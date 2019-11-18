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Трамп може надати свідчення комітетам Конгресу, що розглядають справу про імпічмент

  • Голос Америки

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Президент США "уважно розгляне" можливість надання свідчень перед комітетами Палати представників Конгресу США, які проводять слухання в рамках процедури імпічменту.

"Вона сказала, що я можу це зробити письмово, - написав президент США у Twitter, у відповідь на коментар спікерки Палати представнииків Конгресу США Ненсі Пелосі про можливість таких свідчень. - Хоча я нічого поганого не зробив, і я не хочу підвищувати довіру до цього Шахрайства без відповідного процесу, мені подобається ідея і я, для того, щоб Конгрес знову міг зосередитись, уважно це розгляну!" – написав Трамп серед іншого.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в інтерв'ю на каналі CBS заперечила закиди, що президент Трамп не мав доступу до відповідного процесу в розслідуванні в рамках імпічменту і заявила, що президент "має всі нагоди представити справу".

"Президент може вийти перед комітетом і поговорити, розповісти всю правду, яку захоче, якщо він цього захоче", - заявила Пелосі.

Пелосі також нагадала, що президент Річард Ніксон пішов у відставку перед тим, як Палата представників США проголосувала за імпічмент.

Під час розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії до виборів у США 2016 року, Дональд Трамп надав письмові свідчення, відповівши на питання спецпрокурора. В своєму остаточному звіті Мюллер висловився проти письмового формату, бо слідство не мало можливості задати додаткові питання.

Дивіться також: ​На тижні, що минає, Конгрес провів низку відкритих слухань щодо імпічменту.

На тижні, що минає, Конгрес провів низку відкритих слухань щодо імпічменту. Відео
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На тижні, що минає, Конгрес провів низку відкритих слухань щодо імпічменту. Відео

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