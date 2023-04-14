Актуально
Україна матиме доступ до Структурних фондів ЄС "якомога швидше" для модернізації країни - єврокомісар з економіки
Чіткої дати ще немає, але Україна матиме доступ до європейських структурних фондів “якомога швидше”. Про це сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, відповідаючи на запитання Голосу Америки. Йдеться про фонди, які допомогли модернізувати економіку країн Східної Європи.
Посадовець виступав 13 квітня на зустрічі про геополітику та геоекономіку “Західна єдність, глобальна фрагментація?” у Школі передових міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні.
“Ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити це можливим якомога швидше”, - заявив єврокомісар стосовно доступу України до структурних фондів ЄС.
Кошти зі Структурних фондів ЄС залучають для фінансування проектів із підтримки модернізації країни та для розвитку бізнесу. Фінанси надаються під спеціально розроблені проекти із подальшим наглядом витрат.
Джентілоні заявив, що вражений відданістю української влади переговорам щодо набуття членства в Європейському Союзі.
“У Києві кілька місяців тому ми провели 7 годин з українським урядом, обговорюючи абсолютно кожен файл про майбутній вступ України до ЄС. Для нас бачити уряд, що перебуває у війні, але обговорює Митний союз, кожен файл про те, як функціонує ЄС - це було справді вражаюче”, - сказав Джентілоні.
Як повідомляв Голос Америки, на початку лютого цього року члени Європейського парламенту, перебуваючи з візитом у Києві, закликали українську владу якнайшвидше запровадити реформи для виконання критеріїв потенційного членства в ЄС.
15 єврокомісарів (у тому числі Паоло Джентілоні) тоді прибули до Києва на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та взяли участь у спільному з українським урядом засіданні.
Європейський парламент 2 лютого ухвалив резолюцію, в якій підтримав українські амбіції щодо майбутнього членства в ЄС. Офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу Брюссель надав Києву у червні минулого року, через чотири місяці після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС розпочати з Україною переговори про членство вже цього року.
Війна загрожує всій міжнародній спільноті, її наслідки дуже серйозні з економічної точки зору. Це не лише геополітика чи питання безпеки, і це не регіональна історія, і не лише європейська історія.Паоло Джентілоні
Щодо війни в Україні та зокрема ситуації довкола Групи-20 (G-20), єврокомісар сказав: “Ми не можемо ігнорувати той факт, що криза в Україні – це не лише геополітичне питання. Тому ми дуже наполегливо працюємо, щоб пояснити нашим колегам у G-20 (тим, хто не є частиною G-7 або однодумцями, як Корея, Австралія чи інші), що ця війна загрожує всій міжнародній спільноті, що її наслідки дуже серйозні з економічної точки зору. Це не лише геополітика чи питання безпеки, і це не регіональна історія, не лише європейська історія”.
“У будь-якому випадку діалог все ще триває і, на мій погляд, роль Індії буде вирішальною, щоб спробувати знайти баланс сил”, - додав Джентілоні. Він наголосив, що війна навіть по закінченню матиме величезні економічні наслідки.
Всі новини дня
- Голос Америки
Сунак і Зеленський обговорили посилення допомоги Україні. ЗСУ відступають у Бахмуті
Посилення військової допомоги України обговорили президент України Володимир Зеленський із главою британського уряду Ріші Сунаком. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
Під час телефонної розмови, що відбулась вранці у п'ятницю, Сунак наголосив, що Велика Британія та її союзники “мають робити все, щоб Україна була в якомога сильнішій позиції для забезпечення успіху на полі бою”.
“Лідери обговорили зусилля щодо прискорення військової підтримки України, і прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія та її союзники повинні продовжувати робити все, щоб Україна була в найсильнішій позиції, аби розвивати свої нещодавні успіхи на полі бою”, - повідомила пресслужба офісу британського уряду про телефонну розмову Сунака і Зеленського. - “Це передбачає підвищення оперативної сумісності з НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі”.
Серед іншого, сторони обговорили ситуацію у Бахмуті.
Раніше у п’ятницю розвідка Міністерства оборони Великої Британії у своєму щоденному оновленні повідомила, що українські сили були змушені здійснити “організований відхід” зі своїх позицій у місті Бахмут, Донецької області, після того, як в останні 48 годин зазнали “особливо інтенсивного” артилерійського обстрілу росіян. Аналітики кажуть, що “українські сили досі контролюють західні райони міста”, хоча “мають надзвичайні проблеми з переозброєнням”.
У повідомленні також мовиться, що Росія “відновила” штурм Бахмута завдяки “покращенню взаємодії” між військовими силами міністерства оборони РФ з групою найманців Вагнера.
Прем’єр Польщі Моравецький: Ідея стратегічної автономії Європи – це стрілянина собі в коліно
Безпека Європи залежить від міцних трансатлантичних відносин між ЄС та США, на цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Вашингтоні під час свого виступу в Atlantic Council. Він розкритикував ідею так званої "стратегічної автономії" Європи, про яку неодноразово заявляв президент Франції Еммануель Макрон.
Польський прем’єр прямо не назвав авторів цього плану. Втім напередодні президент Франції після візиту в Китай заявляв, що європейські країни повинні відокремитися від політики США, уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. Пізніше Макрон уточнив, що вважає за необхідне для Європи, і Франції зокрема, дотримувалися самостійної політики, зберігаючи союзницькі відносини з Америкою.
Матеуш Моравецький натомість вважає, що така політика збільшить залежність від Китаю. Так само як раніше Росія мала великий вплив на Європу.
«Деякі європейські лідери поїхали до Пекіна. Вони сподіваються, що зможуть продавати більше товарів ЄС до Китаю за рахунок великих геополітичних витрат, роблячи нас більш залежними від Китаю. Тому я не зовсім розумію концепцію стратегічної автономії, це де-факто означає стрілянину собі в коліно. Та сама помилка, яка була зроблена з Росією. Це була драматична помилка зробити деякі європейські країни залежними від російського газу», - заявив глава польського уряду.
Прем’єр Моравецький вважає, що Європа у попередні роки зробила помилку, збільшуючи енергетичну співпрацю з Кремлем. Але після нападу Росії на Україну попередня модель розвитку економіки вже не працює.
«Макроекономічна та бізнес-модель наших західноєвропейських сусідів базувалася на кількох стовпах. Дуже дешева енергія з Росії. Безоплатна безпека від Сполучених Штатів. Продукти з високою маржою, що продаються до Китаю з країн Західної Європи», - продовжив Моравецький.ʼ
За словами Матеуша Моравецького, небезпека продовження військової агресії з боку Кремля залишається, тому країни Європи мають використати перевірений часом безпековий механізм – НАТО.
«Ми знаємо, що Україна не є кінцевою метою Росії. Путін дуже чітко сказав, якщо виграє Росія, ми будемо наступними. А якщо ми будемо наступними, ми маємо бути підготовлені. НАТО є ключем до безпеки вільного світу. Разом ми настільки сильні, що нам, можливо, ніколи не доведеться боротися. Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни, як казали римляни. Атлантична співпраця дала нам десятиліття мирного життя та мирного стабільного розвитку. Її потрібно зміцнити. Це чудово, що Швеція збирається приєднатися до НАТО, а Фінляндія вже приєдналася до НАТО, це провал Путіна та Кремля. Після 30 років трансформації Польща готова взяти на себе роль регіонального лідера», - заявив прем'єр-міністр Польщі.
Головний висновок останніх років, на думку польського прем’єра, це співпраця між демократичними країнами, а тісні зв'язки з автократіями несуть лише приховані збитки, додав Моравецький.
«Тепер ми знаємо, що торгівля з тиранами має приховані витрати. Тепер ми знаємо, що cправжній розвиток гарантовано лише з передбачуваними партнерами, які поділяють наші спільні цінності», - наголосив глава уряду.
На думку прем’єра Польщі, Україна своєю боротьбою довела, що вона належить до вільного світу. Тому Україну потрібно приймати в ЄС та НАТО. Адже якщо Україна зазнає поразки, мир буде втрачено на десятиріччя, вказав Матеуш Моравецький. За його словами, поразка в Україні може стати початком завершення золотої ери Заходу.
Як повідомляв Голос Америки, раніше у Вашингтоні Моравецький заявляв, що Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі, й для цього співпрацює зі США.
- Голос Америки
Нуланд розповіла про допомогу з розбудови України: Росія має заплатити за все, що вона знищила
Повоєнну розбудову України потрібно планувати вже зараз, щоб Україна не просто вижила, а стала процвітаючою країною, сказала заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час міжнародного Форуму партнерства США-Україна, який пройшов у Вашингтоні за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
За словами Нуланд, партнери України, передусім США та країни ЄС, зробили великий внесок у те, щоб Україна вистояла у протистоянні з Росією, а тепер мають допомогти розпочати планування довгострокового відновлення.
«Наша спільна робота тут полягає не просто у відбудові того, що Путін так злочинно зруйнував. Йдеться про повну модернізацію та відродження України. Нашою спільною метою не має бути Україна, яка просто виживає, це має бути Україна, яка процвітає», – наголосила Нуланд.
Для цього Україні буде потрібна сильна армія, яка зможе стримати російські амбіції із захоплення українських територій, яку допомагають збудувати партнери.
«Ми також допоможемо відновити енергетичну інфраструктуру України, щоб вона стала більш «зеленішою» та витривалішою. Ми допоможемо зміцнити уряд, щоб забезпечити гідність та можливості для всіх громадян, та щоб вони були краще захищені від корупції. Ми допоможемо відбудовувати міста і села, щоб переміщені українці могли повернутися додому, возз'єднатися зі своїми рідними й повернутися до свого бізнесу, до своїх ферм і до роботи з розбудови мирного демократичного майбутнього», – сказала Нуланд.
Механізм передачі Україні грошей російських олігархів починає працювати – Нуланд
За даними Світового банку, сказала Нуланд, реконструкція України може коштувати 411 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття, «і це консервативна цифра».
За словами Нуланд, у відбудові України потрібно використати гроші, які належать російській державі та російським олігархам, що допомагали розбудовувати російський режим. Ця робота вже ведеться, наголосила дипломатка.
«Ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все, що вона знищила. За підтримки Конгресу Міністерство юстиції має нові повноваження використовувати незаконні активи, конфісковані у російських олігархів, для допомоги у відбудові України. У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі 5,4 мільйона доларів США за цим повноваженням, а інші оголошення будуть зроблені пізніше. І, звісно, тривають дискусії щодо приблизно 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, активів, які ми та наші союзники заморозили», – повідомила Нуланд.
Вона наголосила, що успішне відновлення вимагатиме міцної та тривалої співпраці та партнерства між урядами та приватним сектором, наприклад, страхування ризиків, щоб допомогти приватним компаніям швидко ввійти на український ринок. Також і українським компаніям потрібно відкрити шлях до європейського ринку, вважає Нуланд.
«Нам також потрібно допомогти поглибити інтеграцію Європи та зробити продукцію більшою частиною глобального ланцюжка постачань. Ми також маємо забезпечити, щоб Україна відповідала своєму потенціалу як глобального технологічного центру», – сказала американська урядовиця.
У своїй промові вона порівняла успіх післявоєнної відбудови Європи із завданням з повоєнної відбудови України. За словами Нуланд, від успішної відбудови України виграють і її партнери.
«США зробили найбільші іноземні інвестиції в історії для відбудови Європи після Другої світової війни за планом Маршалла. Ми десятиліття надавали підтримку Японії та Південній Кореї. Сьогодні ми продаємо товарів на пів трильйона доларів по всій Європі, і на 150 мільярдів доларів щороку в Токіо. Наші відносини підтримують мільйони робочих підприємств у США», – наголосила Нуланд, додавши, що ці країни стали міцними партнерами Америки.
Європа не сприймає «нейтральності» Китаю стосовно російської війни в Україні
Від чільних європейських представників знову пролунали заклики до Пекіна використати китайські зв’язки з Москвою, щоб зупинити російську війну проти України.
Китай наполягає на своїй миролюбності й нейтральності, але китайські представники досі не засуджували російський напад на Україну і не вимагали виведення російських військ з української території.
Очільниця німецького міністерства закордонних справ Анналена Бербок, скористалася візитом до Пекіна, щоб переконувати Китай у потребі домагатися «справедливого» закінчення війни.
«Лише одна особа може зупинити цю війну - це російський президент. І є одна країна, яка має найбільший вплив на Росію - це Китай. Ось чому під час цієї поїздки до Китаю я також закликатиму Китай, як постійного члена ради безпеки ООН, виступити за мир у світі і допомогти тому, щоб нарешті покласти справедливий край жорстокій агресивній війні Росії», - сказала Анналена Бербок.
Було б добре, якби президент Сі поговорив з президентом Зеленським, і якби Китай надав більшу суттєву гуманітарну допомогу...Жозеп Борель
Співзвучно з твердженнями німецької дипломатки лунає також заклик верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозепа Бореля про те, що Китай не може уникати відповідальності, коли йдеться про глобальну безпеку й мир.
«Якщо ми хочемо міжнародного порядку, в якому співпраця переважає над протистоянням, то кожен повинен брати на себе повну відповідальність у забезпеченні поваги до міжнародних законів», - заявив Борель у письмовому заклику до китайських лідерів.
Верховний представник мав також цими днями перебувати у Пекіні, але, захворівши на ковід, він залишився в Брюсселі й оприлюднив свої тези письмово.
«Європейському Союзу буде дуже важко, якщо не неможливо, зберігати довірливі відносини з Китаєм, яких ми прагнемо, якщо Китай не робитиме внесок в політичне вирішення, базоване на виведенні Росії з української території», - йдеться в тексті Жозепа Бореля.
Борель підкреслює, що не йдеться про вимоги, аби Пекін змінював позицію, а лише, щоб Китай «визнав, що в цьому випадку є серйозне порушення міжнародного закону».
«Ось чому я вважаю, що було б добре, якби президент Сі поговорив з президентом Зеленським, і якби Китай надав більшу суттєву гуманітарну допомогу спустошеному українському народу», - підкреслив європейський дипломат.
Заяви Жозепа Бореля та Анналени Бербок щодо Китаю і російської війни пролунали набагато твердіше у порівнянні з тим, що говорив під час нещодавнього візиту до Китаю президент Франції Еммануель Макрон.
Бербок зокрема відверто заявила про неприйнятність для європейців застосування сили у розв'язанні Тайванського питання, в то час як Макрон говорив, що тайванська криза далека від інтересів Європи.
Але Анналена Бербок підкреслила, що нема розбіжностей між французькою і європейською зовнішньою політикою.
Читайте також: На Заході критикують заяву Макрона, що Європа має уникати "не наших криз". Його закликають посилити допомогу Україні
Китайський керівник Сі Цзіньпін неодноразово спілкувався з президентом Путіним і нещодавно відвідав Москву з кількаденним державним візитом, що виглядало як вияв солідарності Росією, в той час, як вона веде агресивну війну.
Тим часом Сі Цзіньпін упродовж понад року після російського вторгнення навіть не телефонував українському президенту Володимиру Зеленському, хоча українські представники не раз підкреслювали бажання і готовність до спілкування.
Форум