Росія використовує пандемію коронавірусу для досягнення своїх геополітичних цілей - експерти

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у квітні провели вже 4 телефонні розмови. Відповідно до офіційних повідомлень Білого Дому, президенти серед іншого говорили про коронавірус та падіння цін на нафту.

Кремль удає з себе доброго самаритянина

Такого інтенсивного спілкування президента Путін та Трамп не мали з 2016 року. Бажання Путіна посилити діалог з Вашингтоном спричинене двома факторами: він відчуває свою слабкість, але також хоче скористатися кризою на свою користь, вважає аналітик "Інституту дослідження війни" Наталія Бугайова:

«По-перше, падіння цін на нафту та пандемія коронавірусу розкривають слабкі сторони Путіна. Він не може дозволити собі жодних додаткових санкцій і домагається зняття існуючих. По-друге, він відчуває нагоду сформувати міжнародний ландшафт у розпал кризи. Він намагається представити себе у якості великого гуманіста, відповідального гравця на ринку енергетики. Ми спостерігаємо за величезною кампанією Кремля з використання пандемії коронавірусу».

Припущення про зняття США та Європою санкцій з Росії також не мають підґрунтя

Наталія Бугайова додає - Росія використовує хороші та легітимні справи – як то боротьба з тероризмом чи гуманітарні програми, чи подолання пандемій – не для того, щоб справді досягти цілей у цих добрих справах, а у якості інструментарію.

«Вони використовують ці справи для того, щоб досягнути своїх власний цілей, які часто мають на меті підірвати вплив США у світі та відновити контроль Росії над колишньою сферою радянського впливу. Дуже важливо, щоб США та Захід це зрозуміли, участь у цих добрих справах – це часто лише інструменти, а не справжні цілі Кремля» - каже експертка.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст погоджується – Кремль удає з себе доброго самаритянина:

«Політика Путіна спрямована на послаблення Сполучених Штатів. Це бажання іти на діалог – спроба створити імідж адекватного партнера та адекватного співрозмовника. Але сприймати людину, яка намагається послабити США, як прийнятного партнера та союзника – це небезпечно».

Разом з тим, Джон Гербст певний - якою не була сьогодні особиста мотивація Трампа та Путіна посили діалог, реальних наслідків від цих комунікацій очікувати не варто.

«Мені це говорить лише про те, що вони мають бажання поговорити один з одним. Але що за цим стоїть – величезний знак питання. Є припущення, що буде якась велика домовленість, я цього не бачу. Я знаю Путін цього хоче, але не певний – чи хоче цього Трамп. Але навіть якщо цього хоче і Трамп, Конгрес не дозволить такого великого порозуміння, яке "здасть" країни у Східній та Центральній Європі, в тому числі Україну. І я певний люди в американській адміністрації також будуть проти цього» - каже аналітик.

Припущення, щодо можливості зняття Сполученими Шатами та Європою санкцій, накладених на Росію через агресію проти України, також не мають під собою підґрунтя, запевняє Гербст. І додає, що єдиний спосіб для Кремля позбутися західних санкцій – зупинити свою агресію в Україні.

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