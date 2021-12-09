Байден поговорить із Зеленським сьогодні о 7:30 вечора

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським в 12:30 за Вашингтоном (7:30 вечора за Києвом), йдеться в розкладі президента США.

Президенти обговорять нагромадження Росією військ на кордоні з Україною. Це буде перша розмова Байдена та Зеленського після відеоперемовин американського президента з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час розмови Байден заявив російському президенту, що у разі вторгнення до України на Росію чекають жорсткі наслідки. Про це Байден повідомив пресі у середу. Байден також сказав, що відповідь США ймовірно включала би посилення присутності США у країнах на східному фланзі НАТО та надання оборонних озброєнь Україні. США не розглядають варіант односторонньої відправки своїх військових до України, додав американський президент.

Байден оголосив про плани проведення зустрічі США, основними союзниками по НАТО та Росією, "щоб обговорити майбутнє російського занепокоєння щодо НАТО".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи результати переговорів Байдена з Путіним сказав, що Україна наразі не бачить щоб наслідком цієї розмови стало негайне зниження напруженості на українсько-російському кордоні. Він зауважив, що Україна назагал позитивно і з надією дивиться на діалог між Вашингтоном і Москвою.

Росія відкидає свою провину в ескалації напруги в регіоні.

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