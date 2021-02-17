Правозахисники у США закликали Байдена виступити проти використання технологій розпізнавання облич урядом

Впливова американська правозахисна організація "Американський союз захисту громадянських прав" та інші звернулись до президента США Джо Байдена із відкритим листом, у якому закликали відмовитись від використання технологій розпізнавання облич федеральним урядом Сполучених Штатів Америки.

"США мають виступити світовим лідером, наклавши мораторій на використання технологій розпізнавання облич урядом", - закликають підписанти.

Підписанти вважають, що використання технологій розпізнавання облич становить "безпрецедентну загрозу" ключовим громадянським правам та свободам, і несе відповідальність за численні невиправдані арешти чорношкірих чоловіків. На думку підписантів, у технологіях розпізнавання облич та інших біометричних технологіях "домінує упередження".

"Вони (технології розпізнавання облич - прим. ГА) у непропорційних обсягах невірно ідентифікують та класифікують кольорових осіб, транс осіб, жінок, інших маргіналізованих груп, завдаючи шкоди у наших школах, домах, та спільнотах, і загрожують ключовим конституційним свободам, включно зі свободою асоціацій та свободу та вираження, гарантії належної правової процедури, та права приватності. У поєднанні із наявною системою камер стеження у містах та передмісті, алгоритми технологій розпізнавання обличчя можуть дати урядам можливість відстежувати рух у громадському просторі, звички, асоціації усіх людей і постійно - простим натиском клавіші. Такий тип стеження, яке все бачить і все знає нагадує дистопії з творів наукової фантастики. Але у 2021-му році, постійне стеження за усіма особами у США у громадському просторі за допомогою технологій розпізнавання обличчя більше не належить до наукової фантастики".

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