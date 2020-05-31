Роскосмос назвав "істерією" реакцію на запуск Crew Dragon, але привітав США з успіхом

«Істерію, яку підняли навколо успішного запуску Crew Dragon, важко зрозуміти», – заявив речник «Роскосмосу» Володимир Устіменко, так він відреагував на заяву президента Дональда Трампа.

Президент США, який у суботу особисто спостерігав за запуском на Флориді, заявив, що Сполучні Штати відновили своє лідерство у космосі, що американські астронавти скоро зроблять висадку на Марсі, а Вашингтон скоро матиме «найкращу зброю, яка тільки була за всю історію».

НАСА покладалась на «Роскосмос» для доставки астронавтів до МКС з 2011 року, коли була припинена її програма шатлів. Трамп привітав кінець періоду, який він назвав періодом «перебування у милості іноземних країн».

Успішний запуск Crew Dragon, як передбачають, означатиме втрату «Роскосмосом» прибутків від доставки американських астронавтів до МКС.

«Те, що сталося, повинно було статися давно. Тепер не тільки росіяни літатимуть до МКС, але і американці», – заявив Устіменко.

Crew Dragon успішно пристикувалася до МКС у неділю. Голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін привітав голову НАСА Джима Брайденстайна з успіхом.

«Браво! Я знаю, з яким нетерпінням ви чекали, щоб ця подія пройшла успішно!» – написав у себе в Твіттері Рогозін.

Устіменко ж заявив, що Росія планує протестувати дві нові ракети цього року, а наступного року відновить свою програму польотів на місяць.

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