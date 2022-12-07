Росія намагається заморозити бойові дії, щоб підготуватися до нового наступу навесні – Столтенберґ

У той час, коли Україна продовжує контрнаступ, в американській столиці політики, урядовці, дипломати, економічні експерти та волонтери радились про те, що можна зробити для майбутнього України, щоб вона не лише перемогла у своїй визвольній війні, але і відновилась економічно.

Йшлося про військову підтримку, допомогу у відновлені та перебудові енергетики, пошуку грошей для надання такої допомоги. Симпозіум «Україна у Вашингтоні і поза ним - 2022» організувала Фундація США-Україна у співпраці з Посольством України у США.

Додаткове фінансування України на суму майже 38 мільярдів доларів - одне з ключових питань, які у Вашингтоні сподіваються проголосувати ще цього року нинішнім складом Конгресу. Давня прихильниця інтересів України у столиці США, конгресвумен-демократка зі штату Огайо Марсі Каптур налаштована оптимістично.

«Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес Сполучених Штатів визнає, наскільки це важливо для перемоги України в майбутньому, тому я дуже оптимістично налаштована», – ділиться прогнозами Каптур.

Заклики у рядах Республіканської партії, яка з січня контролюватиме нижню палату Конгресу США - щоб пильно перевіряти допомогу Україні, не нашкодять процесу підтримки, запевняє сенатор-республіканець Роб Портман. Можливо, переконує він, навіть посилять американську рішучість.

«Насправді це має надати нам впевненості у можливості продовжувати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, але і для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть», – переконаний Портман.

Колишні дипломати радять посилати наступальну зброю – це інвестиція у безпеку не лише України, але і США

Сполучені Штати повинні не лише продовжувати, а й нарощувати допомогу Україні, зокрема, надати наступальну зброю, переконує у Вашингтоні колишній посол США в Україні, а нині - дослідник аналітичного центру "Атлантична Рада" Джон Гербст. Він закликає політиків представляти американцям допомогу не як підтримку України, а як інвестиції в безпеку самих Сполучених Штатів.

На його думку, американські політики і самі так думають, інакше вони б не посилали всю цю допомогу в Україну, але потрібно про це чіткіше та голосніше заявляти. При цьому партійні розбіжності не повинні стати на заваді.

«Я думаю, навіть у час партійної боротьби було б можливо, щоб адміністрація та республіканці в Конгресі, принаймні керівництво, узгодили позиції та спільно вийшли з дуже сильною заявою щодо американських інтересів та посилення американської політики. Самі вони розуміють, про що йдеться, бо інакше вони б не надавали всю ту допомогу, яку надають, але їм потрібно чітко про це сказати».

Розмови про переговори України з Росією, які почастішали останнім часом, колишній заступник генсека НАТО і посол США у Росії Александр Вершбоу вважає «передчасними». Час на дипломатію, на його думку, прийде тоді, коли Україна отримає рішучу перемогу на полі бою.

«Я вважаю, що зараз дуже передчасно починати переговори з росіянами, бо для них це означає зупинити український військовий наступ і заморозити, можливо назавжди, територіальні завоювання Росії. Час для дипломатії може прийти, але я думаю, що це вийде лише тоді, коли Росію припруть до стіни, коли вони стануть перед обличчям поразки від українських збройних сил, і це може бути не так вже й далеко, – переконаний колишній посол.

При цьому він додає, що головне питання зараз до Білого дому та альянсу НАТО полягає у тому, чи вони готові зробити все, що необхідно, саме для перемоги України, «чи вони намагаються знайти щось на півдорозі між війною та миром, що було б по суті перемогою для Путіна».

На більшу військову допомогу розраховують і представники України. Голова однієї з найбільших волонтерських організацій - фонду «Повернись живим» - Тарас Чмут говорить, що після понад дев’яти місяців війни ресурси українців вичерпуються.

«У березні-квітні кошти були у всіх, не було де і що купувати. Зараз і внутрішній виробник, і зовнішній мають багато чудових позицій, яких потребує українська армія, і більшість з них упирається в кошти. Це стосується всього – розмінування, забезпечення підрозділів, які безпосередньо воюють зв’язком, ремонтними майстернями, засобів індивідуального захисту, в тому числі зброї, товарів військового призначення, гуманітарних потреб прифронтових районів і тих, які були звільнені».

У Вашингтоні Тарас Чмут закликає посилювати цивільну та військову допомогу Україні. Він пояснює американським політикам, що підтримувати Україну потрібно буде не лише на шляху до перемоги, але й планувати допомогу на багато років наперед.