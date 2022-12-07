Актуально
Росія намагається заморозити бойові дії, щоб підготуватися до нового наступу навесні – Столтенберґ
Наразі немає умов для мирного врегулювання війни Росії проти України – про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у інтерв’ю виданню Financial Times, оприлюдненому 7 грудня.
«Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України», – сказав він, спілкуючись із журналістами на організованій FT події Global Boardroom у середу.
Очільник Альянсу нагадав, що саме Україна має вирішувати, коли варто починати переговори. Водночас він застеріг, що Москва намагається домогтися «перерви» у боях, аби підготуватися до нової атаки.
«Зараз ми бачимо, що Росія насправді намагається ніби як заморозити цю війну, принаймні на короткий період часу, щоб мати змогу перегрупуватися, відремонтувати техніку й відновити сили і спробувати здійснити більший наступ навесні», – сказав генеральний секретар.
Відтак він повторив свій заклик до західних партнерів продовжувати підтримувати Україну, додавши, що зараз українська армія має ініціативу.
«Парадокс у тому, що більше ми хочемо мирного, дипломатичного рішення, яке забезпечить перемогу України, то більш терміново ми маємо надавати Україні військову підтримку», – міркує Столтенберґ.
Про те, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною, заявив 3 грудня в інтерв’ю телеканалу TF1 президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.
Напередодні голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував вимоги до Росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів. Серед них: деокупація української території, виплата репарацій, покарання воєнних злочинців і відмова від ядерної зброї.
Всі новини дня
"Зупинитись на півдорозі між війною та миром - це перемога для Путіна": симпозіум Фундації США-Україна
У той час, коли Україна продовжує контрнаступ, в американській столиці політики, урядовці, дипломати, економічні експерти та волонтери радились про те, що можна зробити для майбутнього України, щоб вона не лише перемогла у своїй визвольній війні, але і відновилась економічно.
Йшлося про військову підтримку, допомогу у відновлені та перебудові енергетики, пошуку грошей для надання такої допомоги. Симпозіум «Україна у Вашингтоні і поза ним - 2022» організувала Фундація США-Україна у співпраці з Посольством України у США.
Додаткове фінансування України на суму майже 38 мільярдів доларів - одне з ключових питань, які у Вашингтоні сподіваються проголосувати ще цього року нинішнім складом Конгресу. Давня прихильниця інтересів України у столиці США, конгресвумен-демократка зі штату Огайо Марсі Каптур налаштована оптимістично.
«Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес Сполучених Штатів визнає, наскільки це важливо для перемоги України в майбутньому, тому я дуже оптимістично налаштована», – ділиться прогнозами Каптур.
Заклики у рядах Республіканської партії, яка з січня контролюватиме нижню палату Конгресу США - щоб пильно перевіряти допомогу Україні, не нашкодять процесу підтримки, запевняє сенатор-республіканець Роб Портман. Можливо, переконує він, навіть посилять американську рішучість.
«Насправді це має надати нам впевненості у можливості продовжувати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, але і для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть», – переконаний Портман.
Колишні дипломати радять посилати наступальну зброю – це інвестиція у безпеку не лише України, але і США
Сполучені Штати повинні не лише продовжувати, а й нарощувати допомогу Україні, зокрема, надати наступальну зброю, переконує у Вашингтоні колишній посол США в Україні, а нині - дослідник аналітичного центру "Атлантична Рада" Джон Гербст. Він закликає політиків представляти американцям допомогу не як підтримку України, а як інвестиції в безпеку самих Сполучених Штатів.
На його думку, американські політики і самі так думають, інакше вони б не посилали всю цю допомогу в Україну, але потрібно про це чіткіше та голосніше заявляти. При цьому партійні розбіжності не повинні стати на заваді.
«Я думаю, навіть у час партійної боротьби було б можливо, щоб адміністрація та республіканці в Конгресі, принаймні керівництво, узгодили позиції та спільно вийшли з дуже сильною заявою щодо американських інтересів та посилення американської політики. Самі вони розуміють, про що йдеться, бо інакше вони б не надавали всю ту допомогу, яку надають, але їм потрібно чітко про це сказати».
Розмови про переговори України з Росією, які почастішали останнім часом, колишній заступник генсека НАТО і посол США у Росії Александр Вершбоу вважає «передчасними». Час на дипломатію, на його думку, прийде тоді, коли Україна отримає рішучу перемогу на полі бою.
«Я вважаю, що зараз дуже передчасно починати переговори з росіянами, бо для них це означає зупинити український військовий наступ і заморозити, можливо назавжди, територіальні завоювання Росії. Час для дипломатії може прийти, але я думаю, що це вийде лише тоді, коли Росію припруть до стіни, коли вони стануть перед обличчям поразки від українських збройних сил, і це може бути не так вже й далеко, – переконаний колишній посол.
При цьому він додає, що головне питання зараз до Білого дому та альянсу НАТО полягає у тому, чи вони готові зробити все, що необхідно, саме для перемоги України, «чи вони намагаються знайти щось на півдорозі між війною та миром, що було б по суті перемогою для Путіна».
На більшу військову допомогу розраховують і представники України. Голова однієї з найбільших волонтерських організацій - фонду «Повернись живим» - Тарас Чмут говорить, що після понад дев’яти місяців війни ресурси українців вичерпуються.
«У березні-квітні кошти були у всіх, не було де і що купувати. Зараз і внутрішній виробник, і зовнішній мають багато чудових позицій, яких потребує українська армія, і більшість з них упирається в кошти. Це стосується всього – розмінування, забезпечення підрозділів, які безпосередньо воюють зв’язком, ремонтними майстернями, засобів індивідуального захисту, в тому числі зброї, товарів військового призначення, гуманітарних потреб прифронтових районів і тих, які були звільнені».
У Вашингтоні Тарас Чмут закликає посилювати цивільну та військову допомогу Україні. Він пояснює американським політикам, що підтримувати Україну потрібно буде не лише на шляху до перемоги, але й планувати допомогу на багато років наперед.
У Держдепі стурбовані, що перебої в електропостачанні України можуть призвести до ядерної аварії
Про небезпеку внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні заявила перша заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер. Під час брифінгу 6 грудня вона наголосила на необхідності забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України.
“Напади Росії призводять до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це дуже важливо. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися. Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішнього електропостачання, за допомогою якого охолоджується ядерне паливо, це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки потрібно припинити”, - зазначила представниця Держдепу.
Вона висловила переконання, що росіяни навмисне ціляться по енергетичній інфраструктурі, і назвала їхні дії неприйнятними.
“Це цілком очевидно, що найбільшим об’єктом (російських - ред.) атак є енергетична інфраструктура України. Ми дуже стурбовані тим, що російські ракети та дрони руйнують цивільну електричну інфраструктуру по всій країні, виводячи з ладу обладнання, яке забезпечує електроенергією, теплом, водою та зв’язком людей України. Ці напади є неприйнятними. Вони є ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України, особливо проти українського народу”, - сказала перша заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер.
Вона наголосила, що США вважають Запорізьку атомну електростанцію та енергетику, яка там виробляється, українською.
“Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ та генерального директора Гроссі щодо захисту цього заводу. Ми дуже стурбовані брязканням зброєю, брязканням ядерною зброєю. Застосування ядерної зброї було б просто поза межами допустимого”, - додала вона..
У відповідь на питання журналістів про вибух газопроводу “Північний потік-2”, Гензер зазначила, що будь-яка енергетична інфраструктура може стати об'єктом потенційної атаки.
“Енергетична інфраструктура в інших місцях також може стати ціллю. … Те, що ми бачимо в Україні, чітко показує, що нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру”, - сказала перша заступниця помічника Держсекретаря США.
США кажуть, що не сприяють, але й не заважають українцям з ударами в Росії
На тлі повідомлень про низку вибухів на військових об’єктах на території Росії, що, як припускають, могли бути здійснені українцями, чільні представники американського уряду відмежувалися від тих інцидентів, але при цьому наголосили, що Україна воює, захищаючись від російської агресії, а тому має підтримку США та інших країн.
Ми ні заохочували, ні сприяли ударам українців всередині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах триваючої російської агресії.Ентоні Блінкен
В перший тиждень грудня в Росії повідомили, що принаймні три російські авіабази були вражені, як було сказано, дронами - безпілотними літальними апаратами, начиненими вибухівкою.
Згадані бази - в Курській та Рязанській області, а також аеродром в Саратовській області, звідки злітають російські бомбардувальники з крилатими ракетами для здійснення ракетних обстрілів України, що тривають з 24 лютого.
Російська сторона каже, що загинули кілька осіб і пошкоджені літаки.
Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ті вибухи, але західні коментатори назвали інциденти вже не першою ознакою здатності українців завдавати удари на далеких відстанях.
Події знову привертають увагу до того, яку зброю має українська армія, і яку допомогу надають Україні інші держави.
Заявляючи про повну підтримку України, західні країни не постачають українцям певні види зброї, зокрема, ракети далекого радіусу дії, бойову авіацію чи танки західного виробництва, хоча Київ неодноразово закликав надати таку зброю.
На Заході неодноразово заявляли, що насамперед хочуть надати таку зброю і техніку, яку українська армія може використовувати якомога швидше, а також наголошували, що намагаються уникнути розширення конфлікту чи кроків, які могли б розглядатися як участь у ньому.
Державний секретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні 6 грудня, зауважив, що Росія використовує зиму у якості зброї і цілеспрямовано «удар за ударом» намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру України, яка забезпечує людей теплом, водою та електрикою.
«Ми ні заохочували, ні сприяли ударам українців всередині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах триваючої російської агресії проти їхньої країни, і ми разом з багатьма партнерами у світі твердо налаштовані зробити так, щоб вони мали в руках спорядження, потрібне їм для самооборони, щоб боронити свою територію, щоб захищати свою свободу», - сказав Ентоні Блінкен.
Під час цієї ж прес конференції американський міністр оборони Ллойд Остін відкинув припущення, що США можуть перешкоджати українським намаганням розробляти власну зброю далекого радіусу дії.
«Чи США працюють над тим, щоб не допустити розробок Україною її власних можливостей завдавати удари на далеких відстанях? Коротка відповідь - ні. Ми зовсім цього не робимо. Як ви бачите, ми витратили понад 19 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. На додаток до цього ми залучили також і союзників до надання безпекової допомоги», - сказав міністр.
Дивіться також:
- Голос Америки
Заява США на засіданні Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні. Відео
Pосійська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі. Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США.
Форум