозорими" сподівання, що збереження відносин з Росією принесе зиск.
Єллен окремо закликала Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і зауважила, що ставлення світу до Китаю може залежати від його позиції щодо війни.
Цього тижня питання приєднання до санкцій обговорювали посадовці США та Індії. Індія, яка на відміну від багатьох інших країн, ще не засудила російську агресію проти України, все ж на засіданні ООН виступила з осудом насильства проти цивільних і закликала до розслідування злочинів і негайного припинення насильства. Індія також надає гуманітарну допомогу Україні.
Єллен наголосила на впливі війни на світові ціни на продовольство і зауважила, що наступного тижня під час засідання Світового банку та МВФ у Вашингтоні, ключовим питанням стане подолання голоду в світі.
- Голос Америки
Українці Огайо організували акцію протесту біля фабрики Nestle - компанії, що досі веде бізнес у Росії. Відео
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