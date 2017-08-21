Посольство США в Москві повідомляє про призупинення видачі віз росіянам

Видача віз в консульствах США в регіонах Росії буде припинена, в російській столиці - відновиться з 1 вересня





Посольство США в Росії повідомило про зміни в процедурі видачі віз російським громадянам для поїздок до Сполучених Штатів. Ці зміни, як говориться в офіційному повідомленні посольства, пояснюються «заходами, прийнятими Російською Федерацією щодо обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ».



«Рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин. Ми збережемо чисельність співробітників дипмісії на рівні, необхідному для виконання ключових функцій наших дипломатичних представництв» - йдеться в заяві посольства США в Росії.



Починаючи з 23 серпня 2017 року, йдеться в документі, «процедура видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинена». 1 вересня 2017 року цю процедуру відновиться в Москві, але процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін.



«Раніше призначені співбесіди будуть скасовані. А ті, хто вже подав документи на оформлення візи США, будуть проінформовані про те, яким чином вони зможуть перепризначити співбесіду»- повідомляється в заяві посольства.



В інформаційній записці (https://ru.usembassy.gov/ru/fact-sheet-ru/), яка пояснює, як тепер буде здійснюватися видача американських віз, сказано, що після 1 вересня процедура видачі неімміграційних віз в Москві «буде відновлена, але в значно скороченому обсязі».



Також скорочення співробітників дипмісії США відіб'ється і на видачу імміграційних віз, і «ті заявники, яких це торкнеться, будуть повідомлені про зміну часу або дати їх співбесід». При цьому посольство планує визначити час на проведення студентських співбесід для громадян Росії «в першій частині вересня».



Повністю скасовується видача в Москві віз громадянам Білорусі: «Посольство США в Москві і консульство в Санкт-Петербурзі відміняють прийом заяв на отримання віз від громадян Республіки Білорусь. Співбесіди для громадян Республіки Білорусь, які подали заяву на неімміграційну візу США і вже оплатили консульський збір, будуть змінені. Ми рекомендуємо громадянам Республіки Білорусь звернутися для проходження співбесід для отримання неімміграційних віз в посольства США у Варшаві, Києві чи Вільнюсі».

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