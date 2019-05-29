США підозрюють Росію в недотриманні мораторію на ядерні випробування

Сполучені Штати підозрюють Росію в порушенні мораторію на проведення ядерних випробувань, заявив у середу глава розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Роберт Ешлі.

«Сполучені Штати вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування в плані відповідності нульовому стандарту», – заявив він, виступаючи на форумі з контролю над озброєннями в Гудзонівському інституті.

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