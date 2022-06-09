Розірвати договір Росія-НАТО і розмістити війська в країнах Балтії на постійній основі закликали експерти у США

Стаття є перекладом матеріалу Російської служби Голосу Америки. Оригінал читайте тут.

У той час, як влада ряду країн євроатлантичної спільноти під різними приводами відтягує постачання важких озброєнь Україні, що відбиває атаки російської армії на сході та півдні своєї країни, деякі «новобранці» Євросоюзу та НАТО вирішили діяти за принципом краудфандингу – «народного фінансування» . І найяскравіший приклад – ініціатива громадян Литви щодо збору коштів для покупки в Туреччині ударного дрону “Байрактар”, який добре зарекомендував себе в українському небі.

«Зараз йде війна темряви проти світла»

Автором цієї ініціативи став відомий литовський блогер і ведучий телеканалу Laisves TV («Телебачення свободи») Андрюс Тапінас (Andrius Tapinas). У розмові з кореспондентом Російської служби «Голосу Америки» він розповів, як з'явилася ідея: «Наш телеканал із самого початку війни активно допомагає Україні. Наша остання акція здійснювалася за допомогою посольства України, ми збирали гроші на двох безпілотників-розвідників. Кожен коштував 330 тисяч євро, і ми зібрали цю суму за 16 годин. Після цього ми зрозуміли, що можемо зробити щось серйозніше».

Серед пропозицій було: зібрати гроші на покупку винищувача чи танка для Збройних сил України. Проте, ці пропозиції здалися важко здійсненними. Тоді вирішили зібрати гроші на “Байрактар”. Андрюс Тапінас поговорив з міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, який після цього звернувся до турецької сторони та з'ясував, що вартість одного дрону – 5 мільйонів євро.

У переговорах найактивнішу участь брав віце-міністр Міністерства оборони Литовської Республіки Віліюс Семешка (Vilius Semeška). Розмовляючи з кореспондентом Російської служби «Голосу Америки», він зазначив, що в Міністерстві одразу ж відреагували на ініціативу купити для ЗСУ турецький безпілотник на народні гроші.

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«Ми одразу ж зв'язалися з послом Турецької республіки в Литві Гоханом Тураном і він нам організував зустріч у Туреччині вже наступного тижня. Я вилетів до Анкари для зустрічі з головою Агентства з експорту та імпорту озброєнь професором Ізмаїлом Деміром», – розповів Семешка. В результаті було досягнуто домовленості про підписання угоди, за якою Литва зможе імпортувати озброєння та технології, що виробляються в Туреччині.

Таку оперативність віце-міністр пояснює так: «Зараз триває війна. Війна темряви проти світла. І коли йде битва за добро, треба реагувати блискавично. І це було зроблено з нашого боку, і я дуже радий, що дуже швидко діяла турецька сторона. Підписання угоди відбулося за кілька днів після того, як ми зателефонували».

«Жертвувальники з російськими іменами та прізвищами писали, що їм соромно за те, що робить їхня країна в Україні»

Андрюс Тапінас опублікував на своїх сторінках у соцмережах заклик до своїх численних друзів та передплатників із пропозицією зібрати гроші на покупку “Байракара”. «Спочатку я поставив за мету зібрати цю суму за три тижні. В результаті нам знадобилося три дні для того, щоб зібрати не п'ять мільйонів євро, а майже шість мільйонів – точніше – 5 955 000. Ми думали, що коли на першій хвилі ентузіазму зберемо десь мільйона півтора, потік пожертвувань видихнеться, і нам доведеться повторно звертатися до наших громадян», - розповідає автор ідеї.

Однак виявилося, що кожну хвилину на оголошений рахунок для збору пожертвувань приходило приблизно 2 тисячі євро. Найчастіше люди пересилали по 50 євро, хоч були переклади і по одному, і по два євро. Надійшло кілька великих переказів на суму понад десять тисяч євро.

«Там були люди, яких ми добре знаємо, бо вони завжди беруть участь у наших благодійних акціях. Не було жодного великого литовського підприємця, але я не поспішаю їх звинувачувати. Я думаю, що вони просто не встигли, бо якщо ти хочеш пожертвувати, наприклад, 200 тисяч євро – а ми отримували такі суми під час Ковіда – треба підготуватися, отримати необхідні дозволи, вони хотіли зателефонувати мені, дізнатися, як ці гроші будуть розподілятися. Це все займає час, а ми впоралися за три дні», - пояснює ініціатор акції.

Тапінас звертає увагу і на те, що переклади приходили не лише з Литви, але також із Латвії, Естонії, країн Скандинавії (особливо багато з Данії), з Польщі, Франції, США, Канади, Австралії та інших країн. «Я помітив, що були жертводавці з російськими іменами та прізвищами. Ці люди писали, що їм соромно за те, що робить їхня країна в Україні, і вони хочуть отримати своєрідну "індульгенцію", фінансуючи покупку турецького безпілотника. Ми живемо у цікавий час, тому що “Байрактар” в українському небі знищуватиме російську армію», – зазначив литовський телеведучий. І додав, що гроші росіян переводилися з країн Євросоюзу, оскільки фінансові транзакції між РФ та ЄС наразі неможливі.

Співрозмовник «Голосу Америки» згадав деякі цікаві випадки. Так, одна молода литовка опублікувала на своїй сторінці в соцмережах листування зі своєю бабусею, яка сказала, що дуже хоче взяти участь у збиранні грошей, але вона не надто ладнає з Інтернетом. Тоді онука запропонувала: "Давай, я переведу гроші від твого імені, а ти мені потім колись повернеш цю суму". Бабуся погодилася, але за умови, що онука неодмінно візьме у неї суму пожертвування.

«Є ще один хлопчик, який зробив веб-сайт, де продавав футболки зі своїм дизайном для підтримки України. Він зібрав 460 євро, які переклав на покупку “Байрактара”. Причому цьому хлопчику всього 8 років», – звертає увагу ініціатор краудфандингу.

«Наша позиція щодо підтримки України ніким не може бути змінена»

Експерт з питань безпеки Марюс Лаурінавічюс (Marius Laurinavicius) вважає невипадковим той факт, що ідея краудфандингу для турецького дрону виникла саме в Литовській республіці: «Як суспільство, так і влада Литви дуже згуртовано підтримують Україну. І ми (я не побоюсь цього слова) краще за інших на Заході розуміємо ту загрозу, яку становить злочинний режим Путіна». Він підкреслює, що, на його думку, чинний кремлівський режим можна назвати фашистським.

«Ми дуже добре розуміємо цю загрозу і, звісно, закономірно те, що такі ідеї народжуються у Литві. З іншого боку, це випадковість, бо просто так вийшло, що у нас є ініціативні люди, які заробили хорошу репутацію, як Андрюс Тапінас, які можуть не лише генерувати ідеї, а й втілювати їх у життя. І без них, звичайно, нічого не вдасться зробити», – переконаний Марюс Лаурінавічюс.

Помітний резонанс викликали в Литві повідомлення деяких російських ЗМІ про те, що нібито “Байрактар”, гроші на купівлю якого збирали три дні, був збитий російськими силами ППО через три хвилини після його вильоту.

«Коли я прочитав цю "новину", то подумав, що коли опублікую її у себе в Facebook, ми отримаємо ще грошей, бо подібні фейки працюють саме так. Хоча, звичайно, було дуже смішно читати про те, що "друга армія світу" збила дрон, який ми ще не купили. Подивимося, що вони напишуть, коли наш “Байратар” справді підніметься в українське небо», – іронічно коментує Андрюс Тапінас.

А Марюс Лаурінавічюс зазначив: «Ми стали набагато менше звертати увагу на те, що думають чи говорять у Кремлі, про що кричить пропаганда. І це дуже добре, це чудово! З іншого боку, яких би заходів не вживав хтось у Москві, наша позиція щодо цієї війни, щодо підтримки України ніким не може бути змінена. Висловлювання про те, що збили ще не куплений апарат, викликали лише сміх. Не думаю, що це може вплинути на наші рішення та нашу згуртованість».

«Ми українців завжди називаємо нашими братами та сестрами»

2 червня стало відомо про те, що Туреччина вирішила подарувати Литві повністю обладнаний безпілотник “Байрктар” TB2. Віліюс Семешка, який саме в цей час знаходився в Анкарі, описує цей момент так: «Емоціями були охоплені всі, особливо коли турки запитали, скільки людей брали участь у цьому збиранні грошей. Я відповів, що десятки тисяч литовців переводили за 5-10-20 євро, хтось за тисячу євро. На що мені відповіли, що вони не можуть сприйняти ці воістину народні гроші за дрон. Вони хотіли б, щоб ці гроші, які збирали люди, було передано як гуманітарну допомогу Україні. І вони вирішили подарувати Литві дрон, щоб наша країна змогла передати його Україні, що бореться за свою свободу і незалежність».

Великою несподіванкою це повідомлення стало і для Андрюса Тапінаса. Турки побачили, яку потужну рекламу вони отримали. ЗМІ всього світу тільки й казали: "“Байрактар”, Туреччина, “Байрактар”, Литва, “Байрактар”, Україна, Байрактар “Байрактар”!!!". Мені зателефонував наш міністр оборони і сказав про те, що Туреччина вирішила подарувати нам "“Байрактар”". За півтора мільйона євро ми купимо серйозне озброєння для цього дрону, і в нас залишиться ще майже чотири з половиною мільйони І зараз у мене такий "приємний головний біль" - що робити з цими грошима?», - зізнається він.

Тапінас додає, що литовські благодійні фонди часто проводять акції на допомогу Україні: «Але ми – не фонд. Так, ми оголошували збирання грошей для покупки бронежилетів або розвідувальних дронів. Тобто ми спочатку вирішуємо, що купувати, а потім збираємо гроші, а зараз все навпаки».

Тапінас має намір найближчим часом поговорити з головою Луганської обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм, щоб дізнатися, чим можна допомогти бійцям ЗСУ, які борються за Сєвєродонецьк.

«Так що отримаємо інформацію та вирішуватимемо зі спеціалістами, як швидко та ефективно допомогти Україні, щоб ми самі купили все необхідне, і доставили, куди треба. Щоб ми бачили, що куплене потрапило в надійні руки, і ми могли б прозвітувати перед людьми, що їхні гроші витрачені чесно», – сказав він.