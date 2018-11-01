Американці звинувачують Трампа, ЗМІ у розбраті в Америці

Більша частка американців вважає, що американські ЗМІ більше доклалися до створення розбрату у суспільстві ніж до його об'єднання

Більшість американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп на посаді зробив більше для роз'єднання країни, ніж для її об'єднання. При цьому ще більший відсоток американців вважає, що значніше до розбрату у суспільстві, ніж до єдності, доклалися американські засоби масової інформації. На це вказують результати опитування POLITICO/Morning Consult.

Лише третина опитаних заявили, що Трамп зробив більше для об'єднання країни. 56% вважають, що він більше зробив, щоб роз'єднати суспільство. При цьому 64% виборців кажуть, що ЗМІ зробили більше для роз'єднання країни, ніж для єдності, і лише 17% респондентів вважають, що ЗМІ зробили більше для об'єднання американського суспільства.

Президент США Дональд Трамп багаторазово звинувачував ЗМІ в упередженості. Він також заявляв, що "фальшиві ЗМІ" є "ворогом американського народу" і наполягав на тому, що американці вимагають збалансованого виствітлення подій у країні.

В американських ЗМІ часто звинувачують Трампа у довільному ставленні до фактів та створенні атмосфери нетерпимості, яка буцімто сприяє актам насильства проти меншин, проявам антисемітизму та ін. Президент США, зі свого боку, покладає відповідальність за атмосферу нетерпимості в країні на ЗМІ.

58% виборців кажуть, що у країні поширене політичне насильство

Опитування також вказало на те, що 58% виборців вважають поширеним політичне насильство. Цієї позиції дотримуються 63% демократичних виборців та 55% республіканців. 36% опитаних вважають винним у такій ситуації президента США, 9% - Республіканську партію у Конгресі, 31% респондентів звинувачують винною у такому становищі Демократичну партію у Конгресі. 24% - не мають думки з даного приводу.

Відповідно до результатів опитування, 77% зареєстрованих виборців заявили, що з високою ймовірністю візьмуть участь у майбутніх проміжних виборах до Конгресу США.

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