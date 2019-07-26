США назвали хорошим прецедентом дії України стосовно російського танкера. Відео

Нова українська влада продемонструвала, що має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Так на затримання Україною російського танкера і рішення України відпустити екіпаж судна відреагували в Посольстві США в Києві.