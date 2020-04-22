У Зеленського вже настав "етап Саакашвілі". Міжнародні коментатори про можливе призначення в уряді України

Численні західні оглядачі та медійники коментують повідомлення про те, що екс-президент Грузії колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, може зайняти посаду в українському уряді. В Офісі президента України заявили, що Володимир Зеленський провів зустріч із Саакашвілі на тему "його бачення можливої допомоги в розвитку України".

От вони "нові обличчя", які Зеленський обіцяв рік тому!​

"Це те, що сьогодні потрібно Україні: реальний лідер-реформатор з чітким вектором, який здатен розворушити ситуацію і досягнути результату", - твітує досідник аналітичного центру Atlantic Council, член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд.

Саакашвілі відомий в Україні своїм конфліктом із Петром Порошенком та вимушеним від'їздом з країни. Повернення Саакашвілі відбулося за президентства Зеленського.

"Повернення Саакашвілі в якості заступника прем'єр-міністра, який триматиме Україну на шляху реформ - це хороші новини, принаймні тому, що це дратує Путіна", - твітує американська оглядачка Даєн Френсіс.

Інші ставляться до повідомлень про можливе майбутнє Саакашвілі в уряді України більш скептично, вказуючи на те, що президент України, як видається, відчуває кадровий голод.

Це хороші новини, принаймні тому, що це дратує Путін

"От вони "нові обличчя", які Зеленський обіцяв рік тому!", - твітує політичний аналітик Алекс Кокчаров, який раніше критикував президента України Зеленського.

"Через рік після початку президентства Зеленського схоже, що ми вже досягнули етапу призначення Саакашвілі....", - твітує кореспондент Бі-Бі-Сі в Україні Джон Фішер.

Між тим переважна більшість коментарів присвячена здатності Саакашвілі знову і знову повертатись до політичного життя.

Дослідник-міжнародник Макс Фрас порівняв Саакашвілі із героєм гри "Супер Маріо", який впевнено проходить складні рівні.

"Ніколи не припиню дивуватись тому, скільки ще нових глав у політичній кар'єрі Міхеїла Саакашвілі - через 7 років після того, як він залишив посаду президента!" - твітує журналіст Financial Times Макс Седдон.

Саакашвілі у середу заявив, що отримав від Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром в уряді. Саакашвілі заявив з цього приводу, що сподівається "згодитись народу України, зробивши щось корисне для людей".

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