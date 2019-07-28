Росія: затриманого опозиціонера Навального госпіталізували з «дивною алергією»

Голову російського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, який відбуває адміністративний арешт в московському спецприймальнику №1, вранці 28 липня госпіталізували до однієї з лікарень Москви, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Наразі Навальний перебуває в терапевтичному відділенні.

Прес-секретарка ФБК Кіра Ярмиш повідомила що Навальному поставили діагноз «гостра алергійна реакція»: в нього сильний набряк обличчя та почервоніння шкіри. Ярмиш додала, що за все життя в Навального ні на що не було настільки сильної алергії.

Соратник Навального Леонід Волков розповів, що сидів у тій же камері спецприймальнике протягом 28 діб у червні 2019 року і одразу після виходу на волю мав схожі симптоми.

«Провалявся тиждень на антигістамінних препаратах. Думали – алергія. Але, судячи з усього, в Олесія рівно такі ж симптоми, і це якась дивна алергія», – зазначив він.

Волков, втім, додав, що не бачить підстав для конспірологічних теорій, натомість припускає, що причиною є антисанітарія в спецприймальнику.

Олексія Навального заарештували 24 липня на 30 діб. Це сталося за три дні до запропонованого ним мітингу в Москві з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію. Наразі затриманих, за даними правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», вже понад 1300.

За даними російського міністерства внутрішніх справ, усього у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти та блоґери.