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Президентка Єврокомісії поговорила із Зеленським перед візитом до Китаю

President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks to press in Washington

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулася напередодні візиту посадовиці до Китаю, - про це фон дер Ляєн повідомила у Твіттері.

“Україна буде важливою темою моїх зустрічей із президентом Сі та прем’єром Лі”, - наголосила президентка Єврокомісії. Вона також додала, що ЄС хоче справедливого миру, з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський у своєму сповіщенні про цю телефонну розмову написав: “Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії”.

Як повідомляв Голос Америки, Україна та Китай ведуть переговори щодо планування телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, де як очікується, сторони обговорять пропозиції Пекіна щодо мирного плану для України.

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