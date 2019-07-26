Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США назвали хорошим прецедентом дії України стосовно російського танкера. Відео

США назвали хорошим прецедентом дії України стосовно російського танкера. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:39 0:00
Direct link

Нова українська влада продемонструвала, що має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Так на затримання Україною російського танкера і рішення України відпустити екіпаж судна відреагували в Посольстві США в Києві.

Показати коментарі

Напередодні Служба безпеки України повідомила про спільне з Військовою прокуратурою затримання російського танкера Neyma в порту Ізмаїла, який, за її даними, блокував українські військові катери та буксир у Керченській протоці минулого року.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG