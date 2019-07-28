Близько 1400 осіб затримано під час розгону демонстрації в Москві

Близько 1400 осіб затримано в результаті розгону акції протесту в Москві, в ході якого поліція застосувала насильство, повідомила в неділю російська моніторингова група, зазначивши, що кількість затримань було найбільшим за останнє десятиліття.

«ОВД-Інфо» - організація, що веде моніторинг діяльності поліції, починаючи з 2011 року, - повідомляє, що число затримань після суботньої акції протесту до початку неділі досягло 1373 чоловік. Переважна більшість затриманих незабаром було звільнена, але 150 людей залишаються під вартою, заявили в неділю «ОВД-Інфо» і кілька адвокатів.

Репресії проти учасників протестного руху почалися вже за кілька днів до мітингу. У середу опозиційний лідер Олексій Навальний був заарештований і засуджений до 30 днів ув'язнення за заклик до суботнього протесту проти виборчих органів, які заборонили деяким опозиційним кандидатам балотуватися на виборах 8 вересня в Московську міську думу.

Російська поліція жорстоко розігнала тисячі людей, які вийшли в суботу на вулиці Москви, щоб висловити протест проти дій виборчих структур. Кілька протестувальників повідомили про зламані кінцівки і травми голови. Поліція виправдовує свої дії тим, що мітинг не був санкціонований владою.

Разом з демонстрантами, були заарештовані і деякі активісти опозиції, які мають намір балотуватися в Московську міську думу.

За повідомленнями правоохоронних органів, на протести вийшли близько 3500 чоловік, проте повітряна зйомка дозволяє припустити, що учасників акції було не менше 8000.

Дмитро Гудков, опозиційний діяч, якому заборонили балотуватися, був затриманий в неділю вдень, коли він доставляв їжу деяким учасникам протестів,які все ще знаходяться під вартою.

У неділю посольство США в Москві засудило розгін акції як непропорційне застосування сили. Рада з прав людини при президенті Росії заявила, що стурбована жорстокістю поліції. Президент Росії Володимир Путін у вихідні перебував за межами Москви.