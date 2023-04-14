В Росії розуміють, що треба друкувати гроші. Це може призвести до фінансового краху РФ - голова Нацбанку України Пишний 

Чіткої дати ще немає, але Україна матиме доступ до європейських структурних фондів “якомога швидше”. Про це сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, відповідаючи на запитання Голосу Америки. Йдеться про фонди, які допомогли модернізувати економіку країн Східної Європи.

Посадовець виступав 13 квітня на зустрічі про геополітику та геоекономіку “Західна єдність, глобальна фрагментація?” у Школі передових міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні.

“Ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити це можливим якомога швидше”, - заявив єврокомісар стосовно доступу України до структурних фондів ЄС.

Кошти зі Структурних фондів ЄС залучають для фінансування проектів із підтримки модернізації країни та для розвитку бізнесу. Фінанси надаються під спеціально розроблені проекти із подальшим наглядом витрат.

Джентілоні заявив, що вражений відданістю української влади переговорам щодо набуття членства в Європейському Союзі.

“У Києві кілька місяців тому ми провели 7 годин з українським урядом, обговорюючи абсолютно кожен файл про майбутній вступ України до ЄС. Для нас бачити уряд, що перебуває у війні, але обговорює Митний союз, кожен файл про те, як функціонує ЄС - це було справді вражаюче”, - сказав Джентілоні.

Як повідомляв Голос Америки, на початку лютого цього року члени Європейського парламенту, перебуваючи з візитом у Києві, закликали українську владу якнайшвидше запровадити реформи для виконання критеріїв потенційного членства в ЄС.

15 єврокомісарів (у тому числі Паоло Джентілоні) тоді прибули до Києва на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та взяли участь у спільному з українським урядом засіданні.

Європейський парламент 2 лютого ухвалив резолюцію, в якій підтримав українські амбіції щодо майбутнього членства в ЄС. Офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу Брюссель надав Києву у червні минулого року, через чотири місяці після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС розпочати з Україною переговори про членство вже цього року.

Війна загрожує всій міжнародній спільноті, її наслідки дуже серйозні з економічної точки зору. Це не лише геополітика чи питання безпеки, і це не регіональна історія, і не лише європейська історія.

Щодо війни в Україні та зокрема ситуації довкола Групи-20 (G-20), єврокомісар сказав: “Ми не можемо ігнорувати той факт, що криза в Україні – це не лише геополітичне питання. Тому ми дуже наполегливо працюємо, щоб пояснити нашим колегам у G-20 (тим, хто не є частиною G-7 або однодумцями, як Корея, Австралія чи інші), що ця війна загрожує всій міжнародній спільноті, що її наслідки дуже серйозні з економічної точки зору. Це не лише геополітика чи питання безпеки, і це не регіональна історія, не лише європейська історія”.

“У будь-якому випадку діалог все ще триває і, на мій погляд, роль Індії буде вирішальною, щоб спробувати знайти баланс сил”, - додав Джентілоні. Він наголосив, що війна навіть по закінченню матиме величезні економічні наслідки.