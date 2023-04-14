Актуально
- Голос Америки
В Росії розуміють, що треба друкувати гроші. Це може призвести до фінансового краху РФ - голова Нацбанку України Пишний
Санкції Заходу щодо Росії працюють, і працюють потужно, - про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки, посилаючись на статистику та “нервові обличчя” очільників фінансових інституцій РФ.
“Треба уважно читати статистику. Там все видно і є. А ще треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови Центрального банку РФ Набіуліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції США, Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті, був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна [...] - а десятий санкційний пакет ЄС потужний, чергова хвиля санкцій США так само дуже потужна - і вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічно фінансового краху, а політичний режим Путіна - до банкрутства”, - сказав Пишний.
Глава Нацбанку України висловив вдячність США та ЄС “за нові, більш масштабні, сміливі, глибокі пакети санкційного тиску на Російську Федерацію”. Повне інтерв'ю з очільником Національного банку України - дивіться згодом в ефірі Голосу Америки.
Всі новини дня
Молитва за Україну в Конгресі. Ексклюзив з капеланкою Палати представників Маргарет Кіббен. Відео
«Нехай Господній захист підтримає дух українців, які захищають свої свободи», – такою молитвою капеланка Палати представників Маргарет Кіббен відкриває засідання в Конгресі Сполучених Штатів. Щонайменше кожної середи американські законодавці починають свій робочий день із молитви за Україну.
Україна матиме доступ до Структурних фондів ЄС "якомога швидше" для модернізації країни - єврокомісар з економіки
Чіткої дати ще немає, але Україна матиме доступ до європейських структурних фондів “якомога швидше”. Про це сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, відповідаючи на запитання Голосу Америки. Йдеться про фонди, які допомогли модернізувати економіку країн Східної Європи.
Посадовець виступав 13 квітня на зустрічі про геополітику та геоекономіку “Західна єдність, глобальна фрагментація?” у Школі передових міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні.
“Ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити це можливим якомога швидше”, - заявив єврокомісар стосовно доступу України до структурних фондів ЄС.
Кошти зі Структурних фондів ЄС залучають для фінансування проектів із підтримки модернізації країни та для розвитку бізнесу. Фінанси надаються під спеціально розроблені проекти із подальшим наглядом витрат.
Джентілоні заявив, що вражений відданістю української влади переговорам щодо набуття членства в Європейському Союзі.
“У Києві кілька місяців тому ми провели 7 годин з українським урядом, обговорюючи абсолютно кожен файл про майбутній вступ України до ЄС. Для нас бачити уряд, що перебуває у війні, але обговорює Митний союз, кожен файл про те, як функціонує ЄС - це було справді вражаюче”, - сказав Джентілоні.
Як повідомляв Голос Америки, на початку лютого цього року члени Європейського парламенту, перебуваючи з візитом у Києві, закликали українську владу якнайшвидше запровадити реформи для виконання критеріїв потенційного членства в ЄС.
15 єврокомісарів (у тому числі Паоло Джентілоні) тоді прибули до Києва на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та взяли участь у спільному з українським урядом засіданні.
Європейський парламент 2 лютого ухвалив резолюцію, в якій підтримав українські амбіції щодо майбутнього членства в ЄС. Офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу Брюссель надав Києву у червні минулого року, через чотири місяці після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС розпочати з Україною переговори про членство вже цього року.
Війна загрожує всій міжнародній спільноті, її наслідки дуже серйозні з економічної точки зору. Це не лише геополітика чи питання безпеки, і це не регіональна історія, і не лише європейська історія.Паоло Джентілоні
Щодо війни в Україні та зокрема ситуації довкола Групи-20 (G-20), єврокомісар сказав: “Ми не можемо ігнорувати той факт, що криза в Україні – це не лише геополітичне питання. Тому ми дуже наполегливо працюємо, щоб пояснити нашим колегам у G-20 (тим, хто не є частиною G-7 або однодумцями, як Корея, Австралія чи інші), що ця війна загрожує всій міжнародній спільноті, що її наслідки дуже серйозні з економічної точки зору. Це не лише геополітика чи питання безпеки, і це не регіональна історія, не лише європейська історія”.
“У будь-якому випадку діалог все ще триває і, на мій погляд, роль Індії буде вирішальною, щоб спробувати знайти баланс сил”, - додав Джентілоні. Він наголосив, що війна навіть по закінченню матиме величезні економічні наслідки.
- Голос Америки
Сунак і Зеленський обговорили посилення допомоги Україні. ЗСУ відступають у Бахмуті
Посилення військової допомоги України обговорили президент України Володимир Зеленський із главою британського уряду Ріші Сунаком. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
Під час телефонної розмови, що відбулась вранці у п'ятницю, Сунак наголосив, що Велика Британія та її союзники “мають робити все, щоб Україна була в якомога сильнішій позиції для забезпечення успіху на полі бою”.
“Лідери обговорили зусилля щодо прискорення військової підтримки України, і прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія та її союзники повинні продовжувати робити все, щоб Україна була в найсильнішій позиції, аби розвивати свої нещодавні успіхи на полі бою”, - повідомила пресслужба офісу британського уряду про телефонну розмову Сунака і Зеленського. - “Це передбачає підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі”.
Серед іншого, сторони обговорили ситуацію у Бахмуті.
Раніше у п’ятницю розвідка Міністерства оборони Великої Британії у своєму щоденному оновленні повідомила, що українські сили були змушені здійснити “організований відхід” зі своїх позицій у місті Бахмут, Донецької області, після того, як в останні 48 годин зазнали “особливо інтенсивного” артилерійського обстрілу росіян. Аналітики кажуть, що “українські сили досі контролюють західні райони міста”, хоча “мають надзвичайні проблеми з переозброєнням”.
У повідомленні також мовиться, що Росія “відновила” штурм Бахмута завдяки “покращенню взаємодії” між військовими силами міністерства оборони РФ з групою найманців Вагнера.
Прем’єр Польщі Моравецький: Ідея стратегічної автономії Європи – це стрілянина собі в коліно
Безпека Європи залежить від міцних трансатлантичних відносин між ЄС та США, на цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Вашингтоні під час свого виступу в Atlantic Council. Він розкритикував ідею так званої "стратегічної автономії" Європи, про яку неодноразово заявляв президент Франції Еммануель Макрон.
Польський прем’єр прямо не назвав авторів цього плану. Втім напередодні президент Франції після візиту в Китай заявляв, що європейські країни повинні відокремитися від політики США, уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. Пізніше Макрон уточнив, що вважає за необхідне для Європи, і Франції зокрема, дотримувалися самостійної політики, зберігаючи союзницькі відносини з Америкою.
Матеуш Моравецький натомість вважає, що така політика збільшить залежність від Китаю. Так само як раніше Росія мала великий вплив на Європу.
«Деякі європейські лідери поїхали до Пекіна. Вони сподіваються, що зможуть продавати більше товарів ЄС до Китаю за рахунок великих геополітичних витрат, роблячи нас більш залежними від Китаю. Тому я не зовсім розумію концепцію стратегічної автономії, це де-факто означає стрілянину собі в коліно. Та сама помилка, яка була зроблена з Росією. Це була драматична помилка зробити деякі європейські країни залежними від російського газу», - заявив глава польського уряду.
Прем’єр Моравецький вважає, що Європа у попередні роки зробила помилку, збільшуючи енергетичну співпрацю з Кремлем. Але після нападу Росії на Україну попередня модель розвитку економіки вже не працює.
«Макроекономічна та бізнес-модель наших західноєвропейських сусідів базувалася на кількох стовпах. Дуже дешева енергія з Росії. Безоплатна безпека від Сполучених Штатів. Продукти з високою маржою, що продаються до Китаю з країн Західної Європи», - продовжив Моравецький.ʼ
За словами Матеуша Моравецького, небезпека продовження військової агресії з боку Кремля залишається, тому країни Європи мають використати перевірений часом безпековий механізм – НАТО.
«Ми знаємо, що Україна не є кінцевою метою Росії. Путін дуже чітко сказав, якщо виграє Росія, ми будемо наступними. А якщо ми будемо наступними, ми маємо бути підготовлені. НАТО є ключем до безпеки вільного світу. Разом ми настільки сильні, що нам, можливо, ніколи не доведеться боротися. Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни, як казали римляни. Атлантична співпраця дала нам десятиліття мирного життя та мирного стабільного розвитку. Її потрібно зміцнити. Це чудово, що Швеція збирається приєднатися до НАТО, а Фінляндія вже приєдналася до НАТО, це провал Путіна та Кремля. Після 30 років трансформації Польща готова взяти на себе роль регіонального лідера», - заявив прем'єр-міністр Польщі.
Головний висновок останніх років, на думку польського прем’єра, це співпраця між демократичними країнами, а тісні зв'язки з автократіями несуть лише приховані збитки, додав Моравецький.
«Тепер ми знаємо, що торгівля з тиранами має приховані витрати. Тепер ми знаємо, що cправжній розвиток гарантовано лише з передбачуваними партнерами, які поділяють наші спільні цінності», - наголосив глава уряду.
На думку прем’єра Польщі, Україна своєю боротьбою довела, що вона належить до вільного світу. Тому Україну потрібно приймати в ЄС та НАТО. Адже якщо Україна зазнає поразки, мир буде втрачено на десятиріччя, вказав Матеуш Моравецький. За його словами, поразка в Україні може стати початком завершення золотої ери Заходу.
Як повідомляв Голос Америки, раніше у Вашингтоні Моравецький заявляв, що Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі, й для цього співпрацює зі США.
Форум