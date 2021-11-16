НАСА: Випробування Росією зброї у космосі створило небезпеку і для її власних та китайських космонавтів

Очільник Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA - англ.) Білл Нельсон назвав "немислимим" створення Росією небезпеки для астронавтів на борту Міжнародної космічної станції, включно із космонавтами з Росії.

"Уламки створені небезпепечним випробуванням російської протисупутникової зброї примусило астронавтів на борту МКС вдатись для екстрених процедур для забезпечення безпеки. Немислимо, що Росія поставила під загрозу не лише астронавтів з інших країн, а і своїх власних, - йдеться у заяві Нельсона з приводу події оприлюднені на сайті НАСА. - Їхні дії безвідповідальні та небезпечні, і загрожують також китайській космічній станції та тайконавтам на борту".

Нельсон також відзначив, що обов'язком усіх держав є недопущення зумисного створення уламків у космості від випробувань протисупутникової зброї.

Їх дії безвідповідальні та небезпечні, і згарожують також китайській космічній станції та тайконавтам на борту

Між тим Російське космічне агентство заявило у вівторок, що безпека екіпажу Міжнародної космічної станції є його «головним пріоритетом».

У своїй першій заяві після звинувачень США "Роскосмос" не заперечував ракетного удару.

"Російська автоматизована система попередження небезпечних ситуацій у навколоземному космічному просторі продовжує контроль за обстановкою з метою недопущення та парування всіх можливих загроз безпеці Міжнародної космічної станції та її екіпажу", – йдеться у заяві космічного відомства.

Російське видання "Коммерсант" також наводить слова міністра закордонни справ Росії Лаврова, який наголосив, що саме США розвивають гонку озбрєнь у космосі.

"У 2020 році вони створили космічне командування, прийняли стратегію щодо космосу, одна з головних цілей цієї стратегії сформульована як створення комплексної військової переваги у космічному просторі. І для реалізації цієї стратегії Пентагон не повідомляючи нікому випробовує на орбіті ударно-бойові засоби, включно із виведенням на орбіту засобів протиракетної оборони", - цитує слова Лаврова видання.

Заяви з Росії з'явилися після того, як США звинуватили Москву, що проведене ракетне випробування створило загрозу для астронавтів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що небезпека зберігається і що уламки, які виникли в результаті випробування протисупутникової зброї, як і раніше, загрожують супутникам та роботі екіпажу МКС.

У статті використано матеріали AFP, Коммерсант.

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