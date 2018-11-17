Трамп: я "з легкістю" відповів на питання спецпрокурора у слідстві стосовно Росії

В п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що він «з легкістю» відповів на питання, надіслані йому спецпрокурором США Робертом Мюллером, який розслідує можливе втручання Росії до виборів у США 2016 року.

Трамп планує надати Мюллеру свої письмові відповіді найближчими днями, інформують юристи президента, пише The Washington Post.

Трамп наголосив, що дуже «зайнятий» і надання відповідей на питання забрало певий час. Він також висловив сумнів у намірах Мюллера.

«Завжди треба обережно відповідати на питання людей, які, можуть мати погані наміри», - сказав Трамп журналістам.

Тепер, після закінчення проміжних виборів, спостерігачі очікують від спецпрокурора Мюллера кроків в рамках слідства, яке триває вже 18 місяців. В рамках слідства було висунуто звинувачення проти 32 осіб, включаючи 26 росіян. Чотири помічника Трампа, включаючи Пола Манафорта, визнали свою провину за різними звинуваченнями.

У п’ятницю Трамп також підкреслив, що особисто відповідав на питання Мюллера. «Мої юристи над цим не працюють. Я над цим працюю, - сказав Трамп. – Мої юристи не пишуть відповіді».

Трамп також заперечив, що його різкі повідомлення у Twitter по відношенню до слідства Мюллера, є ознакою його хвилювань. «Я не хвилююся, - сказав він. – Це брехня».

Слідство надало президентові більше двадцяти питань, пов’язаних з діяльністю Трампа до його обрання президентом. Про це пресі повідомив один з юристів Трампа Руді Джуліані, пише видання.

Дивіться також: Американсько-український форум, присвячений пам'яті про Голодомор