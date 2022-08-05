Росія висилає 14 співробітників посольства і консульства Болгарії  

Росія заявляє, що висилає 14 співробітників консульства та посольства Болгарії у відповідь на рішення офіційної Софії вислати російських дипломатів.

МЗС Росії повідомило у п'ятницю, 5 серпня, що у Москві викликали посла Болгарії в Росії Атанаса Крістіна та вручили йому ноту про оголошення 14 болгарських співробітників посольства та консульства персонами нон грата.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька європейських країн вислали російських дипломатів.

Зокрема Болгарія наприкінці червня заявила, що висилає 70 російських дипломатів і тимчасово закриває генеральне консульство Росії в місті Русе, що на півночі країни. Причиною цього рішення назвали підозри росіян у шпигунстві.

Крім того, офіційна Софія встановила обмеження на кількість російських дипломатів, яким дозволено представляти Росію в Болгарії. Москва тоді відреагувала, що такий крок завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам між країнами.

У Євросоюзі, членом якого Болгарія є з 2007 року, заявили, що “повністю підтримують та солідарні з Болгарією”.

27 квітня “Газпром” припинив постачання газу до Болгарії після того, як Софія відмовилася платити за російське паливо в рублях, як цього вимагав Кремль. За умовами договору про купівлю-продаж газу оплата відбувається в євро або доларах.

На початку березня у Болгарії також звільнили міністра оборони після того, як він називав війну Росії в Україні “спеціальною військовою операцією”, терміном, яким послуговується РФ.

У статті використані матеріали Associated Press та Radio Free Europe

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