ЗМІ показали, як військові машини давлять людей у Венесуелі, а Росія звинучує опозицію в застосуванні насильства

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що уважно слідкує за ситуацією у Венесуелі, де лідер опозиції та частина військових виступили проти уряду Ніколаса Мадуро.

"Я уважно слідкую за ситуацією у Венесуелі. США підтримують народ Венесуели та його свободу", - заявив президент США.

Оглядачі звертають увагу на те, що підтримка військовими лідера опозиції у Венесуалі Гуайдо змінила характер протестів, які раніше були мирними.

"Заяви на тлі військових та бойових машин не те, щоб вказували на "ненасильницьку силу", - коментує кадри, на яких Гуайдо з'являється із військовими-прихильниками, канадський журналіст Алек Лунь.

Американський канал CNN у вівторок показав кадри, на яких військові позашляховики переїжджають людей у Каракасі. Канал заявив, що це авто венесуельских військових. Онлайн наїзди на людей також приписують режиму Мадуро.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у вівторок у зверненні до військових у Венеселі заявив, що вони можуть обрати між "підтримкою демократії та членів демократично обраної Національної Асамблеї" або ж "зіткнутись із наслідками створених людьми страждань та ізоляцією".

Між тим міністерство закордонних справ Росії звинувачує саме опозицію у Венесуелі у вживанні насильства. У МЗС Росії заявили про нахабну спробу залучити збройні сили країни до сутичок.

Міністерство висунуло це звинувачення після того, як лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав до військового повстання для того, щоб витіснити президента Ніколаса Мадуро. Між озброєними угрупуваннями відбулася перестрілка поблизу авіабази Каракаса в той час, як країна потрапила в новий кризовий момент після років політичного та економічного хаосу.

Росія, яка постачала зброю до Венесуели і діяла як кредитор останньої інстанції, звинуватила Сполучені Штати в спробі підірвати Мадуро, кого Москва вважає одним із найближчих союзників у Латинській Америці.

«Радикальна опозиція у Венесуелі знову повернулася до насильницьких методів протистояння, – заявило МЗС. – Замість того, щоб мирно врегулювати політичні розбіжності, вони взяли курс, покликаний підняти конфлікт, і провокують порушення громадського порядку та зіткнення за участю збройних сил».

Міністерство закликало опозицію відмовитися від насильства і прийняти переговори, заявивши, що життєво важливо уникати кровопролиття.

Президент Володимир Путін обговорив ситуацію у Венесуелі на засіданні Ради Безпеки раніше у вівторок.

Росія направила близько 100 військовослужбовців у Каракас, контингент, який Кремль назвав військовими фахівцями. Російські інформаційні агентства у вівторок процитували російське посольство у Венесуелі, яке заявило, що російські працівники не беруть участі в сутичках між опозицією та владою.

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