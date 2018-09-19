Трамп хочете викрити корупцію в ФБР, назвав її "раковою пухлиною" США

Я сподіваюсь, що зможу назвати викриття цієї ракової пухлини на тілі нашої країни провідним моїм досягненням

Президент США Дональд Трамп вважає, що викриття корупції в ФБР може стати головним досягненням його президентства. Про це президент США розповів в ексклюзивному інтерв'ю авторитетному вашингтонському виданню The Hill, яке тривалий час публікує матеріали журналіста-розслідувача Джона Соломона. Соломон багато уваги приділяє висвітленню ознак, які, на його думку, свідчать про упередженість слідчих Федерального бюро розслідувань стосовно президента Трампа та його виборчого штабу.

"Я сподіваюсь, що зможу назвати викриття цієї ракової пухлини на тілі нашої країни моїм провідним досягненням", - сказав президент США про корупцію.

Коментар Дональда Трампа стосувався його рішення розсекретити низку документів, які стосуються обставин початку стеження за командою Трампа під час виборів 2016-го року, а також роботи спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який очолює розслідування втручання Росії у політичні процеси у США. Президент США тривалий час називає слідство "полюванням на відьом" та закидає Мюллеру та його команді політичну ангажованість та вибіркове переслідування членів його команди під час виборів.

Читайте більше про аргументи тих, хто вважає, що рослідування щодо втручання Росії у США є прикладом вибіркового правосуддя спрямованого проти президента США та його команди у матеріалі "Щоб виправдати себе, Трамп розсекретить документи, з яких почалося розслідування втручання Росії у США".

"Сподіваюсь, що викриття корупції, яка лежала в основі цього розслідування, певним чином стане одним із наших головних здобутків , поруч із реформою податкового законодавства та дерегуляцією та іншими нашими напрацюванням", - наводить слова президента видання The Hill.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп у понеділок розпорядився зняти гриф «таємно» з різних документів та текстових повідомлень, які проливають світло на суперечливі обставини навколо початку розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Прихильники Трампа очікують, що документи можуть вказати, що у ФБР не мали твердих доказів протизаконних контактів між виборчим штабом Дональда Трампа та урядом Росії, коли домагалися судового дозволу на стеження за співробітниками його кампанії у 2016-му році, і приховали від суду те, що покладались на інформацію щодо Трампа, за збір якої заплатила Демократична партія США.

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"Це навіть не полювання на відьом, це повна фабрикація", - висловив свою думку щодо обставин навколо отримання ФБР дозволу на стеження Трамп.

Дональд Трамп наголосив на тому, що вважає розслідування щодо російсього втручання "страховим полісом" його політичних супротивників в ФБР

У ході інтерв'ю президент висловив жаль, що не звільнив колишнього директора ФБР одразу після початку своєї президентської каденції. Трамп також відзначив, що, на його думку, ФБР ввела в оману суд, який надав бюро дозвіл на стеження за членом штабу Трампа, яке надалі розрослося до масштабу спеціального розслідування.

"Думаю не варто у це навіть заглиблюватись, достатньо сказати, що їх ввели в оману", - сказав президент.

Дональд Трамп наголосив на тому, що вважає розслідування щодо російського втручання "страховим полісом" його політичних супротивників в ФБР, який було активовано після його перемоги на виборах президента США. Він також закинув ФБР цілеспрямовані зливи у ЗМІ з метою дискредитувати його і одночасно використати публікації у ЗМІ для виправдання нових і нових слідчих дій.

Президент закинув ФБР цілеспрямовані зливи у ЗМІ з метою дискредитувати його і одночасно використати публікації у ЗМІ для виправдання нових і нових слідчих дій

"Перше питання у тому, наскільки законно те, що вони робили? І друге - як же низько вони опустились заради цього?", - заявив президент.

"Маємо такий собі "страховий поліс" ( термін "страховий поліс" вживали впливові агенти ФБР - маючи на увазі дії на випадок перемоги Трампа на виборах, - які попались на упередженості щодо президента і були пізніше звільнені внаслідок скандалу - прим. ГА). Але його повністю дискредитовано. Навіть демократи з цим погоджуються, хоча і не визнають цього публічно. Я думаю, що раніше викритий обмін смс-повідомленнями між агентами ФБР на це вказує більше, ніж документи", - заявив президент США.

Зняття грифу "таємно" з інформації, ймовірно, ще більше загострить напруженість між президентом та представниками спецслужб і правоохоронних органів, зауважує телеканал CNN. Ряд представників Демократичної партії розкритикували Трампа за цей крок.

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