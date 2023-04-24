Білий дім: Очікуємо наступу росіян на деяких ділянках в Україні

«Я тут, щоб сказати Росії: звільніть Пола Вілана», — сказала Елізабет Вілан, сестра Пола, у виступі перед засіданням Ради Безпеки ООН, на якому головує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

«Пол не вчинив злочину, але злочин було скоєно проти нього», — сказала Вілан звертаючись до преси разом з послами США, Ірландії та Канади в ООН.

«Я вже не знаю, як виглядає мій брат. Зображення, які ми бачимо на телебаченні та в новинах, це життя Пола Вілана, яким він жив до того, як його взяли в полон. З моменту суду над ним, майже три роки нікому не дозволяли фотографувати його», – сказала Вілан.

«Пол був директором з корпоративної безпеки. У нього була робота, яку він любив... життя, повне надії та можливостей. Все те, що у нього відібрала Росія, країна, яка впивається своєю культурою брехні, своєю традицією дипломатії заручників», – сказала вона.

Вілан додала, що один із способів долучитися до ефективної багатосторонності — це протистояти тим країнам, які вдаються до дипломатії заручників.

Крім того, Вілан згадала справу Евана Ґершковича, американського журналіста, якого Росія незаконно затримала за звинуваченнями у шпигунстві – за тими же звинуваченнями, за якими її брата засудили в Росії до 16 років ув’язнення.

У неділю Росія звинуватила США у відмові російським журналістам у візах для висвітлення головування міністра закордонних справ Сергія Лаврова в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, пообіцявши, що Москва «не забуде і не пробачить» цього питання. В Державному департаменту поки не прокоментували цю ситуацію.

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі перед засіданням Ради Безпеки сказала, що головування Росії на засіданні неможливо ігнорувати.

«Росія, яка скликала сьогоднішню зустріч, вторглася до сусідів в Україні та вдарила в саме серце Статуту ООН. І Росія знову і знову порушує універсальні права людини та фундаментальні свободи як за межами, так і всередині своїх кордонів – це включає довільне затримання політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції, а також неправомірне затримання американських громадян», – сказала вона.

Посолка додала, що США не зупиняться, не заспокояться і не пом’якшать позицію, доки Пол, Еван і всі заручники та незаконно затримані американці не будуть повернуті цілими та неушкодженими.

Як раніше повідомляв Голос Америки, напередодні головування РФ на засіданні Ради Безпеки ООН усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії Росії в Україні.

Заяву озвучив Олоф Скоог, представник Європейського Союзу в ООН: «Я тут разом із 27 послами Європейського Союзу. Ми хочемо зробити заяву щодо дебатів, які розпочнуться в Раді Безпеки. Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, Росія зневажає».

На завершення свого головування в Раді Безпеки ООН у квітні Росія ініціювала засідання, щоб «висвітлити принципи Статуту ООН». Щомісяця головування Ради Безпеки змінюється між 15 членами.