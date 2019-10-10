Пенс готовий оприлюднити стенограми розмов з українськими посадовцями

Віце-президент Майк Пенс заявив, що готовий оприлюднити стенограми своїх розмов з українськими посадовцями і узгоджує з юристами Білого дому можливість їх розголошення.

"Я не проти цього і ми обговорюємо це з юристами Білого дому прямо зараз", - заявив Пенс під час спілкування з журналістами в місті Ваукі штату Айова.

Раніше увагу ЗМІ до ролі Пенса в спілкуванні з Україною привернув президент США Дональд Трамп. На прес-конференції 25 вересня Трамп наголосив: "Кажуть, що вони вимагатимуть текст першої телефонної розмови. Можете її отримати будь-коли. Як і переговори Майка Пенса, їх було, гадаю, одна чи дві. Вони були чудові. Всі вони були чудові", - зазначив президент.

Пенс заперечив, що обговорював дії віце-президента США Джо Байдена з українськими посадовцями. "Пріоритет президента Трампа стосовно України з самого початку було залучення більшої підтримки Європи і надання підтримки зусиллям президента Зеленського з просування реформ, що покінчити з епохою корупції в Україні".

Пенс також розкритикував адміністрацію колишнього президента США Барака Обами за те, що не було надано оборонної підтримки Україні.

Пенс ухивльно відповідав на питання журналістів про те, що було йому відомо про можливі наміри Трампа отримати сприяння від України у розслідуванні дій родини Байденів. Він заперечив закиди, що надання допомоги Україні пов'язувалось з проведенням розслідування стосовно Байдена.

"Чітко зазначу, питання допомоги та наших зусиль стосовно України, з мого досвіду, жодним чином не пов'язувались до законного занепокоєння американського народу стосовно корупції та того, що трапилось на виборах 2016 року", - заявив високопосадовець.

"Можу сказати, що всі наші внутрішні розмови між президентом та нашою командою та спілкування моє та моєї служби з Україною повністю зосереджувалось на ширшому питанні нестачі європейської підтримки та корупції", -- додав Пенс.

Аналітики розкритикували роль Пенса у скандалі з Україною, зауважуючи, що високопосадовець, який має замінити президента Трампа у разі, якщо той не зможе виконувати свої обов'язки, зокрема з огляду на імпічмент, не зміг залишитись політично нейтральною фігурою.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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