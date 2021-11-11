Міжнародні оглядачі коментують позов Генпрокуратури РФ про ліквідацію організації-дослідниці репресій у Росії, СРСР

Генеральна прокуратура РФ подала до Верховного суду країни позов щодо ліквідації організації "Міжнародний Меморіалу". Сайт організації відзначає, що вона займається дослідженням політичних репресій в СРСР та сучасній Росії, сприяє моральній та юридичній реабілітації осіб, які були піддані політичним реперсіям. "Міжнародний Меморіал" було зареєстровано у 1992-му році.

Подію активно коментують міжнародні оглядачі.

Так, за словами, старшого міжнародного кореспондента канадського видання Globe and Mail, "Міжнародний Меморіал" є однією із найважливіших правозахисних організацій у світі.

Відома американська політична оглядачка Енн Епплбаум висловила думку, що припинення роботи організації у Росії "означало би символічне повернення до СРСР".

"З часу формального заснування "Меморіалу" у 1989-му році, організація видала сотні книжок, побудувала музей, бібліотеку, пам'ятники. Вона виступала на боці репресованих в усій країні. Один з її активістів був убитий за моніторинг порушень прав людини у Чечні, але вона не зупинялась", - пише оглядачка.

"Неймовірно. Чому у Путіна така параноя у 2021-му?", - твітує колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Офіційно рішення російського відомства мотивується тим, що правозахисники систематично порушують законодавство про іноземних агентів, нібито не маркуючи свої матеріали відповідним чином. Про це йдеться у заяві, поширеній самою організацією. Судове засідання призначене на 25 листопада.

У заяві "Міжнародного Меморіалу" відзначається, що правозахисники неодноразово вказували на те, що закон був задуманий як інструмент для розправи з незалежними організаціями, і наполягали на його скасуванні.

Голова правління "Міжнародного Меморіалу" Ян Рачинський у коментарі для Російської служби "Голосу Америки" визнав, що такий поворот справи не став для нього несподіваним. За його словами, на це вказувала загальна ситуація з репресіями проти громадянського суспільства в країні, яка продовжує погіршуватися.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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