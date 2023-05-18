Розробників гіперзвукових ракет у Росії звинувачують у держзраді

У Москві заявили, що науковці, які розробляють гіперзвукові ракети, зіштовхуються із “дуже серйозними” звинуваченнями у державній зраді. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Водночас вчені Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН опублікували відкритий лист на захист затриманих правоохоронцями колег. Як повідомляє проект “Радіо Свобода” “Сибір. Реалії” , за останній рік у держзраді звинуватили вже трьох вчених інституту, які спеціалізуються на аеродинаміці – Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка та Валерія Звєгінцева.

Науковці стверджують, що судові переслідування загрожують завдати серйозної шкоди російській науці.

Пєсков, своєю чергою, підтвердив, що ознайомлений з відкритим листом вчених, але додав, що ця справа належить спецслужбам.

Повідомлення про звинувачення з'явилися на фоні успіхів Збройних сил України, котрі заявили про знищення 16 травня шести гіперзвукових ракет "Кинджал".

Раніше президент РФ Володимир Путін, як нагадує Reuters , “хвалився тим, що Росія є світовим лідером у галузі гіперзвукових ракет, які здатні уникнути протиповітряної оборони”.

Щодо відкритого листа науковців, то у ньому наголошено, що всі заарештовані розробники відомі своїми “блискучими науковими результатами” та “завжди залишалися вірними інтересам країни”, - цитує авторів листа видання “Настоящее время” .

Співробітники РАН також пишуть, що трьох вчених було заарештовано зокрема “за виступи на міжнародних конференціях та семінарах, публікації у іноземних журналах з високим рейтингом, а також за участь у проектах з науковцями з інших країн”, хоча неодноразові експертні комісії не виявили у текстах інформації обмеженого доступу.

Автори звернення зазначають, що на тлі дій слідчих вже закриваються критично важливі напрями досліджень, необхідні для створення нової техніки, оскільки вчені “бояться займатися такими дослідженнями”.

Те, що відбувається, на думку представників Академії наук Росії, загрожує катастрофою російської аеродинаміки, – цитує науковців “Настоящее время” .

Як повідомляв Голос Америки, західні експерти стверджують, що швидкість і "невразливість" зброї, яку Кремль називає гіперзвуковою, значно ним перебільшена.

Зокрема, збиття ракети Х-47 "Кинджал" в Україні американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, інформував Голос Америки з посиланням на цитати експертів у світових ЗМІ.

В статті використано матеріал Reuters.