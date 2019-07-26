Нова українська влада продемонструвала, що має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Так на затримання Україною російського танкера і рішення України відпустити екіпаж судна відреагували в Посольстві США в Києві.
США назвали хорошим прецедентом дії України стосовно російського танкера. Відео
Напередодні Служба безпеки України повідомила про спільне з Військовою прокуратурою затримання російського танкера Neyma в порту Ізмаїла, який, за її даними, блокував українські військові катери та буксир у Керченській протоці минулого року.
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